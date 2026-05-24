Fico rieši ďalší konflikt v koalícii: Po rokovaní s Dankom zvoláva stretnutie lídrov štátu, v hre je osud Tarabu

Nina Malovcová
TASR
Fico zvoláva stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov.

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvoláva po pondelkovej (25. 5.) koaličnej rade a po stretnutí s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS) stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov (prezident, predseda parlamentu, premiér).

Predseda vlády o tom informoval vo videu na sociálnej sieti. „Po koaličnej rade k schôdzi Národnej rady SR, stretnutí s predsedom Slovenskej národnej strany a ministrom životného prostredia som zvolávateľom stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov na Úrade vlády,“ uviedol Fico.

Danko chce hovoriť o Tarabovom odvolaní

V pondelok na koaličných rokovaniach bude podľa premiéra priestor na stretnutie s predsedom SNS Andrejom Dankom, aby si prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ako nominanta SNS z vlády. „Nateraz predseda SNS navrhuje odvolanie za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje,“ poznamenal Fico.

Tvrdí, že za každých okolností bude hľadieť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosť schváliť štátny rozpočet na rok 2027. „Odvolanie člena vlády čisto zo straníckych dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente. Už som raz, a politicky neveľmi úhľadne, riešil problém sporov v poslaneckých kluboch Hlasu a SNS s cieľom zabezpečiť funkčnosť vládnej koalície,“ vyhlásil premiér.

Fico označil Tarabu za dôležitého člena vlády

Tarabu označil za významného člena vlády s kvalitnými pracovnými výsledkami. „Mimoriadne teraz potrebujem okrem iného aj znovuobnovenie produkcie hliníka v Žiari nad Hronom, na ktorom pracujeme už niekoľko mesiacov. A ministerstvo životného prostredia tu zohráva rozhodujúcu úlohu,“ podotkol. V koalícii je podľa Fica potrebné hovoriť aj o sudcoch Ústavného súdu i o ochote spojiť Úrad pre verejné obstarávanie a Protimonopolný úrad do jedného úradu.

„V pondelok jasne adresujem výzvu predsedovi vlády, na ktorú mám právo zo SNS, žiadať výmenu ministrov za SNS. Verím, že z toho znova nebude nejaký konflikt, pretože potom už fakt nechápem, na čo je koaličná zmluva,“ uviedol Danko v sobotu vo videu na sociálnej sieti. Politická strana má podľa jeho slov zverené ministerstvo na to, aby mohla presadzovať svoj program. „Ak cítim, že to tak nie je, máme právo navrhnúť výmenu ministra. Ja v tom nevidím nič zlé. Predseda vlády je povinný podľa koaličnej zmluvy to urobiť,“ uviedol šéf SNS.

Ako podotkol, aj opozícia chystá odvolanie ministra životného prostredia a „SNS má plné právo konať tak, ako to cíti“. „Chcem jasne odkázať kolegom v Smere-SD, že ak nás nebudete rešpektovať, my nemusíme byť v parlamente, ale vy dopadnete zle,“ vyhlásil Danko.

