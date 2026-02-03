Ak idete tento rok autom do Chorvátska, pripravte sa na zmenu: Krajina zavádza nový systém, poplatky sa menia

Chorvátsko
Vďaka moderným technológiám sa očakáva výrazné zvýšenie plynulosti premávky.

Cesta autom do Chorvátska nikdy nepatrila z hľadiska spoplatnenia medzi najjednoduchšie a kto už aspoň raz cestoval do tejto krajiny, určite zažil kolóny pred mýtnymi bránami. Tomu by však mal byť koniec.

Chorvátsko totiž pripravuje revolúciu vo výbere mýta. Krajina od 1. marca 2027 prechádza na Elektronický systém výberu mýta bez bariér (ESNC), píše web Danas. Nový systém zabezpečí slovenská spoločnosť SkyToll z českej Skupiny ITIS Holding. Základný princíp úhrady zostane rovnaký – vodiči budú platiť podľa prejdených kilometrov.

Vďaka moderným technológiám sa očakáva zvýšenie plynulosti premávky a väčšia bezpečnosť na chorvátskych diaľniciach. Cestovanie by vďaka tejto zmene malo byť rýchlejšie, jednoduchšie a bez zbytočných zastávok. Mýtne brány síce zostanú, no už bez závor.

Detekcia vozidla

Nový systém bude fungovať na princípe automatickej detekcie vozidiel počas jazdy. Vodiči si budú môcť vybrať medzi dvoma možnosťami. A to zariadením ENC, čo je malý prístroj na čelnom skle auta, ktorý zabezpečí bezkontaktnú platbu mýta, alebo kamerovým systémom ALPR, ktorý využíva kamery na čítanie evidenčných čísel vozidiel, pričom sa platba realizuje cez mobilnú aplikáciu, platobnú kartu alebo na čerpacej stanici.

Vodiči však budú musieť svoje vozidlá zaregistrovať na portáli Crolibertas, aby im kamery nasnímali evidenčné číslo. Pre vodičov ťažkých nákladných vozidiel však bude ENC povinný bez výnimky. Systém zároveň umožní spravodlivejšie účtovanie mýta podľa ekologickej stopy, pretože sa zavedú environmentálne poplatky a zľavy pre vozidlá s nízkymi emisiami.

