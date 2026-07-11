Nedeľné počasie rozdelí Slovensko: Kým na západe si užijete leto, zvyšok krajiny môžu potrápiť prehánky aj búrky

Nedeľa prinesie na Slovensko počasie, ktoré bude závisieť od toho, kde sa nachádzate. Kým na západe a vo viacerých častiach stredného Slovenska bude príjemne letne s teplotami blížiacimi sa k 30 °C, na severe a východe sa treba pripraviť na viac oblakov, prehánky a miestami aj búrky.
Podľa portálu iMeteo bude vývoj počasia ovplyvňovať výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý zasiahne naše územie od západu. Vo vyšších vrstvách atmosféry sa však zároveň bude prejavovať tlaková níž od severovýchodu, a práve tá prinesie viac zrážok do severných a východných regiónov.
V Tatrách môže v noci dokonca snežiť
Počas noci bude spočiatku prevažne polooblačno, no od severu začne oblačnosti pribúdať. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo dážď, najmä v Prešovskom kraji. Na najvyšších vrcholoch Vysokých Tatier nie je vylúčené ani sneženie, čo je uprostred leta pomerne nezvyčajný jav.
Nočné teploty klesnú na 17 až 12 °C, v chladnejších dolinách môže byť len 12 až 7 °C. Vietor bude väčšinou slabý alebo takmer bezvetrie.
Západ čaká leto, sever a východ viac oblakov
Počas dňa bude na väčšine Slovenska polooblačno až oblačno. Viac oblakov sa vytvorí na severe a východe, kde sa miestami pridajú prehánky alebo dážď. Vo východnej polovici krajiny sa ojedinele môžu vyskytnúť aj búrky.
Teploty budú výrazne rozdielne. Na väčšine územia vystúpia na 24 až 30 °C, takže pôjde o príjemný letný deň. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Horehroní a na východe Slovenska, kde sa denné maximá budú pohybovať väčšinou medzi 17 až 23 °C.
Fúkať bude prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 8 m/s. Na krajnom juhozápade môže popoludní v nárazoch dosiahnuť približne 45 km/h. Ak sa vytvoria búrky, vietor v ich okolí prechodne zosilnie.
Medzi mestami budú rozdiely aj desať stupňov
Najteplejšie bude na západe Slovenska. V Bratislave meteorológovia očakávajú jasno a približne 28 °C, v Trnave 27 °C a v Nitre okolo 26 °C. Na opačnom konci republiky bude podstatne chladnejšie. V Košiciach sa očakávajú prehánky a približne 20 °C, v Prešove bude oblačno s teplotou okolo 22 °C. V Poprade by teplota nemala prekročiť 18 °C a počítať treba tiež s prehánkami.
Príjemné letné počasie bude aj v Trenčíne s maximom okolo 24 °C, v Banskej Bystrici sa očakáva približne 24 °C, v Žiline 22 °C a v Martine približne 21 °C.
Ak plánujete výlet, turistiku alebo deň pri vode, oplatí sa sledovať aktuálnu radarovú situáciu. Najmä na severe a východe sa totiž môžu prehánky či ojedinelé búrky vytvoriť pomerne rýchlo a lokálne zmeniť charakter počasia, čo môže výlet v prírode výrazne ovplyvniť.
Časť Slovenska sa búrok nezbaví ani v novom týždni
Ak dúfate, že po premenlivej nedeli príde stabilné letné počasie, predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu prináša len čiastočne dobré správy. Teploty budú v prvých dňoch nového týždňa ešte vyššie a na juhu Slovenska môžu dosiahnuť až 34 °C. Sever a východ krajiny však zostanú pod vplyvom premenlivejšieho počasia, ktoré prinesie prehánky a miestami aj búrky.
Pondelok bude na väčšine územia prevažne slnečný. Viac oblakov sa objaví najmä na severe a východe, kde sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo dážď. Denné teploty vystúpia na 27 až 32 °C, pričom v Žilinskom kraji a na východe bude väčšinou 22 až 27 °C.
V utorok horúčavy ešte zosilnejú. Na juhu a západe môže ortuť teplomera vystúpiť až na 34 °C. Popoludní však začne pribúdať oblačnosť a v Žilinskom kraji aj na východe sa na viacerých miestach vyskytnú prehánky, dážď alebo ojedinele búrky. Na severe a východe sa teploty budú pohybovať medzi 22 až 28 °C.
Aj streda zostane veľmi teplá. Na väčšine Slovenska bude jasno až polooblačno, no vo východnej polovici krajiny sa počas dňa opäť môžu vytvoriť prehánky a ojedinele aj búrky. Najvyššie denné teploty dosiahnu 29 až 34 °C, v severnej polovici Slovenska väčšinou 23 až 28 °C.
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