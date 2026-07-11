Vo Fiľakove vypukol požiar: Ľudia sa nadýchali splodín, oživovať museli 4-ročné dievčatko

Vážny požiar bytovky vo Fiľakove

Foto: Facebook (Air - Transport Europe, letecká záchranná služba / Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Michaela Olexová
TASR
Horelo prvé poschodie bytového domu, viacero obyvateľov sa nadýchalo splodín. Príčina vzniku požiaru zatiaľ nebola ustálená.

Sobotňajší ranný požiar na prvom poschodí bytového domu na Železničnej ulici vo Fiľakove si vyžiadal evakuáciu osôb.

Viacero obyvateľov sa nadýchalo splodín horenia vrátane štvorročného dieťaťa, ktoré po oživovaní letecky následne transportovali do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

Dieťa sa podarilo oživiť, záchranári ho previezli do nemocnice

„Zasahujúcim hasičom sa s evakuáciou snažili pomôcť aj naši kolegovia z Fiľakova, avšak hustý dym im to už neumožňoval. Viacero obyvateľov sa nadýchalo splodín horenia. Viacero osôb vrátane detí potrebovalo pomoc záchranárov a odvoz do nemocnice,“ priblížila situáciu Kováčiková.

V prípade štvorročného dieťaťa bola podľa jej slov situácia veľmi vážna. Zasahujúce zložky vrátane policajta z Fiľakova dievča oživovali, čo sa podarilo.

Následne ho leteckí záchranári previezli do nemocnice v Banskej Bystrici.

Príčina požiaru zatiaľ nebola ustálená

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air Transport-Europe (ATE) na sociálnej sieti uviedla, že maloleté dievča utrpelo pri požiari inhalačnú traumu: „Dnes dopoludnia bola posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Banskej Bystrice vyslaná do Fiľakova na pomoc maloletému dievčaťu, ktoré pri požiari bytového domu utrpelo inhalačnú traumu,“ informuje.

„Po pristátí vrtuľníka si pacientku prevzala do starostlivosti posádka leteckých záchranárov. Lekár jej na mieste doplnil potrebnú liečbu a po preložení na palubu bola v stabilizovanom stave letecky transportovaná do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici na ďalšiu diagnostiku a liečbu.“

Príčina vzniku požiaru však zatiaľ podľa Kováčikovej nebola ustálená. „V súvislosti s požiarom začal lučenecký vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia,“ dodala hovorkyňa.

Všetky okolnosti vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

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