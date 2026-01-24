Nové predajne budú pribúdať v mestách, ale aj vo väčších obciach. Známy reťazec prezradil viac o plánoch na Slovensku

Jeden z trhových lídrov chce pod Tatrami rozširovať sieť kamenných obchodov, do veľkej miery už zákazníkom sprístupnil aj online nakupovanie.

Spoločnosť Tesco patrí medzi najvýraznejších maloobchodných hráčov na tuzemskom trhu. Briti boli v mnohých ohľadoch medzi domácimi supermarketmi a hypermarketmi priekopníci, pričom v počte otvorených pobočiek sú dlhodobo medzi slovenskou špičkou. Ako sa zdá, v tejto stratégii bude reťazec pokračovať aj v roku 2026.

Počas uplynulého roka sa Tescu podarilo otvoriť nové predajne v Nových Zámkoch a Leopoldove, zároveň s ohľadom na efektívnosť, udržateľnosť a väčší komfort prešlo rekonštrukciou ďalších deväť obchodov. Ako pre interez prezradili zástupcovia britského reťazca, na novinky nadviažu aj v nasledujúcich dvanástich mesiacoch.

Otvárať chcú naprieč celou krajinou

Spoločnosť na Slovensku prevádzkuje predajne v rôznych formátoch pod označeniami Expres, Supermarket a Hypermarket. Veľmi obľúbená je napríklad módna sekcia F&F, ktorú môžu zákazníci štandardne nájsť v hypermarketoch.

Tesco má stále ambíciu priblížiť sa tuzemským spotrebiteľom čo najviac a ako pri viacerých konkurenčných reťazcoch, aj pri ňom platí, že sa neobzerá výlučne iba po väčších frekventovaných lokalitách. So zreteľom na vyššie konkurenčné prostredie, trendy v nakupovaní, vstup nového reťazca či zmeny v správaní zákazníkov sa obchodníci čoraz viac snažia byť ľuďom čo najbližšie.

Kým Kaufland si drží zaužívané preferencie a s novými predajňami nejde rozlohovo pod 2 000 metrov štvorcových, Tesco vďaka uvedeným formátom dokáže nový obchod otvoriť aj na ploche 400 metrov štvorcových.

V súčasnosti hľadáme nové priestory najmä v mestách či vo veľkých obciach s rozlohou od 400 do 2 000 štvorcových metrov, a to naprieč celým Slovenskom,“ uviedla pre interez Mária Zerzanová, PR manažérka Tesco Stores SR. Ako ďalej potvrdila, spoločnosť má nastavenú viacročnú stratégiu v oblasti otvárania nových predajní a pokračovať v rozširovaní tohto portfólia chce aj tento rok.

Ilustračná foto: RickRichards, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Podnikanie na Slovensku patrí medzi prioritné trhy Tesca a máme pred sebou pripravený viacročný program otvárania nových obchodov,“ dodala Zerzanová. Konkrétne lokality zatiaľ Briti neupresnili, no známy je projekt napríklad v oravskej obci Zákamenné.

Podľa dostupných informácií sa so stavebnými prácami už začalo, pričom prevádzka v Zákamennom by mohla byť hotová v apríli tohto roka a bude súčasťou retailového parku od developerskej skupiny Mayflower Group. Len pre zaujímavosť, oravská obec nemá ani 6 000 obyvateľov – to v praxi môže odrážať vyššie uvedené skutočnosti, podľa ktorých sa veľké reťazce pozerajú aj po menších lokalitách.

Tesco online nákupy

Okrem iného, Tesco na Slovensku rozvíja aj službu online nákupov, prostredníctvom ktorej si môžu ľudia jednoducho nechať sortiment doručiť domov. V septembri minulého roka reťazec pridal túto vymoženosť do lokalít ako Dolný Kubín, Levice, Zvolen a Humenné, čím ju sprístupnil dohromady pre zhruba 4,25 milióna Slovákov.

Ako vtedy uviedol prevádzkový riaditeľ Tesco Slovensko Martin Bulla, okrem online nákupov sú od leta pre zákazníkov dostupné aj nové možnosti uplatnenia zliav. Pri online nákupoch teda môžu Slováci naplno využívať všetky výhody vernostného programu Clubcard.

