Videli sme slovenský film roka, o ktorom ste možno ani nepočuli: Novinka zožala svetový úspech, ihneď utekajte do kina

Foto: Continental Film press

Po šiestich rokoch práce sa film Potopa režiséra Martina Gondu dočkal silného medzinárodného štartu.

Po premiére v Argentíne a ázijskom uvedení na festivale v Indii sa presunul na premiéry a diskusie do miest východného Slovenska, kde sa film odohráva a kde vznikal. V poslednom novembrovom týždni sa uskutočňuje séria predpremiér v Košiciach, Snine, Humennom, vo Svidníku, v Prešove a Nechválovej Polianke. Je to prvý postsocialistický hraný film, ktorý rozpráva príbeh vysídľovania pri budovaní vodnej priehrady Starina. A my, diváci v Košiciach, sme mali možnosť vidieť Potopu ako prví na Slovensku.

Film Potopa sa odohráva v roku 1980 v Československu. Pätnásťročná Mara sa túži stať pilotkou a uniknúť z dediny, no jej otec Alexander – rusínsky roľník a vdovec – chce, aby zostala doma a pomáhala na gazdovstve. Keď ich dolinu čaká zatopenie pre výstavbu vodnej nádrže Starina, otec a dcéra sa musia vyrovnať so stratou domova a zároveň hľadať cestu k vzájomnému zmiereniu uprostred zápasu medzi tradíciou, identitou a túžbou po slobode.

Predpremiéra filmu prilákala do Košíc ohromné množstvo divákov – sála bola doslova napchatá na prasknutie. Išlo o prvé zo série špeciálnych premietaní, ktoré sa v najbližších dňoch preženú východom Slovenska.

Komunita, ktorú vyhnala voda

Po pozretí môžeme s čistým svedomím povedať, že Potopa je pre nás slovenským filmom roka 2025.

