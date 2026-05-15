Budeme prepisovať mapy? Krajina plánuje zmenu svojho mena, o všetkom rozhodne referendum

Foto: Cedri©, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Názov tejto krajiny môže čoskoro zmiznúť.

Meno krajiny je niečo, čo väčšina sveta berie ako nemennú vec. Jeden ostrovný štát však teraz tvrdí, že jeho oficiálny názov vznikol len preto, že cudzinci nedokázali správne vysloviť pôvodné pomenovanie. Rozhodol sa preto pre krok, ktorý môže ovplyvniť mapy, učebnice aj medzinárodné dokumenty po celom svete.

Informoval o tom portál The Straits Times s odvolaním sa na agentúru AFP. Tichomorský ostrovný štát Nauru chce po novom používať názov „Naoero“. Prezident David Adeang uviedol, že nový názov má „vernejšie uctiť dedičstvo národa, jazyk a identitu krajiny“.

Tvrdia, že dnešný názov vznikol kvôli cudzincom

Podľa vlády názov „Nauru“ nevznikol prirodzene, ale preto, že cudzinci nedokázali správne vysloviť pôvodné pomenovanie krajiny. Úrady tvrdia, že išlo o zjednodušenie vytvorené pre pohodlie zahraničných jazykov.

Foto: Hadi Zaher from Melbourne, Australia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

„Nauru vzniklo preto, že Naoero nedokázali cudzie jazyky správne vysloviť. Názov bol zmenený nie naším rozhodnutím, ale z dôvodu pohodlnosti,“ uviedla vláda. Ak obyvatelia zmenu podporia v referende, nový názov sa objaví na oficiálnych dokumentoch, v Organizácii Spojených národov, na štátnych lodiach či lietadlách. Zmena by sa postupne premietla aj do máp a geografických databáz po celom svete.

Patrí medzi najmenšie krajiny sveta

Nauru je jednou z najmenších krajín planéty. Ostrov má rozlohu približne 20 kilometrov štvorcových a v minulosti bol pod správou Nemecka, Austrálie, Spojeného kráľovstva a Nového Zélandu. Nezávislosť získal až v roku 1968.

Krajina bola kedysi mimoriadne bohatá vďaka veľkým zásobám fosfátov, ktoré sa využívajú pri výrobe hnojív. Ťažba však výrazne poškodila územie ostrova a podľa odborníkov je dnes približne 80 percent krajiny neobývateľných. Nauru zároveň patrí medzi štáty, ktoré sú veľmi ohrozené klimatickými zmenami, pričom dlhodobo zápasí aj s nezamestnanosťou a zdravotnými problémami obyvateľov.

