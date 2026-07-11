Vedci sa snažia zachrániť posledný strom svojho druhu: Je starý 150 rokov, visí na popruhoch

Posledný strom svojho druhu

Foto: no rights reserved, CC0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Strom má poslednú nádej na záchranu.

Na okraji útesu, na ostrove uprostred Tichého oceánu, 760 kilometrov od západného pobrežia Čile, rastie posledný strom svojho druhu. Experti sa o jeho záchranu usilujú už nejaký ten čas. Predošlé pokusy zlyhali, odmietajú sa ale vzdať a pustili sa do neľahkej úlohy znova.

K útesu ho museli upevniť popruhmi

Ako informuje web IFL Science, odhaduje sa, že posledný exemplár stromu Dendroseris neriifolia je starý približne 150 rokov. Rastie na ostrove Robinsona Crusoa a je v natoľko zlom stave, že ho bolo nutné k okraju útesu pripevniť popruhmi. Vedcom sa teraz podarilo nazbierať niekoľko semien v nádeji, že zachránia tento druh pred vyhynutím.

Vďaka extrémnej izolácii ostrovov v súostroví Juan Fernández sa tu vyvinula neuveriteľná rozmanitosť rastlín, ktoré sa nikde inde na Zemi nevyskytujú. Z približne 360 druhov rastlín, ktoré sa na súostroví podarilo nájsť, je asi 60 percent endemických. Do tejto skupiny patrí aj 11 druhov rodu Dendroseris.

Z týchto druhov je šesť zaradených do kategórie ohrozených, štyri do kategórie kriticky ohrozených a jeden do kategórie vyhynutých v prírode. Čo sa týka stromu Dendroseris neriifolia, už v 80. rokoch sa vedelo len o 8 živých kusoch. Okolo roku 2000 sa experti intenzívne snažili o jeho záchranu, no márne.

Posledný strom svojho druhu
Foto: no rights reserved, CC0, via Wikimedia Commons

Jeho život visí na vlásku

Na ostrov Robinsona Crusoa sa však do roku 2017 dostalo veľké množstvo invazívnych druhov, ktoré ovplyvnili jeho životné prostredie a schopnosť prežiť. Napokon tak ostal už len jediný živý strom, ktorého život visí na vlásku a na špeciálnych popruhoch. Predsa však existuje malá nádej, prebieha totiž posledný pokus o záchranu.

Vedcom sa podarilo zo stromu nazbierať 400 semien. Z nich bolo 29 dostatočne zdravých a boli odoslané do Kráľovských botanických záhrad v Kew vo Veľkej Británii. Prvým krokom, ktorý museli výskumníci urobiť, bolo overiť životaschopnosť semien.

Žiaľ, izolácia a ďalšie nepriaznivé faktory zapríčinili, že ich je životaschopných len málo, len približne 10 percent. Z celkového počtu 29 semien sa tímu podarilo dosiahnuť vyklíčenie 8. Zvyšné semená boli uložené do dlhodobého skladu v Millennium Seed Bank.

Od záchrany závisia ďalšie životy

Časť semien bola odoslaná do botanickej záhrady v Edinburghu. Zabezpečí sa tak ich prežitie, ak by sa niečo nečakané udialo v Kew. Okrem toho, podnebné podmienky v Škótsku sú podobné ako tie na ostrove Robinsona Crusoa. Predpokladá sa preto, že by to pre stromy mohlo byť prospešné a zvýšiť ich šance na prežitie.

Zachovanie tohto stromu bude mať aj širšie dôsledky. Na súostroví totiž žije aj kriticky ohrozený kolibrík, ktorý sa živí výlučne kvetmi rodu Dendroseris. To znamená, že ak tieto stromy vyhynú, tragický osud čaká aj kolibríka.

Jeden z najstarších stromov sa zachrániť nepodarilo

Žiaľ, nie vždy sú snahy o záchranu úspešné. Ako sme vás nedávno informovali, jeden z najstarších a najväčších stromov v Európe zahynul. Odhaduje sa, že v britskom Nottinghamshire v Sherwood Forest rástol Major Oak prinajmenšom 1 000 rokov. Vyčerpala ho však séria suchých a horúcich liet. Aj následkom toho na ňom tento rok nie sú žiadne listy.

Jeden z najstarších stromov v Európe
Foto: The Major Oak, January 2013 by Andy Stephenson, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Každý rok sa na legendu prišli pozrieť tisícky ľudí z rôznych kútov sveta, dokonca aj z Austrálie, z Ameriky či zo Španielska. Chodili k nemu deti zo škôl, aby sa viac naučili o legendách, ale aj o prírode. Obvod kmeňa meral úctyhodných 11 metrov, no koruna dosahovala rozpätie aj 28 metrov.

K stromu sa viaže mnoho legiend a príbehov. Hoci dub v časoch Robina Hooda ešte nebol dutý, hovorí sa, že poskytoval útočisko známemu zbojníkovi a jeho bande pri úteku pred tyranským šerifom z Nottinghamu.

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