Po Renáte Názlerovej sa do Bez servítky vracia ďalší nezabudnuteľný súťažiaci. Diváci ihneď spustili protesty

Šou Bez servítky predstavila počas niekoľkých rokov viacero hviezdnych súťažiacich. Niektorí ukázali, že nie sú len známi, ale vedia sa aj šikovne obracať v kuchyni, a keď ide o hostenie iných, nechýba im pokora a zdvorilosť. V šou však boli aj takí, ktorí sa podľa divákov predviedli v najhoršom svetle a znova ich na obrazovke vidieť nechcú.
Minulotýždňové Bez servítky si vypočulo viac kritiky než chvály, čo sa týka reakcií divákov. Len týždeň predtým pritom súťažili iba známe osobnosti, ktoré divákov nakoniec milo prekvapili, no to isté sa nedalo povedať o Renáte Názlerovej. Teraz sa v šou objaví ďalšia známa tvár, ktorej kuchyňa nie je cudzia.
Vracia sa legenda
Ako TV JOJ oznámila v článku, do Bez servítky sa vracia legenda obrazoviek. „Už od pondelka sa diváci môžu tešiť na ostré slová a hlášky, ktoré spravia z tohto týždňa pred televíznymi obrazovkami skutočný zážitok,“ avizovala televízia JOJ. V šou totiž bude variť Vilo Habo, ktorý bol kedysi hviezdou šou Moja mama varí lepšie ako tvoja. Už tam diváci zistili, že je zástancom motta: „Čo na srdci, to na jazyku“.
Televízia tiež upozornila divákov, aby sa pripravili na poriadne hustú atmosféru a situácie, kedy bude stúpať nervozita na maximum. Zdá sa tak, že si Habo z tohto týždňa neodnesie len nové hlášky, ale tiež negatívne reakcie divákov. Tie sa už totiž kopia pod príspevkom o jeho účinkovaní napriek tomu, že ho diváci ešte na obrazovkách tento týždeň ani nevideli.
„To už nie je normálne, koľkokrát tam už bol, len mudruje a varenie o ničom,“ skonštatovala diváčka. „Odkedy je Habo legenda? Ak bude mudrovať ako pani N., tak sa máme na čo tešiť. Dúfam, že nebude nadávať ako vždy,“ písala ďalšia, ktorá sa očividne ešte stále spamätáva z minulého týždňa. „Už dosť. Stále on,“ vyjadrila svoje pocity v skratke tretia.
Mnohí sa pritom začali dohadovať aj o sledovanosti. Niektorí totiž tvrdili, že tento týždeň nebudú šou sledovať a televízia tak príde o divákov, iní zas tvrdili, že hoci diváci kritizujú, naopak bude sledovanosť tento týždeň vyššia, keďže takto to pri kontroverznejších súťažiacich funguje. Objavil sa pritom aj nápad: „Urobte zostavu HABO, NÁZLEROVÁ, MOJSEJOVÁ.“
