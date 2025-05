Seriálová Marína sa vyjadrila k svojej smrti v Dunaji, k vašim službám. Takto najemotívnejšiu epizódu prežívala ona

Po minulom týždni ostali diváci v napätí. Pán Kováč totiž skončil v nemocnici, no po úspešnej operácii je v poriadku. Rozhodne však nečakal, že keď sa jeho zdravotný stav ustáli, o život bude bojovať Marína. To, že neprežije, sa dalo vytušiť z detailov, ktoré unikli už skôr, no osud jej bábätka bol otázny.

Tvorcovia Dunaja, k vašim službám už predtým ukázali, že nemajú problém ukončiť v seriáli cestu populárnej postave. Nie je to tak dávno, čo sa diváci museli rozlúčiť s Petrom, pričom boli do poslednej chvíle presvedčení, že prežije, lebo patrí medzi hlavné postavy. Teraz sa situácia zopakovala s Marínou. Jej predstaviteľka Anna Magdaléna Hroboňová o svojom konci prehovorila viac v relácii Na káve s.

Marína si prešla kľukatou cestou, no bez šťastného konca

V reálnom živote má herečka plné ruky práce s diplomovou prácou a prípravami na štátnice. V Dunaji, k vašim službám však mala oveľa väčšie starosti, ktoré sa jej nakoniec stali osudnými.

Anna začala vysvetlením, že Marínina cesta nebola priama, ale mala mnohé komplikované zákruty. „Pre Marínu to bola asi cesta, aby si našla vzťah k bábätku, ktoré čaká, lebo vlastne v tých predchádzajúcich dieloch sme mohli vidieť, že si hľadá ešte vzťah k sebe, aby sa rozhodla sama za seba. Nie preto, lebo na ňu tlačí nejaký jej frajer. Najprv chce, aby si to bábätko dala vziať, potom, lebo sa mu to hodí, sa rozhodne, že si ho nechajú,“ vysvetlila.

Pokračovala: „Ona si najprv musela prejsť fázou, že prijme samu seba. Keď sa tak stalo a rozhodla sa, že si zoberie pána Kováča, potom sa postupne mohla začať tešiť aj na bábätko, ktoré čakala. Čiže pre ňu nebola ani ľahká cesta prijať to, že to bábätko čaká. A o to je ten príbeh paradoxnejší a smutnejší, že vlastne ku koncu mohla mať pekný život a veľmi sa naň tešila aj spolu s pánom Kováčom.“

„Snažila som sa to doručiť čo najautentickejšie, lebo viem, že mnohých ľudí sa takéto skúsenosti osobne týkajú,“ priznala herečka k scéne, v ktorej zistila, že o bábätko prišla. „Chcela som tou autenticitou ukázať, ako s nimi empatizujem,“ dodala.

Anna zároveň prezradila, ako sa dozvedela, že jej postava v Dunaji, k vašim službám končí. „Je to také zvláštne, ako sa herci dozvedajú informácie o vývine svojich postáv. My vlastne musíme byť veľmi plastickí, pretože nám síce prichádzajú scenáre, ktoré sa týkajú nasledujúceho mesiaca, dvoch, ale nevieme, kam sa naša postava bude vyvíjať, pretože to závisí od mnohých faktorov,“ vysvetlila herečka.

Predstaviteľka Maríny zároveň priznala, že hneď po vstupe do seriálu, sa veľmi rýchlo dozvedela, že jej postava zomrie pri pôrode. No dlho nevedela detaily. Napríklad, kto bude otcom dieťaťa, či bude na dieťa sama a dokonca nevedela ani to, či dieťatko prežije alebo zomrie spolu s ňou. „Tieto detaily sme sa dozvedeli, až keď scenáre prechádzali schvaľovaním, čiže som v napätí očakávala, ako sa to skončí,“ dodala.