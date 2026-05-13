Bola to preňho výzva: Herec z Dunaja priznal, v čom sa musel krotiť a ako sa pripravoval na postavu

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Seriál má novú posilu. 

V seriáli Dunaj, k vašim službám patrí Jonáš Krupina k postavám, ktoré si diváci zapamätajú už po prvých scénach. Charizmatický podnikateľ s tajomnou minulosťou, muž pevných zásad, ale aj emócií, ktoré sa po rokoch opäť derú na povrch. 

Herec Peter Ondrejička mu dodáva prirodzený šarm, vnútornú silu aj citlivosť, vďaka čomu sa Jonáš stáva jednou zo zaujímavých postáv deja. Jeho návrat do života Šarloty prináša nielen spomienky na ich veľkú, nikdy celkom nezabudnutú a zároveň prvú lásku, ale aj množstvo otázok, tajomstiev a nevypovedaných emócií. Herec sa z účinkovania v seriálovom megahite prirodzene veľmi teší, ako uviedol v Teleráne.

Nemal žiadny stres

Jonáš Krupina je zároveň biologickým otcom Barbory, ktorý sa musí vyrovnať s minulosťou, ktorá sa už nedá zmeniť, a zároveň hľadať cestu k ľuďom, ktorých kedysi stratil. Predstaviteľ postavy Peter Ondrejička považuje Dunaj, k vašim službám za veľký projekt, v ktorom sa cíti priam vynikajúco.

“Počul som od svojich kamarátov, ktorí sú súčasťou tohto projektu už dlhé roky a sú to buď moji spolužiaci alebo kolegovia z brandže alebo z divadla, že tento projekt je naozaj láska a pochopil som to. Znie to ako také klišé, ale neviem, či som to niekedy zažil okrem pár iných projektov… Je to skvelý projekt tým, že tá komunita je tam už zomknutá tými sériami, ktoré spolu už mali natočené. Prísť do nej nebol žiadny stres. Bolo to skvelé, bola to skvelá skúsenosť a veľmi dobre sa mi to robilo,” uviedol herec.

Ako ďalej prezradil, stvárnenie Jonáša Krupinu bolo preňho výzvou, keďže ide o postavu dospelého, rozvážnejšieho človeka. “Ja sa tiež za takého považujem, ale moje vyžarovanie je také trošku excentrickejšie. Bývam často taký roztekaný, ale texty boli tak dobre napísané, že som to vedel urobiť,” priznal Peter, ktorý taktiež musel tlmiť svoju energiu a byť viac sústredený.

V čom sa od postavy odlišuje?

