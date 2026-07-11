Hrozivý odkaz Trumpa Iránu: „1000 rakiet je pripravených a namierených.“

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Spojené štáty „úplne zničia“ Irán, ak sa pokúsi zavraždiť alebo zavraždí úradujúceho prezidenta USA.
Informovali o tom agentúry AP a AFP, píše TASR. Dodal, že príslušné rozkazy už boli vydané a americká armáda je pripravená počas jedného roka, s možnosťou predĺženia tohto obdobia, „úplne zničiť a spustošiť všetky časti Iránu“.
„Tisíc rakiet je pripravených a namierených na Iránsku islamskú republiku.“
„Tisíc rakiet je pripravených a namierených na Iránsku islamskú republiku. Ak iránska vláda uskutoční svoju hrozbu, o ktorej sa hovorí na mnohých miestach sveta, že zavraždí alebo sa pokúsi zavraždiť úradujúceho prezidenta Spojených štátov amerických – v tomto prípade MŇA – okamžite ich budú nasledovať ďalšie tisíce,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Dodal, že príslušné rozkazy už boli vydané a americká armáda je pripravená počas jedného roka, s možnosťou predĺženia tohto obdobia, „úplne zničiť a spustošiť všetky časti Iránu“.
Trumpov príspevok prišiel krátko po tom, čo Spojené štáty vyzvali Irán, aby do soboty verejne potvrdil, že Hormuzský prieliv zostane otvorený pre lodnú dopravu a zaviazal sa zastaviť útoky na obchodné plavidlá.
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Spojené štáty súhlasili s pokračovaním v rokovaniach s Iránom, zároveň však zopakoval, že prímerie medzi oboma krajinami sa skončilo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Irán nás požiadal, aby sme pokračovali v ‚rokovaniach‘. Súhlasili sme s tým, ale Spojené štáty im dali jasne najavo, že prímerie sa SKONČILO!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
„Podľa mňa sa (prímerie) skončilo.“
Ako sme vás informovali, prezident Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.
„Podľa mňa sa (prímerie) skončilo. Nechcem mať s nimi už nič spoločné… Porozprávam sa s našimi vyjednávačmi, oni chcú rokovať. Pokiaľ ide o mňa, zaoberať sa s nimi je len strata času,“ vyhlásil Trump. Americký prezident sa tak po prvýkrát vyjadril k najnovším útokom Spojených štátov na Irán. Tie spustil Washington v reakcii na údajné iránske ataky na plavidlá v Hormuzskom prielive.
„Vybavte si pohreb.“
„Povedali sme im: ‚Vybavte si váš pohreb.‘ No namiesto toho včera začali vystreľovať rakety a útočiť na lode. Tak sme ich včera v noci veľmi tvrdo zasiahli,“ poznamenal Trump s odkazom na niekoľkodňové pohrebné obrady nebohého iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Zahynul na samom začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie 28. februára.
„Povedal som im, že zakaždým, keď udrú, my udrieme späť. Samozrejme, sú to nečestní hráči, takže útočia na každého,“ pokračoval prezident. Podľa jeho slov Teherán zrejme nemá žiaden konkrétny plán a mierovú dohodu s Washingtonom mal uzavrieť už dávno.
„Nemám ich rád… Sú to zlí, chorí ľudia a musíme sa ich zbaviť – sú ako rakovina. Sú ako rakovina. A viete, čo treba urobiť? Rakoviny sa treba zbaviť včas,“ uviedol Trump. USA a Irán podpísali 17. júna memorandum o porozumení, ktoré pozastavilo vojenské operácie. Obe krajiny sa ním zaviazali k 60-dňovému obdobiu rokovaní s cieľom dosiahnuť konečnú a trvalú mierovú dohodu, pripomína Sky News.
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