Šok pre Šarlotu v Dunaji: Po odhalení dcéry ju čaká ťažká skúška, predstaviteľky postáv prezradili viac

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Zoznámte sa so 17-ročnou Grétou z Modry.

Trinásta séria sa stále viac rozbieha a zatiaľ čo začiatok bol pokojný až na šokujúcu smrť Ervína, teraz dej naberá na obrátkach a na povrch vyplavujú stále nové tajomstvá. Azda najviac sa oči divákov upriamili na postavu Šarloty, ktorej choroba a neschopnosť pracovať sa spájali s psychickým blokom.

Jediné, na čo si Šarlota dlho pamätala, bolo bábätko. Nevedela pritom, o koho ide, len to, že jej tento zážitok spôsobil hlbokú psychologickú ranu, ktorá sa po rokoch otvorila. Diváci pritom dlhodobo teoretizovali, že bábätko bude patriť jej. Už v minulej epizóde zistili, že sa ich teória potvrdila a vďaka Barborkinej kartotéke objavili, že dievčatko je v skutočnosti doktorkina dcéra a nie sestra, ako sa jej to snažili predtým nahovoriť. Dlho očakávaná pravda tak vyšla najavo a diváci opäť dokázali, že ich vyšetrovateľským schopnostiam nič neunikne.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Dunaj naberá na obrátkach: Diváci už spoznali skutočnú identitu Reného, Lenu čaká poriadny šok
2.
Zažili ťažké chvíle v živote. Nové tváre z Dunaja majú za sebou tragédie, ktoré si mnohí nevedia predstaviť
3.
Som zlý, no budú tam aj horšie scény: Martin Nikodým naznačil, ako to bude ďalej s jeho účinkovaním v Dunaji
Zobraziť všetky články (310)

Zoznámte sa so Šarlotinou dcérou

Dnešná epizóda odhalila viac. Nielenže Šarlota zistila, že má dcéru, no zdá sa, že čoskoro dostane príležitosť byť plnohodnotnou mamou. Viera už totiž pozná svoju diagnózu a vie, že jej neostáva veľa času. O Barborku sa tak niekto bude musieť postarať a kto je lepšou voľbou ako jej biologická mama? Okrem doktorky Majerovej sa však Barborka zoznámi aj s Thomasom a zdá sa, že medzi nimi preskočila iskra. Nenašla tak len mamu, ale aj lásku na prvý pohľad.

Foto: TV Markíza

,,Je zvláštne zistiť, že máte dieťa, ktoré už nie je dieťa. Šarlota sa potrebuje naučiť byť mamou až kamarátkou, lebo ako sa dá byť zrazu mamou 17-ročnému dievčaťu? Grétka je inteligentná mladá žena, lepšiu kolegyňu a dcéru som si nemohla priať. Medzi nami to veľmi rýchlo klaplo a padli sme si do oka,“ vyjadrila sa Sarah Arató, ktorá stvárňuje Šarlotu, pre Markízu.

O svojej hereckej úlohe prehovorila viac aj 17-ročná Gréta Polonská z Modry, ktorá stvárňuje jej dcéru. Povedala: „To, že ma vybrali ma veľmi prekvapilo, pretože som to brala skôr ako srandu, ale zároveň ma to potešilo. Myslím, že ostatní herci ma prijali veľmi dobre, so všetkými som si hneď sadla. Po boku Sarah Arató sa mi hrá veľmi dobre, ide nám to hladko.“

Duo mama-dcéra je tak dobre zohraté aj v súkromí a ešte ho určite budeme na obrazovkách vidieť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rázne nie nahote: Herečka Ráchel Šoltésová odmietla veľký film, dôvodom bola nahá scéna

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac