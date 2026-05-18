Na Slovensku rastú až dve reštaurácie McDonaldu. Veľká značka mieri do nových lokalít

Mesto Žiar nad Hronom získalo súhlas na výstavbu nového nákupného centra na zelenej lúke v severnej časti mesta už v roku 2024. Súčasťou pripravovaného projektu má byť aj prevádzka reštaurácie rýchleho občerstvenia McDonald’s.
V lokalite Sever, oproti OC POINT, momentálne pokračujú stavebné práce v plnom tempe a už čoskoro by tu mala pribudnúť ďalšia prevádzka známeho rýchleho občerstvenia. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti. Otvorenie je podľa dostupných informácií naplánované na leto 2026.
Možno až 50 pracovných miest
„Obchodné centrum ZH má v stavebnom povolení uvedenú lehotu na dokončenie stavby do júna 2026,“ uviedla pre interez v júni 2025 Stanislava Holosová zo Stavebného úradu v Žiari nad Hronom. Centrum bude mať výmeru približne 3 000 metrov štvorcových a vzniknúť by v ňom mohlo až 50 nových pracovných miest. Investor plánuje vybudovať aj 122 parkovacích miest, vrátane miest pre osoby so zníženou mobilitou.
Nová prevádzka v Žiari už spustila nábor zamestnancov. Spoločnosť na portáli Profesia hľadá pracovníkov na plný úväzok, pričom ponúkaný nástupný plat začína na úrovni 1 324 eur mesačne. O pracovné miesto sa môžu uchádzať rôzne skupiny záujemcov, od študentov a absolventov cez rodičov na materskej dovolenke až po seniorov či osoby so zdravotným znevýhodnením.
Spoločnosť zároveň uvádza, že uchádzači nemusia mať predchádzajúce pracovné skúsenosti. Noví zamestnanci absolvujú zaškolenie, počas ktorého získajú potrebné znalosti od prípravy jedál až po obsluhu zákazníkov.
Expanzia na západe
Sieť reštaurácií McDonald’s pokračuje v rozširovaní svojho pôsobenia aj v ďalších slovenských mestách, pričom výrazné zmeny vidno napríklad v Nitre. V súčasnosti tu fungujú tri prevádzky, pričom najnovšia vznikla v severnej časti mesta neďaleko rýchlostnej cesty R1, v oblasti, ktorá sa v posledných rokoch mení na významnú obchodnú zónu.
Nová pobočka zlepšila dostupnosť služieb najmä pre vodičov a zároveň čiastočne odbremenila staršie prevádzky v centre mesta. Tým však plány spoločnosti nekončia. McDonald’s pripravuje aj ďalšiu reštauráciu, ktorá má vyrásť priamo v centre Nitry.
Podľa dostupných informácií pôjde o dvojpodlažný objekt s väčšou kapacitou pre návštevníkov. Nová prevádzka by mala vzniknúť v areáli bývalého pivovaru Corgoň, ktorý už viac než dve desaťročia prechádza postupnou transformáciou a rozvojom.
Expanzia McDonaldu však pokračuje aj mimo Nitry. Ako sme informovali, ďalšej prevádzky sa čoskoro dočká aj Galanta, kde výstavba taktiež viditeľne napreduje. O príchode známeho fastfoodového reťazca sa pritom hovorilo už od roku 2024 a obyvatelia okresného mesta sa tak po rokoch konečne dočkajú vlastnej pobočky.
Nová reštaurácia vyrastá na Šalskej ulici pri futbalovom štadióne, pričom lokalita bola vybraná najmä pre dobrú dostupnosť a strategickú polohu. Hoci presný termín otvorenia zatiaľ známy nie je, všetko nasvedčuje tomu, že prvých zákazníkov by mohla privítať už v najbližších mesiacoch.
