Rázne nie nahote: Herečka Ráchel Šoltésová odmietla veľký film, dôvodom bola nahá scéna

Foto: Instagram (rachelsonnn, tvmarkizaofficial)

Frederika Lyžičiar
Má hranice, ktoré v kariére nechce prekročiť.

Pre niektorých hercov sú intímne či nahé scény prirodzenou súčasťou profesie, iní si v tejto oblasti jasne strážia vlastné hranice a rozhodujú sa podľa osobného pocitu komfortu.

Herečka Ráchel Šoltésová patrí medzi mladú generáciu talentovaných umelkýň, ktoré si diváci spájajú s výraznými televíznymi aj divadelnými rolami, či už ako Kristínu Steinerovú v seriáli Dunaj, k vašim službám, alebo ako učiteľku Táňu Kollárovú v Sľube, kde zaujala presvedčivým a prirodzeným hereckým prejavom.

Napriek úspechom však otvorene hovorí o hraniciach, ktoré vo svojej profesii nechce prekročiť, pričom v minulosti priznala aj nepríjemnú skúsenosť z mladosti, ktorá ovplyvnila jej pohľad na intímne scény. V podcaste Seriály odkryla, ako to má s nahotou pred kamerou, a pre Nový čas následne prezradila, prečo odmietla ponuku zahrať si scénu vo filme o Mikulášovi Černákovi.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Nahota na javisku aj pred kamerou

Aj keď sa dnes o intímnych scénach hovorí otvorenejšie než kedysi, pre herečku nejde o tému, ktorá by bola bez vnútorného napätia. Svoju prvú skúsenosť s čiastočnou nahotou zažila na divadelnom javisku po boku Filipa Šebestu. „Bola som chrbtom otočená k divákom, hore nahá a dole som mala iba také telové nohavičky,“ priznala v podcaste Seriály.

Podľa jej slov zohráva pri podobných momentoch zásadnú úlohu najmä vzájomná dôvera medzi partnermi na scéne. „Je dôležité pri týchto scénach, s kým to robíme.“ Práve dobrý vzťah s kolegom jej pomohol zvládnuť situáciu o čosi pokojnejšie, hoci prirodzený komfort necítila.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)


S podobným pocitom sa stretla aj počas televízneho nakrúcania. „V jednom seriáli som bola nahá podobne ako v divadle. Bola som zozadu, mala som telové nohavičky, ale inak som bola nahá. Bolo to strašne nepríjemné,“ opísala svoje pocity.

Odmietnutá filmová príležitosť

