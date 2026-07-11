Poznáme najobľúbenejšiu pláž v Grécku. Nachádza sa na Kréte, návštevníci spomenuli aj jej temnú stránku

Keď sa povie Grécko, mnohým sa v hlave vynorí predstava azúrového mora v kontraste s bielou architektúrou, úchvatné zátoky a skalné útvary nad nimi, pri ktorých zliezaní možno neraz zašomrete, no čo vás na konci cesty čaká, vám napokon aj tak vyrazí dych. Pri plánovaní dovolenky v tomto modrom raji máte na výber z množstva ostrovov, pričom každý je svojský a turistom ponúka iný druh zážitku. Ak milujete dychberúce pláže, môžete sa inšpirovať rebríčkom tých najobľúbenejších.
Na portáli Tripadvisor sme našli najobľúbenejšie grécke pláže podľa hodnotení dovolenkárov. Absolútnym víťazom spomedzi všetkých sa stala pláž, ktorá na základe viac ako 16-tisíc recenzií obstála na priam excelentné hodnotenie 4,4 z 5. Je ňou pláž Elafonissi, ktorá sa nachádza na ostrove Kréta.
Podľa niektorých je až príliš preplnená
Pláž Elafonissi sa nachádza na juhozápade populárneho ostrova a už na prvý pohľad vyráža dych. Tyrkysová farba mora sa tu miesi so svetlou farbou piesku a z vtáčej perspektívy vyzerá ako miesto z iného sveta. Turisti na ňu vo svojich recenziách zanechávajú množstvo chvály, no niektorí spomínajú aj realitu, ktorá im nie je po chuti.
„Pláž je úplne preplnená, rovnako ako ďalšie dve najlepšie pláže na Kréte. Je totálne šialenstvo, ako sú tieto miesta ušliapané masami turistov,“ zhodnotil jeden z návštevníkov, ktorý tu bol počas júna. Ostatným odporučil, aby si radšej našli inú pláž na kúpanie. „Mimochodom, voda je všade krásna,“ dodal.
Druhou najobľúbenejšou gréckou plážou je pláž Balos s lagúnou, ktorá sa rovnako nachádza na Kréte. Dosiahla vysoké hodnotenie 4,5 z 5, ktoré vychádza z viac než 11-tisíc recenzií. Ide o nádherné fotogenické miesto s tyrkysovou vodou, ktorá sa miesi s bielym pieskom a vytvára kontrast ku skalnatým útesom.
Pláž s „pekelným“ prístupom
Vedie však k nej cesta bez asfaltu, tak si pripravte dostatok času a pevné nervy. Jeden z recenzentov uviedol, že zdolať týchto 8 kilometrov mu trvalo takmer hodinu. Niekto iný dal tejto ceste prívlastok „pekelná“. Ďalší odporučil, že ak sa sem chystáte pešo, ideálne si pripravte turistické topánky. A myslite aj na to, že zostup k pláži trvá približne 15-20 minút. Výhľady na pláž už z diaľky však stoja za to a kúpanie sa na tomto mieste je priam rozprávkové.
Tretie miesto v obľúbenosti získala pláž Paleokastritsa, ktorú nájdete na Korfu. Na Tripadvisore získala hodnotenie 4,3/5 vychádzajúce z takmer 6-tisíc recenzií. Aj pri nej niekto upozornil, že ide o rušné miesto, avšak ak vám to nevadí, nenechajte sa odradiť, pretože ide o úchvatné miesto.
Je rajom pre milovníkov šnorchlovania
Niekto dodal, že nejde o ideálne miesto pre rodiny s deťmi kvôli prístupu po schodoch smerom nadol a potom aj nahor. Naopak, je ako stvorená pre vás, ak milujete šnorchlovanie. Na pláži si môžete prenajať slnečník a užívať si výhľad na úchvatnú modrú vodu ako z katalógu.
Kréta a Korfu patria medzi najobľúbenejšie grécke dovolenkové destinácie aj mnohých Slovákov. Preto, ak sa na tieto ostrovy vyberiete, pridajte si do svojho itinerára tieto top pláže celého Grécka. A ak sa chystáte na dovolenku k moru do Talianska, našli sme jeho najlepšie pláže, ktoré sa oplatí navštíviť.
Nahlásiť chybu v článku