Na Slovensku rastie nová reštaurácia McDonald’s. Veľká značka mieri do novej lokality

Martin Cucík
Ďalšie okresné mesto sa dočká svojej prevádzky spoločnosti McDonald’s. Boli sme sa pozrieť na pokrok v jej stavbe.

Obľúbená fastfoodová sieť McDonald’s sa v poslednom období naštartovala. Jej prevádzky rastú v mnohých lokalitách, najnovším príkladom je pobočka v Trnavskom kraji, konkrétne v okresnom meste Galanta.

O plánoch reťazca sa vedelo už dlhšie, konkrétne od roku 2024. Obyvatelia okresného mesta na západe krajiny sa teda po rokoch dočkajú svetoznámej prevádzky. Hoci presný dátum zatiaľ nepadol, všetko nasvedčuje tomu, že otvorenie prebehne v najbližších mesiacoch. O tom, že výstavba novej prevádzky je v plnom prúde, svedčí pohľad priamo na miesto, ale aj zverejnené pracovné pozície.

Atraktívna lokalita

Nová prevádzka rastie na Šalskej ulici v blízkosti futbalového štadióna. Ide o strategicky zvolenú lokalitu s dobrou dostupnosťou, ktorá má osloviť nielen obyvateľov Galanty, ale aj návštevníkov z okolitých obcí.

Nová prevádzka na Šalskej ulici v Galante. Foto: interez.sk

Príprava projektu trvala dlhšie obdobie. Po schválení zo strany mesta sa výstavba rozbehla v roku 2025.

Práca pre každého

Nová reštaurácia McDonald’s v Galante už naplno rozbieha nábor zamestnancov. Firma na portáli Profesia hľadá pracovníkov na plný aj skrátený úväzok, pričom ponúka nástupný plat od približne 1 300 eur mesačne. Zaujímavosťou je, že o prácu sa môžu uchádzať prakticky všetky skupiny záujemcov, od študentov a absolventov cez rodičov na materskej dovolenke až po seniorov či zdravotne znevýhodnených.

Nová prevádzka už je prítomná aj v mapách spoločnosti Google. Foto: Google maps

Zamestnávateľ zároveň zdôrazňuje, že predchádzajúce skúsenosti nie sú podmienkou. Noví pracovníci absolvujú školenie v Bratislave, kde sa naučia všetko potrebné, od prípravy jedál až po komunikáciu so zákazníkmi. Po otvorení prevádzky budú svoje zručnosti využívať priamo v Galante.

Prevádzky pribúdajú

Expanzia spoločnosti McDonald’s pokračuje aj v ďalších mestách, pričom výrazný rozvoj je viditeľný napríklad v Nitre. V meste už aktuálne fungujú tri prevádzky, pričom najnovšia pribudla v severnej časti pri rýchlostnej ceste R1 v dynamicky sa rozvíjajúcej obchodnej zóne. Táto lokalita zlepšila dostupnosť najmä pre motoristov a zároveň pomohla odľahčiť staršie pobočky v centre. Reťazec však pripravuje aj ďalší projekt.

Foto: McDonald's

V centre Nitry sa plánuje výstavba štvrtej reštaurácie, ktorá má byť podľa dostupných informácií riešená ako dvojpodlažný objekt s väčšou kapacitou pre zákazníkov. Realizovať by sa mala v areáli bývalého pivovaru Corgoň, ktorý už viac ako dvadsať rokov postupne prechádza prestavbou.

„K ďalšej novej lokalite v Nitre sa nateraz nebudeme vyjadrovať, nakoľko všetko je vo fáze plánovania,“ vyjadrila sa pre interez v minulosti Lucia Poláčeková z marketingového oddelenia spoločnosti. Ak sa plány naplnia, mohlo by ísť o jednu z najväčších prevádzok značky v meste.

