Finále seriálu Rod Draka prinieslo obrovský šok: Objavila sa tu dôležitá postava z Game of Thrones, niektorí to prehliadli

No a máme to za sebou! Druhá séria seriálu Rod Draka (House of the Dragon) priniesla fanúšikom oproti tej prvej o dve epizódy menej, takže finále nás dostihlo o čosi skôr. A pravdepodobne mnohí čakali, že sa v ňom odohrá niečo veľkolepejšie, než sme napokon videli. Napriek tomu záverečná epizóda ukázala niekoľko silných momentov, a tento, o ktorom budeme teraz hovoriť, je práve jedným z nich.

Sledovali ste ju pozorne? Ak áno, možno vám padla do pozornosti Daemonova halucinácia, ktorá bola výnimočná. Neukazovala totiž minulosť, ako sme doteraz boli zvyknutí, ale budúcnosť. Dokonca takú ďalekú, že presiahla až do milovaného Game of Thrones.

Pokrytá popolom a s tromi drakmi

A na moment sa v jeho zábleskoch mihla obľúbená aj nenávidená Daenerys, tematicky pokrytá popolom a so svojimi tromi drakmi. Ak ste si to nejakou náhodou nevšimli, pozrite si túto sekvenciu ešte raz nižšie.

No nebola to ani zďaleka jediná silná scéna z celej epizódy. Spomeňme napríklad konverzáciu medzi Rhaenyrou a Allison, pri ktorej nám naskakovala husia koža.

Niektorí čakali väčšie vyvrcholenie, ale…

Je pochopiteľné, že mnohí diváci očakávali veľkolepé vyvrcholenie a možno viac akcie. Tá neprišla, tak nám zostáva len dúfať, že tretia séria ešte pritvrdí.

Záverečnej časti druhej série svieti na ČSFD aktuálne hodnotenie 79 %, no jedno je isté, divákov rozdelila do dvoch skupín. „Slušný záver, podľa očakávania,“ zhodnotil niekto. „Mnohí sme čakali akčný a epický záverečný diel. Tvorcovia ho naopak poňali inak. Príbehovo a dialógovo na všetkých frontových líniách,“ dodal ďalší fanúšik, ktorý epizóde udelil plných 5 hviezdičiek.

No niektorí boli vo svojich recenziách poriadne kritickí. „Koniec série bez konca,“ podotkol nespokojný divák. „Vrchol série bez vyvrcholení,“ zhodol sa s ním aj iný.

„Chcete mi povedať, že rozpočet na dračie súboje ste utopili v jednej krátkej šarvátke v polovici série a zostalo len na trápny zápas v blate,“ aj ďalší fanúšik dal jasne najavo, že od drakov, ktoré sme tu videli, čakal viac.

No koniec koncov je to len o uhle pohľadu. „Dialógmi vybrúsený klenot seriálovej sezóny tohto leta,“ trefne opísal jeden z fanúšikov. A ak sa na druhú sériu Rodu Draka skutočne pozeráme takto, má úplnú pravdu a nemáme dôvod byť sklamaní.