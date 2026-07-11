Prefíkaní podvodníci oklamali starostku obce Betliar: Poslala im vyše 100-tisíc eur

Obec Betliar v Rožňavskom okrese prišla približne o 100-tisíc eur. Starostka Helena Kúkelová mala byť na prevod financií navedená podvodnými praktikami. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie.
„Podľa doterajších zistení mala byť osoba zástupcu poškodenej obce telefonicky kontaktovaná inými osobami vydávajúcimi sa za vyšetrovateľa Policajného zboru a pracovníka Národnej banky Slovenska, ktorí ju pod zámienkou ochrany finančných prostriedkov pred ich zneužitím presvedčili na vykonanie viacerých bankových prevodov na súkromné účty,“ uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Podvodníkom sa podarilo odcudziť sumu 117 764 eur
Spôsobená škoda podľa polície predstavuje viac ako 110-tisíc eur. Na základe doposiaľ vykonaných úkonov a včasnej reklamácie bankových prevodov sa podarilo na účet obce zabezpečiť vrátenie sumy vo výške približne 20-tisíc eur.
Polícia vedie trestné stíhanie vo veci prečinu podvodu. „Policajti vo veci naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom riadne objasniť všetky okolnosti prípadu,“ doplnila Illésová s tým, že páchateľovi alebo páchateľom hrozí trest odňatia slobody až na štyri roky.
Podľa zápisnice zo stredajšieho (8. 7.) zasadnutia obecného zastupiteľstva došlo k podvodu 30. júna, následne bola vykonaná aj mimoriadna kontrola hlavným kontrolórom. „Podvodom na osobe starostky sa podarilo podvodníkom odcudziť z účtov obce Betliar sumu vo výške 117 764 eur, z ktorých sa vrátilo späť 20 366 eur,“ uvádza sa v zápisnici zverejnenej na webovej stránke obce.
Starostka sľúbila, že pohľadávky uhradí z vlastného vrecka
Poslanci zároveň uznesením vzali na vedomie záväzok starostky uhradiť pohľadávky obci z vlastných prostriedkov do konca volebného obdobia a vzniknutú škodu si vymáhať v trestnom konaní. Prijali aj preventívne opatrenie, a to doplnenie dvoch overovateľov transakcií na bankových účtoch až do vyšetrenia políciou.
„Je mi to neskutočne ľúto, situáciu sa snažím riešiť. Bol to sofistikovaný podvod. Manipulovali so mnou aj cez videohovor, pritom som sa snažila overiť si, čo sa dalo. Podľahla som tlaku a beriem to ako svoje ľudské zlyhanie. Snažím sa, aby to malo pre obec čo najmenšie následky,“ povedala pre TASR Kúkelová.
Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje na podvodné konania páchateľov, ktorí sa snažia vylákať finančné prostriedky rôznymi spôsobmi.
Bolo to takmer 6 hodín nátlaku, prezradila starostka
Ako informujú Noviny, na starostku zabrala premyslená a rafinovaná psychologická manipulácia.
Prefíkaní podvodníci jej prísne zakázali hovoriť o prípade s inými ľuďmi s odôvodnením, že by tým mohlo dôjsť k okamžitému zmareniu vyšetrovania. Tvrdili jej, že unikli jej osobné údaje a niekto sa pokúša vybaviť si úver v jej mene.
Manipulatívna taktika zabrala a starostka začala s podvodníkmi spolupracovať. „Bolo mi povedané, že pre ochranu účtov obce, keďže boli uniknuté moje údaje, a že sú vlastne v nebezpečenstve, musia byť podľa pokynu údajného zamestnanca Národnej banky Slovenska prevedené do bezpečnostných schránok,“ opísala starostka obce v rozhovore.
„Bolo to takmer šesť hodín nátlaku a neustáleho usmerňovania, ako to mám urobiť, čo mám spraviť, ako je to v presných postupoch, ako sa to protokoluje, ako sa to nahráva,“ dodala.
Noviny tému, pri ktorej obec Betliar prišla o obrovskú sumu peňazí, uzatvárajú informáciou, že starostka v súčasnosti rozpredáva svoj rodinný majetok, aby mohla obci peniaze vrátiť. Za to, že podvodu uverila, plánuje prevziať plnú zodpovednosť. Obyvatelia obce ju však za chybu neodsúdili a naďalej stoja pevne za ňou.
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