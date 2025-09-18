Irónia, akú diváci Farmy nečakali: Mišku dobehli jej slová z čias Ruže pre nevestu, pamätáte si na túto scénu tiež?

Predtým, než sa Miška stala kontroverznou hviezdou Farmy, ju diváci poznali najmä ako súťažiacu z Ruže pre nevestu, ktorej sa podarilo udržať pred ženíchom azda najviac tajomstiev. Postupne mu ich síce odhaľovala, no keď sa dostali k tomu s obsahom na stránke pre dospelých, bolo to pre neho príliš.
O Miškinom účte na OnlyFans sa začalo hovoriť v 7. epizóde Ruže pre nevestu, kedy sa táto informácia dostala k dievčatám. Tie na ňu začali naliehať, aby mu to povedala a zisťovali ďalšie detaily. Najmä Azra chcela vedieť viac, keďže si sama nedokázala predstaviť, že by poskytovala svoje odhalené fotografie cudzím ľuďom. „Aj keby nemám na rožok, tak by som to proste nespravila,“ povedala vtedy.
Slová, ktoré dnes vyznievajú ako veľká irónia
Situácia sa vyostrila, keď potom, ako sa to Rasťo predsa len dozvedel, medzi ohrozenými nebola len Miška, ale tiež Azra. Rozhodoval sa totiž medzi nimi dvomi, koho pošle domov. Na spoločné rande v 8. epizóde ich vzal do „rage room“, kde si mohli vybiť zlosť rozbíjaním vecí bejzbalovou pálkou.
Najmä Azra sa do tohto rozbíjania poriadne položila a hnev si vybíjala hlavne na Miškinu neúprimnosť. Azra bola totiž nahnevaná, že sa ocitla v rozstrele práve s ňou a náhle skončilo aj ich kamarátstvo, keď na seba začali vyťahovať rôzne iné veci. Napríklad, Azra povedala, že Miška začala vo vile viacero drám. Obe dievčatá potom dostali možnosť porozprávať sa s Rasťom osamote a priamo pred ním Miška vytiahla Azrino účinkovanie na Farme.
„Mňa trošku mrzí aj to, že Azra, ktorá v priamom prenose na Markíze mala sex priamo na kamere, sa obúva do mňa, ktorá mám ten štít úplne čistý,“ povedala Miška Rasťovi a dodala: „Keď bola v tej predošlej reality šou, tak to bola dosť veľká kauza. A to ja teda nerobím.“
Zdá sa však, že po posledných epizódach Miškin štít taký úplne čistý nie je. Nielenže skončila v náručí Mariána, ale ona aj on boli počas natáčania zadaní a doma ich čakali partneri. Miška navyše zakryla kamery aj mikrofóny, aby sa ich intímnosti nedostali do záberu, napriek tomu, že všetci aj tak vedeli, čo spolu robia.
Diváci, ktorí Mišku spoznali v Ruži pre nevestu, tak ani sekundu neváhali pripomenúť jej slová z predošlej šou. „Ešteže presne takúto situáciu vytiahla v Ruži na Azru,“ napísala diváčka v komentári. „Závidela,“ smiala sa ďalšia. „To je tá, ktorá moralizovala o Azre? Že mala sex na Farme?“ pýtala sa tretia.
Pod ďalšou ukážkou, v ktorej už Miška ležala s Mariánom v posteli, a nie na záchode, sa dokonca v komentároch objavila aj samotná Azra. Napísala: „Používa moje hlášky, akurát, že mne sa „ježili chlpy z nej“.“ Diváci neváhali odpovedať na jej komentár. Napríklad: „Ale „jak“ ona teba do pysku brala, že si si „kefla“ na Farme. Aha ju, beťárku, „jak“ opakuje.“
