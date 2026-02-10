Šok pre Šarlotu v Dunaji: Po odhalení dcéry ju čaká ťažká skúška, predstaviteľky postáv prezradili viac

Trinásta séria sa stále viac rozbieha a zatiaľ čo začiatok bol pokojný až na šokujúcu smrť Ervína, teraz dej naberá na obrátkach a na povrch vyplavujú stále nové tajomstvá. Azda najviac sa oči divákov upriamili na postavu Šarloty, ktorej choroba a neschopnosť pracovať sa spájali s psychickým blokom.
Jediné, na čo si Šarlota dlho pamätala, bolo bábätko. Nevedela pritom, o koho ide, len to, že jej tento zážitok spôsobil hlbokú psychologickú ranu, ktorá sa po rokoch otvorila. Diváci pritom dlhodobo teoretizovali, že bábätko bude patriť jej. Už v minulej epizóde zistili, že sa ich teória potvrdila a vďaka Barborkinej kartotéke objavili, že dievčatko je v skutočnosti doktorkina dcéra a nie sestra, ako sa jej to snažili predtým nahovoriť. Dlho očakávaná pravda tak vyšla najavo a diváci opäť dokázali, že ich vyšetrovateľským schopnostiam nič neunikne.
Zoznámte sa so Šarlotinou dcérou
Dnešná epizóda odhalila viac. Nielenže Šarlota zistila, že má dcéru, no zdá sa, že čoskoro dostane príležitosť byť plnohodnotnou mamou. Viera už totiž pozná svoju diagnózu a vie, že jej neostáva veľa času. O Barborku sa tak niekto bude musieť postarať a kto je lepšou voľbou ako jej biologická mama? Okrem doktorky Majerovej sa však Barborka zoznámi aj s Thomasom a zdá sa, že medzi nimi preskočila iskra. Nenašla tak len mamu, ale aj lásku na prvý pohľad.
,,Je zvláštne zistiť, že máte dieťa, ktoré už nie je dieťa. Šarlota sa potrebuje naučiť byť mamou až kamarátkou, lebo ako sa dá byť zrazu mamou 17-ročnému dievčaťu? Grétka je inteligentná mladá žena, lepšiu kolegyňu a dcéru som si nemohla priať. Medzi nami to veľmi rýchlo klaplo a padli sme si do oka,“ vyjadrila sa Sarah Arató, ktorá stvárňuje Šarlotu, pre Markízu.
O svojej hereckej úlohe prehovorila viac aj 17-ročná Gréta Polonská z Modry, ktorá stvárňuje jej dcéru. Povedala: „To, že ma vybrali ma veľmi prekvapilo, pretože som to brala skôr ako srandu, ale zároveň ma to potešilo. Myslím, že ostatní herci ma prijali veľmi dobre, so všetkými som si hneď sadla. Po boku Sarah Arató sa mi hrá veľmi dobre, ide nám to hladko.“
Duo mama-dcéra je tak dobre zohraté aj v súkromí a ešte ho určite budeme na obrazovkách vidieť.
