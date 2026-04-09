Slnko v sieti pozná víťazov: Najlepší film je Otec, bodovala aj Potopa a nechýbali ani odkazy venované kultúre

Slovensko spoznalo víťazov 15. ročníka národných filmových cien Slnko v sieti. Slávnostný večer priniesol nielen ocenenia pre najlepšie domáce filmy, ale aj výrazné momenty na pódiu.
Hlavnú cenu večera, najlepší hraný film roka 2025, získal film Otec režisérky Terezy Nvotovej. Snímka uspela aj v hereckých kategóriách. Ocenenie za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe si odniesol Milan Ondrík za postavu Michala vo filme Otec.
Bodovala aj Potopa
Silnú pozíciu potvrdil aj film Potopa, ktorý získal viacero ocenení vrátane Diváckej ceny pre najobľúbenejší slovenský film roka. Za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe bola ocenená Sára Chripáková, ktorá zaujala práve vo filme Potopa.
Súčasťou večera bolo aj udelenie ceny za celoživotný prínos slovenskej kinematografii. Tú si prevzala dramaturgička, scenáristka a pedagogička Zuzana Gindl-Tatárová, ktorá patrí medzi výrazné osobnosti domácej filmovej scény.
Večer priniesol aj silné odkazy
Okrem samotných cien zazneli na podujatí aj viaceré spoločenské odkazy. Medzi najvýraznejšie patril prejav Romana Kelemena, ktorý získal cenu za najlepší strih za film Nepela. „Ďakujem režisérovi Gregorovi Valentovičovi, že otvoril témy, ktoré sú dnes dôležité. Nenávisť voči kvír ľuďom je stále prítomná, a tak, ako sa cítil Nepela v minulom režime, je strašidelne podobné tomu, ako sa dnes cítia kvír ľudia,“ povedal Roman Kelemen pri preberaní ceny za najlepší strih za film Nepela.
„Prajem si, aby sa veci, ktoré sme sa snažili dostať do filmu, empatia, láska a rozum, dostali na ministerstvo kultúry, kde prítomné nie sú a kde naša ministerka Martina Šimkovičová je známa svojimi toxickými a homofóbnymi vyjadreniami, ktoré nemajú miesto v spoločnosti, tobôž v kultúre,“ dodal.
Producent Juraj Krasnohorský sa pri preberaní ceny za najlepší animovaný film neprihovoril len Slovákom, ale odkaz poslal aj za naše hranice. Jeho slová, adresované Maďarom, zazneli v čase, keď sa u našich susedov blížia parlamentné voľby. Nového premiéra si budú voliť už tento víkend. „Pozdravujem kolegov, priateľov v Maďarsku, držím im palce. Lebo keď sa to podarí tam, tak sa to možno podarí aj u nás,“ povedal Krasnohorský.
