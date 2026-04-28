Obľúbený McDonald’s čelí vážnym obvineniam: Firma dala zvláštny sľub, mala zavádzať spotrebiteľov

Roland Brožkovič
TASR
McDonald's kritiku odmietol. Firma obsah na svojej webovej stránke už zmenila.

Spoločnosť McDonald‘s čelí v Nemecku obvineniu zo zavádzania spotrebiteľov v otázke jej klimatických cieľov. Mimovládna organizácia Nemecká pomoc životnému prostrediu (Die Deutsche Umwelthilfe, DUH) v pondelok oznámila, že na súd v Mníchove podala príslušnú žalobu.

Reťazec rýchleho občerstvenia na svojej webovej stránke tvrdil, že sa chce stať klimaticky neutrálnou spoločnosťou do roku 2050, pričom nespresnil, ako mieni tento cieľ dosiahnuť, tvrdia aktivisti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Údajný greenwashing

Organizácia obviňuje spoločnosť z „drzého greenwashingu“, teda klamlivého označovania produktov a služieb ako šetrných voči životnému prostrediu, ako i „zavádzajúcich sľubov o budúcnosti“. McDonald’s kritiku odmietol. Vo vyhlásení zo svojho mníchovského sídla spoločnosť uviedla, že je týmto krokom „zmätená“, pričom upozornila, že sporný obsah na svojej webovej stránke už zmenila.

Podľa DUH McDonald’s sľúbil, že od roku 2050 bude uhlíkovo neutrálny, a to aj vo svojom dodávateľskom reťazci. „McDonald´s tým chce skôr ťažiť zo svojho ekologického imidžu, a nie skutočne podnikať udržateľným spôsobom,“ povedal výkonný riaditeľ organizácie Jürgen Resch. Združenie reťazcu vyčíta nedostatok konkrétnych, overiteľných informácií o znížení emisií CO2, ako aj chýbajúce priebežné ciele a komplexný implementačný plán.

Hovorca spoločnosti McDonald’s uviedol, že predmetná webová stránka bola aktualizovaná už pred niekoľkými mesiacmi. Keďže kritizovaný obsah už nie je dostupný, právne kroky by podľa neho nepriniesli žiadne ďalšie zlepšenia pre spotrebiteľov. Stránka je informačným zdrojom poskytujúcim doplňujúce informácie pre záujemcov z radov verejnosti a nikdy nemala za cieľ ovplyvňovať spotrebu ani konkrétne nákupné rozhodnutia, dodal hovorca.

