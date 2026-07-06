Celých 15 rokov sme hit od Jennifer Lopez spievali nesprávne. Pravda o texte fanúšikov šokovala

Existujú piesne, ktoré celý život spievame nesprávne alebo dokonca nevieme ich pravý význam. Dokonalým príkladom je pieseň od Petra Nagya o Mandarínke Darinke, ktorá je v skutočnosti o chlapčekovi, ktorý sa zaľúbil do dievčatka, ako vysvetlil samotný spevák. Je to tak ukážka toho, že aj keď je skladba vo vašom rodnom jazyku, môže byť pre vás záhadou.
Najnovšie sa stala predmetom diskusií skladba od speváčky Jennifer Lopez. Fanúšikovia z Ameriky totiž zistili, že hoci je skladba v angličtine, spievali jeden verš odlišne. Nebolo to pritom len tak, že by sa nezhodli s pôvodným textom speváčky, ale, ako sa ukázalo, nezhodli sa ani medzi sebou, keďže každý spieval niečo iné.
Pieseň On The Floor spieval každý inak
Fanúšikovia Jennifer Lopez zostali ako obarení po tom, čo zistili, že už 15 rokov spievajú nesprávny text jednej z jej piesní. Tento hudobný omyl sa týka jej obrovského hitu z roku 2011 On The Floor, na ktorom spolupracovala s rapperom Pitbullom a ktorý pochádza z jej albumu Love?. Táto mimoriadne obľúbená skladba, v ktorej je použitá hudba z bolívijskej piesne „Llorando se fue“ od skupiny Los Kjarkas z roku 1981, je od svojho vydania masívnou párty hymnou a dobre ju poznajú aj Slováci, keďže rádiá ju hrajú dodnes.
Ako sa však ukázalo, zahraniční fanúšikovia však celé roky spievali slová pesničky nesprávne a možno sa to stalo aj vám, len o tom neviete. Moderátori rádia Capital – Sian Welby, Chris Stark a Jordan North, ako zachytil portál The Sun, najnovšie šokovaným poslucháčom odhalili, ako znie správny text, pričom sa podelili aj o to, čo v skladbe počuli oni.
Problémový verš
„Tonight me gonna get on the floor (Dnes večer sa dostanem na parket),“ tipovali moderátori, ako by text mohol znieť. Sian dodala: „Ja osobne by som povedala ‚Tonight we gonna get on the floor‘ (Dnes večer sa dostaneme na parket).“
Trio si následne pieseň pustilo a tá odhalila, že správny text znie: „Tonight we gonna be it on the floor.“ Moderátori navyše potvrdili, že správny text je naozaj: „We’re gonna be it.“
Keď rádio Capital zdieľalo tento moment precitnutia na svojom Instagrame, k príspevku pridali popis: „Už 15 rokov spievame tento text nesprávne.“ A ako ukázali komentáre, neboli jediní.
Ľudia sa podelili o svoje verzie
Fanúšikovia okamžite zaplavili sekciu komentárov, aby na toto vtipné odhalenie zareagovali a podelili sa o svoje verzie. “Vždy som si myslel, že sa tam spieva ‚Tonight we gonna get hit on the floor‘,“ priznal jeden z nich. „Ja som tam zasa vždy počul… ‚Tonight we gonna hit on the floor‘,“ pridal sa druhý.
„A ja som si myslel, že je to ‚lit on the floor‘ (že to na parkete odpálim),“ napísal tretí. „No, to dáva oveľa väčší zmysel než to, čo som doteraz spieval ja – ‚Tonight we gonna be get on the floor‘,“ poznamenal štvrtý. „Túto pesničku už nikdy nebudem počuť tak ako predtým,“ uzavrel piaty.
Ako sa však ukázalo, toto odhalenie správneho textu zároveň dalo zásluhy tým fanúšikom, ktorí text celé tie roky spievali správne. „Prvýkrát v živote zisťujem, že som to spieval správne,“ pochválil sa jeden z komentujúcich. „Počkať, takže ja som mal celý čas pravdu? Toto bola jedna z tých pesničiek, kde som proste spieval hocičo, čo mi napadlo,“ potvrdil ďalší.
Nahlásiť chybu v článku