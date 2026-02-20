Najväčšie slovenské sídlisko dostalo nový supermarket. Známy reťazec počas týchto dní láka aj na zľavy

Príbeh Tesca sa začal na Slovensku písať ešte v roku 1996, keď kúpilo sieť siedmich obchodných domov. V roku 1999 sa do histórie zapísalo otvorením prvého hypermarketu, pričom od tej doby sieť britského reťazca vyrástla na viac ako 180 pobočiek. Tie sú tvorené predajňami rôzneho formátu, pričom vo štvrtok 19. februára k nim pribudla ďalšia.
Tentoraz ide o supermarket, ktorý potešil obyvateľov najväčšieho slovenského sídliska. V bratislavskej Petržalke, konkrétne na Hálovej ulici, je navyše pre zákazníkov počas prvých dní pripravená špeciálna akcia. Spoločnosť Tesco o tom informovala v tlačovej správe.
182. slovenská predajňa
Petržalská pobočka nesie pod Tatrami poradové číslo 182. a spolu s rozšírenými možnosťami nakupovania priniesla 14 nových pracovných miest. Supermarket by mal zákazníkom priniesť prakticky všetky moderné technológie, na ktoré sú zvyknutí z iných prevádzok. Počítať môžu napríklad so službou Scan & Shop a tiež so štyrmi samoobslužnými pokladnicami.
„Teší nás, že otvorením nového supermarketu na bratislavskej Hálovej ulici sme k našim zákazníkom opäť o niečo bližšie. Najväčšie slovenské sídlisko si zaslúži širokú sieť moderných prevádzok, ktoré ponúkajú rýchly, pohodlný a cenovo dostupný nákup v blízkosti domova,“ uviedol na margo otvorenia Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.
Reťazec v rámci otvorenia novej predajne láka počas otváracích dní aj na špeciálnu zľavu, ktorú majú zákazníci možnosť získať do nedele 22. februára. Pri použití vernostnej karty Tesco Clubcard sa im odpočíta 10 % z ceny nákupu do maximálnej výšky 10 eur.
Ďalšie predajne budú pribúdať
Ako sme vás nedávno informovali, Tesco má na Slovensku záujem rozširovať portfólio svojich kamenných predajní aj naďalej.
„Podnikanie na Slovensku patrí medzi prioritné trhy Tesca a máme pred sebou pripravený viacročný program otvárania nových obchodov. V súčasnosti hľadáme nové priestory najmä v mestách či vo veľkých obciach s rozlohou od 400 do 2 000 štvorcových metrov, a to naprieč celým Slovenskom,“ uviedla pre interez Mária Zerzanová, PR manažérka Tesco Stores SR.
Počas uplynulého roka sa Tescu podarilo otvoriť nové predajne v Nových Zámkoch a Leopoldove, zároveň s ohľadom na efektívnosť, udržateľnosť a väčší komfort prešlo rekonštrukciou ďalších deväť obchodov.
