Ľudia našli zamknuté dvere: KFC dočasne zatvorilo všetky pobočky u našich susedov. Vieme, čo čaká Slovensko

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
KFC v Česku nečakane zatvorilo všetkých 140 prevádzok, po vlne kritiky zavádza nové kontroly.

KFC v Česku spravilo niečo, čo sa pri veľkých fastfoodových reťazcoch prakticky nevidí. V utorok ráno naraz zatvorilo všetkých 140 reštaurácií po celej krajine. Ľudia, ktorí si prišli po obed alebo ranný wrap, našli zamknuté dvere a oznam o dočasnom prerušení prevádzky.

Firma tvrdí, že nejde o technický výpadok ani protest zamestnancov. Dôvodom majú byť nové kontroly a zmeny vo fungovaní prevádzok po mesiacoch kritiky, ktorá sa na KFC valila najmä na internete.

Podľa iDNES zostali všetky pobočky zatvorené do 11. hodiny. Reťazec počas odstávky spúšťal nové procesy zamerané na hygienu, skladovanie surovín a bezpečnosť potravín.

KFC čelilo vlne kritiky

Načasovanie pritom nie je náhoda. KFC sa už dlhšie snaží uhasiť reputačný problém, ktorý vznikol po sérii reportáží a videí upozorňujúcich na údajné nedostatky v niektorých kuchyniach. Neskôr sa riešili aj konkrétne prevádzky v Liberci a pražských Dejviciach, kde kontroly odhalili pochybenia.

Ilustračná foto: Wierse, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Situáciu zhoršilo aj to, že firma dlhší čas verejne nereagovala. Kritika sa preto ďalej šírila po sociálnych sieťach a medzi zákazníkmi pribúdali pochybnosti. Riaditeľka KFC pre Českú republiku Ivana Makalová Dlouhá priznala, že spoločnosť mala komunikovať skôr. „Okolo našich reštaurácií vznikla diskusia, do ktorej sme mali vstúpiť skôr a predovšetkým otvorenejšie,“ uviedla podľa iDNES.cz.

Nové kontroly aj digitálny dohľad

KFC teraz zavádza nový systém kontroly hygieny a bezpečnosti potravín. Vedúci zmeny budú musieť pravidelne kontrolovať čistotu kuchýň, skladovanie surovín aj teploty pri príprave jedál. Výsledky sa už nebudú zapisovať ručne. Údaje sa budú ukladať do centrálneho digitálneho systému, ktorý umožní kontrolu na diaľku.

Firma zároveň tvrdí, že od septembra minulého roka vykonala viac než 950 interných auditov a zamestnanci absolvovali vyše 34-tisíc hodín školení. KFC zdôrazňuje, že štátne kontroly podľa firmy neodhalili také vážne porušenia pravidiel, ktoré by si vyžiadali zatvorenie prevádzok. Napriek tomu chce reťazec po vlne negatívnej publicity obnoviť dôveru zákazníkov.

Čaká podobný scenár aj Slovensko?

Zaujímalo nás, či po masívnom zatvorení prevádzok v Česku plánuje KFC podobné opatrenia aj na Slovensku. Oslovili sme preto slovenské zastúpenie reťazca, ktoré tvrdí, že slovenské prevádzky fungujú nezávisle od českého trhu.

„Na Slovensku prevádzkuje reštaurácie KFC spoločnosť Queensway Europe, rodinná firma a nezávislý franšízant oddelený od českého trhu. Bezpečnosť potravín, hygiena a kvalita produktov sú pre nás kľúčovými prioritami. Naše reštaurácie dodržiavajú slovenskú legislatívu aj prísne interné štandardy KFC týkajúce sa skladovania potravín, prípravy jedál, kontroly teplôt, čistenia prevádzok a školení zamestnancov,“ uviedla pre interez marketingová riaditeľka KFC pre Rakúsko a Slovensko Agnieszka Imsirovic.

Spoločnosť zároveň tvrdí, že pravidelne prechádza viacerými úrovňami interných aj externých kontrol zameraných na hygienu a bezpečnosť potravín. Podľa vyjadrenia KFC ide o zavedené procesy, ktoré majú zabezpečiť kvalitu produktov a fungovanie prevádzok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prorastové opatrenia sú ako Kolombova žena: Všetko zdražuje, podnikateľov čaká ďalšia daňová rana

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac