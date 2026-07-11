Naháňačka s dramatickým koncom: V Dražovciach skončili v priekope aj policajti

Policajná naháňačka v Nitre-Dražovciach sa skončila v piatok (10. 7.) večer dopravnou nehodou. Jeden policajt utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali práceneschopnosť. Upozornila na to TV JOJ. TASR to potvrdila nitrianska krajská policajná hovorkyňa Jana Šinková.
„Podľa doposiaľ zistených informácií nitrianska hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky prenasledovala vozidlo Škoda Superb, keďže jeho vodič nerešpektoval zvukové výstražné znamenie na zastavenie. Naopak, v jazde pokračoval,“ priblížila hovorkyňa.
Vozidlo skončilo v priekope, policajti dostali šmyk
Ako informuje polícia v príspevku, neskôr v Dražovciach došlo ku kolízii služobného motorového vozidla Škoda Kodiaq a osobného motorového vozidla Škoda Superb.
Unikajúce vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zišlo mimo vozovky a skončilo v priekope. Polícia neskôr spresnila, že išlo o odvodňovací kanál. „Pre víriaci sa prach už vodič služobného motorového vozidla nedokázal včas zabrzdiť, dostal šmyk a pravou časťou vozidla sa prevrátil na unikajúce vozidlo,“ dodala.
40-ročný vodič unikajúceho vozidla absolvoval dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom 1,65 promile a bol obmedzený na osobnej slobode. Čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
„Na miesto udalosti sme vyslali posádku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ošetrila dvoch zranených mužov a transportovala ich do nemocnice,“ uviedla pre TASR Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Počas prevozu boli pri vedomí a v stabilizovanom stave.
Ďalšie novinky hlási polícia, ktorá v Púchove zadržala podozrivého z januárového lúpežného prepadnutia herne v Košiciach.
Polícia v Púchove zadržala podozrivého z lúpeže
Polícia zadržala v Púchove 34-ročného muža podozrivého z januárového lúpežného prepadnutia herne v Košiciach, pri ktorom páchateľ odcudzil viac ako 34 300 eur.
Vyšetrovateľ zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva obvinil jeho aj 31-ročného muža, ktorý je už vo výkone väzby a trestu za inú trestnú činnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.
Ako povedala, po prepadnutí herne policajti po páchateľovi, ktorý z miesta ušiel, začali ihneď intenzívne pátrať. Košickí krajskí kriminalisti počas celého obdobia od spáchania skutku vykonávali potrebné úkony.
Vo štvrtok (9. 7.) ráno zasiahli košickí kukláči v spolupráci s trenčianskymi kriminalistami v meste Púchov. Zadržali 34-ročného muža, dôvodne podozrivého zo spáchania januárového zločinu lúpeže v jednej z košických herní.
Hovorkyňa: Muž bol presvedčený, že odsťahovať sa do iného kraja policajtov odláka
„Muž, už raz právoplatne odsúdený za lúpežné prepadnutie, bol presvedčený, že ak sa odsťahuje do iného kraja na Slovensku, policajti mu ‚neprídu na stopu‘. V priebehu vyšetrovania bola zistená prepojenosť zadržaného muža s 31-ročným Lukášom. Lukáš sa už v súčasnej dobe nachádza v ústave na výkon väzby a ústave na výkon trestu odňatia slobody za inú trestnú činnosť, a ich koordinovaný postup a činnosť pred a po lúpežnom prepadnutí. Štvrtkovými vykonávanými úkonmi bola zároveň nájdená aj zbraň, s ktorou 34-ročný muž januárový skutok spáchal, tá bola následne zaistená a k jej druhu sa vyjadria experti,“ povedala Ivanová.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Košiciach v piatok (10. 7.) zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva obvinil dve osoby, 34-ročného Jozefa a 31-ročného Lukáša.
„Keďže mladší z mužov už ‚sedí za mrežami’, krajský policajný vyšetrovateľ spracuje podnet na podanie návrhu na vzatie aj obvineného Jozefa do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny hrozí obom aktérom lúpeže trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“ dodala Ivanová.
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