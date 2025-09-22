Stalo sa to, čo diváci Farmy predpovedali ešte pred prvou epizódou. Keď uvidíte túto scénu, spomeniete si na ich slová

Foto: Instagram (farma.markiza)

Dana Kleinová
Farma
Vedeli, čo sa stane, a nemuseli na to ani dlho čakať.

Niektoré scenáre sa dajú ľahko predvídať. Šou Farma je totiž na obrazovkách už roky a diváci tak dobre vedia, aký typ ľudí sa tam hlási a čo všetko sa môže počas tých pár týždňov udiať. Obzvlášť, keď sú farmári takto dlho na samote a majú len seba, zvieratá a alkohol.

Prvotné reakcie na účinkovanie Mišky Doležalovej na Farme hovorili za všetko. Ako sme vás v tom čase informovali v článku, len málokto veril, že bývalá účastníčka Ruže pre nevestu zvládne drsné podmienky na statku. Navyše mali viacero predikcií o tom, ako tam jej pobyt bude vyzerať.

Všetko sa splnilo

Medzi komentármi pod príspevkom, v ktorom bola oznámená jej účasť, sa napríklad objavilo: „Pindala po Azre, tak som zvedavá, čo dokáže ona.“ alebo „Už len ona tam chýbala. Uvidíme, čo predvedie, keď Azre vyčítala, čo tam ona robila.“ 

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Miškine presné slová z Ruže pre nevestu a celú jej hádku s Azrou sme vám pripomenuli v článku, v ktorom si tiež môžete pozrieť scény, kde sa bývalá ružička zblížila s Mariánom. Tak si môžete potvrdiť, že sa prvá časť predpovedí divákov potvrdila už minulý týždeň a tento zas stihlo prísť na druhú scénu, ktorú od začiatku diváci čakali.

„Potrebujem zase počuť, ako sa jej zmenil život po búračke a ako jej chýba syn,“ stálo tiež v prvotných komentároch na jej osobu. Ďalšia osoba písala: „Zase môže plakať, ako jej chýba syn… Keď dobrovoľne furt chodí preč. Zas akurát spraví drámu.“ A to sa presne aj stalo. Na Mišku totiž prišla slabá chvíľka a začala vysvetľovať, kto všetko jej chýba, v prvom rade samozrejme jej syn.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Popri synovi tiež Miška vo svojom náreku spomenula jej kamarátky a ďalšie bývalé účastníčky Ruže pre nevestu.

„Ako jej môžu chýbať, keď s nimi bola pred týždňom?“ pýtali sa v komentároch diváci a pripomínali, že len teraz bola na svadbe, kde sa so synom aj svojimi blízkymi videla, a tak má oproti ostatným farmárom veľkú výhodu. Mnohí však analyzovali túto scénu viac detailne a veria, že Miška plač len predstierala.

„Kde sú slzy?“ pýtala sa diváčka. „Ani jednu reálnu slzu som nevidela,“ skonštatovala druhá. „Plač bez sĺz… Ach, táto podnikateľka,“ smial sa zas niekto iný.

