Šok v seriáli Dunaj: Pravda o Šarlote vyšla najavo a diváci mali pravdu. Urbanovci bojujú o holý život

Trinásta séria sa stále viac rozbieha a zatiaľ čo začiatok bol pokojný až na šokujúcu smrť Ervína, teraz dej naberá na obrátkach a na povrch vyplavujú stále nové tajomstvá. Navyše, aj tie najstabilnejšie vzťahy prechádzajú skúškou, zatiaľ čo sa popri nich vytvárajú aj nové.
Len nedávno diváci sledovali, ako sa udalosti deja skomplikovali. Po tom, ako sa totiž Walter rozhodol udobriť si svoju Schatzi, doviedol domov iné dievčatko než jej dcéru, a tak neprehráva len na bojovom poli, ale aj vo vlastnej domácnosti, kde už ho manželka nevíta práve vrelo. Ich vzťah sa pritom stále viac zhoršuje, čo diváci mohli vidieť v dnešnej štvrtkovej epizóde.
Teória divákov sa potvrdila
Zatiaľ čo vzťah Klausovcov krachuje, v skutočnosti sú to Urbanovci, koho najviac opustilo šťastie. Po dlhých mesiacoch skrývania, utekania, tajných plánov a dokonca vyhýbaniu sa koncentračnému táboru, im šťastie došlo a veci sa obrátili k horšiemu. Po ceste do tábora sa totiž stal Viliam obeťou strieľania, a hoci sa snažil pred rodinou ranu skrývať, nakoniec ho zranenie premohlo a prejavilo sa nielen horúčkou, ale tiež halucináciami.
Naopak, komu sa túto epizódu darilo, sú Lukáš Kudlička a Irena Bočkay. Kudlička sa rozhodol zariskovať a keďže sa mu nepodarilo získať deti klasickým spôsobom, rozhodol sa na to ísť v prestrojení. Jeho výkon ako člena štábu SS bol tak presvedčivý, že sa mu podarilo zachrániť Filipka aj Janka, ktorí sú tak späť v bezpečí náručia ich rodičov.
Irena sa zas naplno angažuje v odboji, rovnako ako jej manžel, hoci obaja to robia inak. Už čoskoro totiž vyjdú noviny s názvom „Hlas odboja“, kde budú zverejnené užitočné informácie, ktoré by Slovákom mohli pomôcť k výhre v povstaní.
To, na čo sa však diváci najviac túto epizódu sústredili, je zápletka s doktorkou Šarlotou. Zistili totiž, že sa ich teória potvrdila a vďaka Barborkinej kartotéke už dnes všetci vedia, že dievčatko je v skutočnosti doktorkina dcéra a nie sestra, ako sa jej to snažili predtým nahovoriť. Dlho očakávaná pravda tak vyšla najavo a diváci opäť dokázali, že ich vyšetrovateľským schopnostiam nič neunikne.
