Hrozivý odkaz Trumpa Iránu: „1000 rakiet je pripravených a namierených.“

Donald Trump

Foto: SITA/AP

Michaela Olexová
TASR
Trump pohrozil Iránu „úplným zničením" pri pokuse o atentát. Iránu odkázal, že príslušné rozkazy už boli vydané.

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Spojené štáty „úplne zničia“ Irán, ak sa pokúsi zavraždiť alebo zavraždí úradujúceho prezidenta USA.

Informovali o tom agentúry AP a AFP, píše TASR. Dodal, že príslušné rozkazy už boli vydané a americká armáda je pripravená počas jedného roka, s možnosťou predĺženia tohto obdobia, „úplne zničiť a spustošiť všetky časti Iránu“.

„Tisíc rakiet je pripravených a namierených na Iránsku islamskú republiku.“

„Tisíc rakiet je pripravených a namierených na Iránsku islamskú republiku. Ak iránska vláda uskutoční svoju hrozbu, o ktorej sa hovorí na mnohých miestach sveta, že zavraždí alebo sa pokúsi zavraždiť úradujúceho prezidenta Spojených štátov amerických – v tomto prípade MŇA – okamžite ich budú nasledovať ďalšie tisíce,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Dodal, že príslušné rozkazy už boli vydané a americká armáda je pripravená počas jedného roka, s možnosťou predĺženia tohto obdobia, „úplne zničiť a spustošiť všetky časti Iránu“.

Trumpov príspevok prišiel krátko po tom, čo Spojené štáty vyzvali Irán, aby do soboty verejne potvrdil, že Hormuzský prieliv zostane otvorený pre lodnú dopravu a zaviazal sa zastaviť útoky na obchodné plavidlá.

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Spojené štáty súhlasili s pokračovaním v rokovaniach s Iránom, zároveň však zopakoval, že prímerie medzi oboma krajinami sa skončilo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Irán nás požiadal, aby sme pokračovali v ‚rokovaniach‘. Súhlasili sme s tým, ale Spojené štáty im dali jasne najavo, že prímerie sa SKONČILO!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

„Podľa mňa sa (prímerie) skončilo.“

Ako sme vás informovali, prezident Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.

Donald Trump v Ankare
Foto: TASR/AP

„Podľa mňa sa (prímerie) skončilo. Nechcem mať s nimi už nič spoločné… Porozprávam sa s našimi vyjednávačmi, oni chcú rokovať. Pokiaľ ide o mňa, zaoberať sa s nimi je len strata času,“ vyhlásil Trump. Americký prezident sa tak po prvýkrát vyjadril k najnovším útokom Spojených štátov na Irán. Tie spustil Washington v reakcii na údajné iránske ataky na plavidlá v Hormuzskom prielive.

„Vybavte si pohreb.“

„Povedali sme im: ‚Vybavte si váš pohreb.‘ No namiesto toho včera začali vystreľovať rakety a útočiť na lode. Tak sme ich včera v noci veľmi tvrdo zasiahli,“ poznamenal Trump s odkazom na niekoľkodňové pohrebné obrady nebohého iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Zahynul na samom začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie 28. februára.

Žena držiaca iránsku vlajku
Foto: SITA/AP

„Povedal som im, že zakaždým, keď udrú, my udrieme späť. Samozrejme, sú to nečestní hráči, takže útočia na každého,“ pokračoval prezident. Podľa jeho slov Teherán zrejme nemá žiaden konkrétny plán a mierovú dohodu s Washingtonom mal uzavrieť už dávno.

„Nemám ich rád… Sú to zlí, chorí ľudia a musíme sa ich zbaviť – sú ako rakovina. Sú ako rakovina. A viete, čo treba urobiť? Rakoviny sa treba zbaviť včas,“ uviedol Trump. USA a Irán podpísali 17. júna memorandum o porozumení, ktoré pozastavilo vojenské operácie. Obe krajiny sa ním zaviazali k 60-dňovému obdobiu rokovaní s cieľom dosiahnuť konečnú a trvalú mierovú dohodu, pripomína Sky News.

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