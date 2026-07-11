Na okraji mesta chcú postaviť nové obchodné centrum. Projekt už odhalil prvé detaily

Obyvatelia Stupavy by sa v budúcnosti mohli dočkať nového nákupného centra. Do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA totiž vstúpil projekt OC Stupava, ktorý počíta s výstavbou dvoch samostatných obchodných objektov na okraji mesta.
Hoci dokumentácia už odhaľuje rozmery budúcich budov či počet parkovacích miest, mená obchodných reťazcov alebo nájomcov zatiaľ investor nezverejnil. Za projektom stojí spoločnosť OC Stupava s. r. o., ktorá predložila zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Dve budovy a autoumyváreň
Podľa dokumentu ide o kompaktné obchodné centrum s dvoma hlavnými budovami. Celková zastavaná plocha dosiahne približne 5 670 m² na pozemku s výmerou vyše 20 300 m². Funkčná plocha obchodov a prevádzok by mala presiahnuť 18 500 m². Súčasťou projektu je aj samostatná autoumyváreň.
Developer počíta so 199 parkovacími miestami vrátane vyhradených stojísk pre rodičov s deťmi, osoby so zdravotným postihnutím a miest na elektromobily. Lokalita pri Hviezdoslavovej ulici a ceste I/2 zabezpečí dobrú dostupnosť autom aj verejnou dopravou. Jednou z najväčších investícií bude nové dopravné napojenie areálu. Centrum má obsluhovať nová turbo-okružná križovatka na ceste I/2, ktorá oddelí zásobovanie od dopravy zákazníkov.
Projekt počíta s výstavbou dvoch samostatných objektov označovaných ako OC 1 a OC 2. Spolu budú tvoriť maloobchodné a servisné jednotky s príslušným parkoviskom.
Nájomníci a pracovné miesta sú zatiaľ otázne
Hoci projekt opisuje vznik maloobchodných a servisných prevádzok, presný počet obchodných jednotiek ani zoznam budúcich nájomcov v zámere uvedený nie je. Investor zatiaľ neprezradil, ktoré značky alebo obchodné reťazce by mali v centre pôsobiť.
Rovnako dokument nespresňuje ani počet nových pracovných miest. Uvádza iba to, že výstavba prispeje k rozšíreniu ponuky obchodov a služieb a vytvorí nové pracovné príležitosti.
Zverejnený dokument predstavuje iba prvú fázu povoľovacieho procesu. Keďže plocha zámeru presahuje hranicu 10-tisíc štvorcových metrov, projekt musí prejsť povinným posúdením podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Nasledovať bude pripomienkovanie zo strany verejnosti, stanoviská dotknutých úradov a až potom sa rozhodne, či bude potrebné úplné posudzovanie vplyvov na životné prostredie alebo sa projekt posunie do ďalších povoľovacích konaní.
Neznáma firma, známy developer
Hoci projekt zastrešuje novozaložená spoločnosť OC Stupava s. r. o., nejde o neznámeho investora. Z údajov v obchodnom registri vyplýva, že medzi spoločníkmi spoločnosti je aj Miroslav Tavel, ktorý pôsobí ako managing partner developerskej skupiny OPC Real Estate. Tá stojí za viacerými projektmi retail parkov a obchodných centier na Slovensku.
Na Slovensku prevádzkuje sieť obchodných centier pod značkou OC Point či SC Point. Tie už dnes nájdeme v Skalici, vo Veľkých Kapušanoch, v Tornali, Sládkovičove či Liptovskom Mikuláši, respektíve v Brezne a Banskej Bystrici.
Zloženie jednotlivých obchodných prevádzok je štandardne pri týchto projektoch veľmi podobné. Developer totiž dbá na to, aby mali ľudia na jednom mieste k dispozícii všetky obchody základnej potreby. „Ide o takzvaný tenant mix, ktorý bude poskytovať široké portfólio tovaru tak, aby uspokojil zákazníkov a mohli na jednom mieste vybaviť väčšinu svojich potrieb,“ uviedol v minulosti pre interez Tavel.
Ako sme informovali, tento rok sa sieť OC Point rozšírila o nové lokality, konkrétne o Detvu a Stropkov. Zloženie nájomcov nám vtedy priblížil samotný Miroslav Tavel. „V Detve to bude Action, Teddi, Sinsay a CCC. V Stropkove sa bude nachádzať potravinový reťazec Billa, sieť drogérií Teta Drogérie a rovnako CCC a Sinsay. Doplnia ich reťazce Pepco a TEDi.“ Je teda pravdepodobné, že podobných obchodov sa dočkajú aj obyvatelia Stupavy.
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