Bála sa kolegov a text sa učila od slova do slova. Herečka zo Sľubu dnes vníma svoju postavu inak

Jednou z najobľúbenejších postáv v Sľube je upratovačka Olinka, ktorá sa v príbehu stala spočiatku nenápadnou, no neskôr nezameniteľnou súčasťou seriálového diania. Svojimi hláškami, prirodzeným prejavom a životným nadhľadom si získala divákov naprieč generáciami.
Olinka často prináša do vážnejších situácií humor a ľahkosť, vďaka čomu si ju fanúšikovia okamžite obľúbili. Napokon jej predstaviteľka a komička Simona First je takmer taká istá aj v súkromí. V markizáckom Teleráne prezradila viac o svojej postave a ako sa jej po určitom čase darí prenášať Olinkin charakter z papierového scenára do televíznej reality.
Olinka ako únik od reality
Obe majú spoločnú tiež ešte jednu vec. Tak ako Simona, aj Olinka išla na materskú. “Tak scenáristi napísali, že som tehotná, tak ja som sa samozrejme prispôsobila. Tiež som otehotnela, lebo ja do toho herectva dávam všetko,” zasmiala sa herečka a priznala, že sa s Olinkou veľmi prelínajú.
Simona First má Damiána a Amalu, ktorú považuje za intenzívnejšie bábätko. “Dosť rýchlo pochopila, že materstvo je osamelá jazda celkovo. Aj keď sú okolo teba ľudia, tak ty sa celá meníš, všetko sa mení, všetko je iné. Nedajbože ešte po pôrode príde nejaká depresia alebo také niečo. Ale je mi jedno, čo kto na to,” vyjadrila sa.
Doma má poriadne živo a hranie v Sľube považuje za psychohygienu a očistu, keďže sa môže odreagovať a zahrať si inú postavu. “Ja si to hrozne užívam. Fakt som nečakala, že ma to tak pohltí, tá herecká skúsenosť na pľaci, lebo však keď som bola mladšia, chcela som byť herečkou. Povedali mi, že som tučná, tak som teda komička, medzitým matka,” povedala Simona s humorom.
