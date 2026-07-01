Odborníci varujú majiteľov psov: Nebezpečenstvo úpalu pre domáce zvieratá začína už od 20 stupňov

Psy

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Riziko úpalu pritom hrozí oveľa skôr, ako si myslíte.

Zvýšená teplota a letné horúčavy nerobia problém len ľuďom. Ak vlastníte domáceho miláčika, určite ste začali robiť opatrenia, aby ste pomohli aj jemu schladiť sa. Zatiaľ čo však mačky dokážu byť celý deň vo vnútri a vyhnúť sa priamemu slnku, psy potrebujú stráviť nejaký čas vonku a ten by ste mali dobre naplánovať.

Venčenie psa sa môže zdať neškodné, no odborníci varujú, že netreba zabúdať na riziko úpalu. Mnohí si myslia, že nebezpečenstvo hrozí až vtedy, keď teploty dosiahnu extrémne hodnoty. Odborníci však varujú, že vaša každodenná prechádzka sa môže stať riskantnou oveľa skôr, ako by ste čakali, informuje portál Mirror.

Pes ležiaci na slnku
Foto: Pexels

Riziko úpalu začína už pri nižšej teplote

Slovensko pritom nie je jediné, kto sa v súčasnosti potýka s extrémnymi horúčavami. Výstrahy platia aj vo Veľkej Británii, kde stúpajúce teploty viedli v niektorých oblastiach k zatvoreniu škôl, narušili dopravu a prinútili mnohých ľudí hľadať spôsoby, ako zostať v bezpečí a schladiť sa.

Nové usmernenie prišlo aj od poisťovne domácich zvierat Animal Friends a uvádza, že psy čelia zvýšenému riziku úpalu už pri teplote od 20 °C, najmä ak sa pohybujú. Spoločnosť preto vyzýva majiteľov, aby prehodnotili svoj režim venčenia, kým teplé počasie pretrváva.

Teplota medzi 7 °C a 15 °C sa vo všeobecnosti považuje za bezpečnú pre psy všetkých plemien a veľkostí. Ak však teplota dosiahne 16 °C až 19 °C, majitelia by mali začať pozornejšie sledovať náchylnejšie psy – vrátane brachycefalických plemien (psy s krátkou lebkou ako mopslík či francúzsky buldoček) a psov s nadváhou.

Niektoré psy sú na úpal náchylnejšie

Príručka varuje, že teplota od 20 °C do 23 °C je hranicou, kedy hrozí riziko úpalu všetkým psom, najmä ak behajú alebo intenzívne cvičia. Psy s dýchacími problémami alebo pridruženými zdravotnými komplikáciami sú považované za výrazne náchylnejšie.

Vonkajší teplomer
Foto: Pixabay

Akonáhle však teplota prekročí 24 °C, podmienky sa podľa Animal Friends stávajú veľmi nebezpečnými pre všetky psy, pričom medzi najohrozenejšie patria šteniatka a väčšie plemená. Pri teplote 32 °C a viac poisťovňa varuje, že úpal sa stáva vážnym, život ohrozujúcim rizikom bez ohľadu na plemeno alebo kondíciu psa.

Treba prispôsobiť režim

Jen Wormleighton, vedúca veterinárnych služieb v Animal Friends Pet Insurance, uviedla: „Mnohí majitelia vnímajú venčenie ako súčasť zdravého denného režimu, no v teplejšom počasí je dôležité tento režim prispôsobiť, aby boli domáci miláčikovia v bezpečí.“

Dodala: „Zdravotné problémy spojené s teplom sa môžu rozvinúť oveľa skôr, než ľudia očakávajú, najmä počas aktivity alebo keď psy chodia po teplom povrchu. Jednoduché zmeny, ako napríklad venčenie v skorších hodinách, držanie sa v tieni a zabezpečenie prístupu k čerstvej vode, môžu urobiť obrovský rozdiel – ide o to byť proaktívny a nečakať až na reakciu na extrémne horúčavy.“

Na zníženie rizika odporúča Animal Friends venčiť psov pred 8. hodinou ráno, kedy je teplota zvyčajne nižšia a chodníky sa ešte nestihli rozhorúčiť. V horúcom počasí pomôže udržať zvieratá v bezpečí aj výber zatienených trás, nosenie čerstvej vody so sebou a skrátenie prechádzok.

Pes vo vode
Foto: Pexels

Aké príznaky by ste nemali prehliadnuť

Čo sa týka bezpečia a zdravia psov počas leta, tejto téme sme sa tiež venovali v rozhovore s MVDr. Máriou Poláčkovou. Veterinárka nám na úvod vymenovala príznaky prehriatia, ktorými sú: vysoká telesná teplota, často nad 41,5 °C, červené sliznice, zrýchlené dýchanie, lapanie po dychu, slabosť, zmätenosť, slinenie, kolaps až bezvedomie.

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Zároveň nám vysvetlila, ako by mala vyzerať prvá pomoc pri prehriatí. “Zviera presuňte do tieňa a ochladzujte ho chladnou, ale nie ľadovou vodou, hlavne brucho, slabiny a podpazušie. Vírte vzduch. V prípade, že zviera nie je v bezvedomí, ponúknite mu malé množstvo vody a okamžite vyhľadajte veterinára,” povedala pre interez veterinárka Mária Poláčková.

Viac o prevencii úpalu a o tom, na čo si zas dať pozor, ak vezmete psa k vode, sa dočítate v spomínanom rozhovore.

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