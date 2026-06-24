Soňa Müllerová priznala, čo jej počas dovolenky najviac chýbalo. Prehovorila, za kým sa ponáhľala domov

Obdobie dovoleniek je v plnom prúde a na tú svoju sa vydala aj moderátorka Dámskeho klubu Soňa Müllerová. Hoci si dni voľna naplno užila a načerpala nové sily, jej myšlienky sa často vracali domov. Najviac jej totiž chýbala milovaná fenka Yamča, s ktorou je nerozlučne spätá.
Psy nie sú pre svojich majiteľov len domácimi miláčikmi. Stávajú sa členmi rodiny, vernými spoločníkmi a neraz aj tými, ktorí dokážu zlepšiť náladu po náročnom dni. Každý, kto niekedy zdieľal svoj život so štvornohým priateľom, vie, aké silné puto medzi človekom a psom vzniká. Práve preto býva aj krátke odlúčenie náročné nielen pre zviera, ale aj pre jeho majiteľa.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Na koho sa môže spoľahnúť?
Svoje o tom vie aj obľúbená moderátorka a rozhlasová legenda Soňa Müllerová. Hoci si nedávno dopriala zaslúženú dovolenku, jedno jej počas voľných dní veľmi chýbalo – jej milovaná fenka Yamča. Po návrate domov sa s fanúšikmi podelila o fotografiu, ktorá zachytáva ich opätovné stretnutie, a zároveň otvorene prehovorila o tom, aké dôležité miesto má štvornohý spoločník v jej živote.
Soňa Müllerová priznala, že počas týždňovej dovolenky sa nevedela dočkať chvíle, keď svoju Yamču opäť uvidí. Hoci vedela, že je o ňu výborne postarané, odlúčenie nebolo jednoduché. “S mojou Yamčou opäť spolu po mojej týždňovej dovolenke. Nevedela som sa dočkať, kedy ju opäť uvidím, a cnelo sa mi, aj keď viem, že bolo o ňu dobre postarané,” napísala moderátorka na Instagrame a pripojila fotografiu so svojím domácim maznáčikom.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Zároveň naznačila vďačnosť, keďže sa môže pochváliť niečím, čo mnohí majitelia psov postrádajú. “Dovolenky bývajú problémom v oddaných psíčkarských rodinách, ale ja mám to šťastie, že sa vždy môžem obrátiť na bývalého suseda, tiež psíčkára, ktorý sa mi o ňu s láskou postará. A nielen počas dovolenky, ale aj keď mám dlhý pracovný deň, tak si po ňu príde, a to nielen vyvenčiť, ale aj preto, aby nebola príliš dlho sama,” pokračovala Soňa.
Práve takáto pomoc je pre majiteľov domácich zvierat často na nezaplatenie. Moderátorka zároveň prezradila, že svoju fenku sa snaží brať všade tam, kde je to možné. “Ale inak, vždy, keď sa dá, tak ju beriem so sebou, zaviedla som to od jej 2 rokov, tak je veľmi spoločenská a má rada ľudí, čo je moje veľké šťastie,” ozrejmila.
Opísala ich výnimočné puto
Zo slov Sone Müllerovej je cítiť, že Yamča znamená pre ňu veľmi veľa. Je zdrojom radosti, každodennej pohody a bezpodmienečnej lásky. Aj preto sa snaží robiť všetko pre to, aby bola spokojná. “Nakoniec, ona sama je moje veľké šťastie, a tak sa starám, aby bola aj ona šťastná a spokojná. Iba psíčkari vedia, o čom tu “točím”,” poznamenala na záver.
Práve v tejto jednoduchej vete sa skrýva podstata vzťahu medzi človekom a jeho psom. Je to spojenie založené na dôvere, oddanosti a každodenných maličkostiach, ktoré si možno mnohí ani neuvedomujú. Psíčkari však presne vedia, aký pocit prináša návrat domov, keď vás pri dverách víta niekto, kto sa na vás teší bez ohľadu na to, aký deň ste mali.
Hoci tentoraz Soňa Müllerová prehovorila o svojej láske k štvornohému miláčikovi, nie je to prvýkrát, čo sa podelila o osobné myšlienky. Nedávno otvorene prehovorila aj o životných zmenách, sebadôvere a rozhodnutiach, ktoré jej pomohli nájsť väčšiu spokojnosť v živote.
Nahlásiť chybu v článku