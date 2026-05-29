Ľudia našli zamknuté dvere: KFC dočasne zatvorilo všetky pobočky u našich susedov. Vieme, čo čaká Slovensko

KFC v Česku spravilo niečo, čo sa pri veľkých fastfoodových reťazcoch prakticky nevidí. V utorok ráno naraz zatvorilo všetkých 140 reštaurácií po celej krajine. Ľudia, ktorí si prišli po obed alebo ranný wrap, našli zamknuté dvere a oznam o dočasnom prerušení prevádzky.
Firma tvrdí, že nejde o technický výpadok ani protest zamestnancov. Dôvodom majú byť nové kontroly a zmeny vo fungovaní prevádzok po mesiacoch kritiky, ktorá sa na KFC valila najmä na internete.
Podľa iDNES zostali všetky pobočky zatvorené do 11. hodiny. Reťazec počas odstávky spúšťal nové procesy zamerané na hygienu, skladovanie surovín a bezpečnosť potravín.
KFC čelilo vlne kritiky
Načasovanie pritom nie je náhoda. KFC sa už dlhšie snaží uhasiť reputačný problém, ktorý vznikol po sérii reportáží a videí upozorňujúcich na údajné nedostatky v niektorých kuchyniach. Neskôr sa riešili aj konkrétne prevádzky v Liberci a pražských Dejviciach, kde kontroly odhalili pochybenia.
Situáciu zhoršilo aj to, že firma dlhší čas verejne nereagovala. Kritika sa preto ďalej šírila po sociálnych sieťach a medzi zákazníkmi pribúdali pochybnosti. Riaditeľka KFC pre Českú republiku Ivana Makalová Dlouhá priznala, že spoločnosť mala komunikovať skôr. „Okolo našich reštaurácií vznikla diskusia, do ktorej sme mali vstúpiť skôr a predovšetkým otvorenejšie,“ uviedla podľa iDNES.cz.
Nové kontroly aj digitálny dohľad
KFC teraz zavádza nový systém kontroly hygieny a bezpečnosti potravín. Vedúci zmeny budú musieť pravidelne kontrolovať čistotu kuchýň, skladovanie surovín aj teploty pri príprave jedál. Výsledky sa už nebudú zapisovať ručne. Údaje sa budú ukladať do centrálneho digitálneho systému, ktorý umožní kontrolu na diaľku.
Firma zároveň tvrdí, že od septembra minulého roka vykonala viac než 950 interných auditov a zamestnanci absolvovali vyše 34-tisíc hodín školení. KFC zdôrazňuje, že štátne kontroly podľa firmy neodhalili také vážne porušenia pravidiel, ktoré by si vyžiadali zatvorenie prevádzok. Napriek tomu chce reťazec po vlne negatívnej publicity obnoviť dôveru zákazníkov.
Čaká podobný scenár aj Slovensko?
Zaujímalo nás, či po masívnom zatvorení prevádzok v Česku plánuje KFC podobné opatrenia aj na Slovensku. Oslovili sme preto slovenské zastúpenie reťazca, ktoré tvrdí, že slovenské prevádzky fungujú nezávisle od českého trhu.
„Na Slovensku prevádzkuje reštaurácie KFC spoločnosť Queensway Europe, rodinná firma a nezávislý franšízant oddelený od českého trhu. Bezpečnosť potravín, hygiena a kvalita produktov sú pre nás kľúčovými prioritami. Naše reštaurácie dodržiavajú slovenskú legislatívu aj prísne interné štandardy KFC týkajúce sa skladovania potravín, prípravy jedál, kontroly teplôt, čistenia prevádzok a školení zamestnancov,“ uviedla pre interez marketingová riaditeľka KFC pre Rakúsko a Slovensko Agnieszka Imsirovic.
Spoločnosť zároveň tvrdí, že pravidelne prechádza viacerými úrovňami interných aj externých kontrol zameraných na hygienu a bezpečnosť potravín. Podľa vyjadrenia KFC ide o zavedené procesy, ktoré majú zabezpečiť kvalitu produktov a fungovanie prevádzok.
