Slnko v sieti pozná víťazov: Najlepší film je Otec, bodovala aj Potopa a nechýbali ani odkazy venované kultúre

Nina Malovcová
Film Nepela otvoril tému nenávisti, padli aj slová o ministerke.

Slovensko spoznalo víťazov 15. ročníka národných filmových cien Slnko v sieti. Slávnostný večer priniesol nielen ocenenia pre najlepšie domáce filmy, ale aj výrazné momenty na pódiu.

Hlavnú cenu večera, najlepší hraný film roka 2025, získal film Otec režisérky Terezy Nvotovej. Snímka uspela aj v hereckých kategóriách. Ocenenie za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe si odniesol Milan Ondrík za postavu Michala vo filme Otec.

Bodovala aj Potopa

Silnú pozíciu potvrdil aj film Potopa, ktorý získal viacero ocenení vrátane Diváckej ceny pre najobľúbenejší slovenský film roka. Za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe bola ocenená Sára Chripáková, ktorá zaujala práve vo filme Potopa.

Súčasťou večera bolo aj udelenie ceny za celoživotný prínos slovenskej kinematografii. Tú si prevzala dramaturgička, scenáristka a pedagogička Zuzana Gindl-Tatárová, ktorá patrí medzi výrazné osobnosti domácej filmovej scény.

Večer priniesol aj silné odkazy

Okrem samotných cien zazneli na podujatí aj viaceré spoločenské odkazy. Medzi najvýraznejšie patril prejav Romana Kelemena, ktorý získal cenu za najlepší strih za film Nepela. „Ďakujem režisérovi Gregorovi Valentovičovi, že otvoril témy, ktoré sú dnes dôležité. Nenávisť voči kvír ľuďom je stále prítomná, a tak, ako sa cítil Nepela v minulom režime, je strašidelne podobné tomu, ako sa dnes cítia kvír ľudia,“ povedal Roman Kelemen pri preberaní ceny za najlepší strih za film Nepela.

„Prajem si, aby sa veci, ktoré sme sa snažili dostať do filmu, empatia, láska a rozum, dostali na ministerstvo kultúry, kde prítomné nie sú a kde naša ministerka Martina Šimkovičová je známa svojimi toxickými a homofóbnymi vyjadreniami, ktoré nemajú miesto v spoločnosti, tobôž v kultúre,“ dodal.

Producent Juraj Krasnohorský sa pri preberaní ceny za najlepší animovaný film neprihovoril len Slovákom, ale odkaz poslal aj za naše hranice. Jeho slová, adresované Maďarom, zazneli v čase, keď sa u našich susedov blížia parlamentné voľby. Nového premiéra si budú voliť už tento víkend.⁠ ⁠ „Pozdravujem kolegov, priateľov v Maďarsku, držím im palce. Lebo keď sa to podarí tam, tak sa to možno podarí aj u nás,“ povedal Krasnohorský.⁠ ⁠

Porazil silnú konkurenciu oscarových nominácií: Film Otec zaujal svetových kritikov. Ondrík získal prestížnu cenu

Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac