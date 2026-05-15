Jasmina Alagič oznámila veľkú novinku vo svojom živote: Priznala sťahovanie a zmenu v rodinnom režime

Zakaždým je usmiata, plná energie a vďačná za svoj život, a to dokonca aj vtedy, ak sa objaví niečo v jej živote, čo jej berie pokoj a považuje to za nočnú moru. Tieto dni totiž musí riešiť niečo, čo veľmi nemusí, no na druhej strane sa tak dialo pre jednu príjemnú vec.
Jasmina Alagič sa rozhodla podeliť sa so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti o svoje pocity, ktoré ňou lomcujú tieto dni. Dozvedela sa totiž pozitívnu správu, ktorá ju veľmi potešila, no zároveň to znamená, že treba spraviť niečo, čo rozhodne nie je jej záľubou. Očividne to považuje za určitú výzvu, s čím budú súhlasiť aj mnohí iní.
O nočnej more
Veľa ľudí to totiž taktiež nemá rado. “Priatelia, nebudem s vami zdieľať veci, ktoré sú veľmi jednoduché, budem s vami zdieľať ten, z ktorého mám bobky. Určite ste si všimli, že náš byt v Ligete (pozn. red.: moderný rezidentiálny projekt v Bratislave) nevyužívame skoro vôbec,” začala Jasmina o tom, čo sa deje v jej živote vo svojom príbehu na Instagrame.
Už je to dlhší čas, čo v spomínanom byte spala aj so svojím synom Sanelom. A keďže ho takmer vôbec nevyužívajú, posunuli ho niekomu inému. “A tak sme sa rozhodli ho požičať na chvíľočku niekomu, pre koho bude mať aj radosť, aj využitie,” pokračovala moderátorka, ktorá má z toho radosť. Vzápätí však doplnila, z čoho rozhodne neskáče do stropu. “Lenže pre mňa je najväčšia nočná mora sťahovanie. Proste ja si to neviem predstaviť,” priznala.
Následne požiadala fanúšikov, aby jej držali palce. Niektoré veci si však už sama pretriedila. “Akože nesťahujem všetko, ale sťahujem toho dosť a je to moja nočná mora,” zopakovala Jasmina Alagič, ktorá má traumu zo sťahovania. Nakoniec to však vyriešila šikovne a najala si firmu, ktorá jej s tým pomohla.
