Nešťastná rodina prišla o dovolenku snov za 6 000 €: Ich bydlisko vraj „neexistuje”

Kontrola na letisku

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Viac ako dve hodiny sa snažili zamestnancom vysvetliť, že ako britské občianky môžu do cieľovej destinácie cestovať bez víz.

Naplánovali si trojtýždňovú dovolenku vo Vietname, počas ktorej chceli spoznať Hanoj aj záliv Ha Long. O tom, že raz navštívia Hanoj, snívala celá rodina dlhých 15 rokov.

Iwona Izbinska-Sosnowska, jej manžel Andrzej a ich 19-ročná dcéra Ava mali odletieť z londýnskeho letiska Gatwick do Vietnamu so spoločnosťou China Eastern Airlines. Čakal ich tranzit v Číne a na dovolenke chceli zároveň osláviť fakt, že Iwona úspešne prekonala rakovinu.

Pri snahe o nástup do lietadla ich však na letisku čakalo nepríjemné prekvapenie. Zamestnanci leteckej spoločnosti im odmietli umožniť odlet, pretože v systéme bolo uvedené, že oblasť, z ktorej rodina pochádza, nie je skutočným miestom.

Manžel mohol odletieť, ženy s britským pasom nie

Iwona a Ava vlastnia britské pasy vydané správou ostrova Jersey, ktorý patrí medzi Normanské ostrovy v Lamanšskom prielive neďaleko francúzskeho pobrežia. Ako informuje MailOnline, ide o závislé územie britskej Koruny.

„Pochádzame z Jersey na Normanských ostrovoch. Je to závislé územie Koruny a sme britské občianky,“ vysvetlila Iwona.

Jej manžel Andrzej pochádza z Poľska a cestoval s poľským pasom. Na palubu sa mohol dostať bez akýchkoľvek komplikácií. Problémy začali až pri kontrole dokladov Iwony a Avy. V systéme leteckej spoločnosti sa pri ich pasoch objavila poznámka, že ich rodisko „neexistuje“, a personál im preto odmietol povoliť nástup na let.

Obe ženy sa viac ako dve hodiny snažili zamestnancom vysvetliť, že ako britské občianky môžu do cieľovej destinácie cestovať bez víz. Napriek všetkým snahám sa situáciu vyriešiť nepodarilo a ony na let nastúpiť nemohli.

Prišli takmer o 6-tisíc eur, na dovolenku neodcestovali

So zmätkom okolo cestovných dokladov pritom obyvatelia Jersey nebojujú po prvý raz. Ostrov nedávno požiadal britské ministerstvo vnútra o pomoc po tom, ako sa jeho obyvatelia nemohli dostať na lety napriek tomu, že mali potrebné povolenia.

Pas platný pre občanov z Jersey a ostrov Jersey
Ilustračná foto: EdisonTD, Public domain, via Wikimedia Commons / Contains modified Copernicus Sentinel data 2018, CC BY-SA 3.0 IGO, via Wikimedia Commons

Problémy sa mali objaviť po zavedení nového systému elektronickej cestovnej autorizácie (ETA), ktorý spôsobil komplikácie pri overovaní fyzických dokumentov vydaných na Jersey. Podľa pravidiel britskej vlády pritom ETA nepotrebujú britskí ani írski občania a ani osoby s ďalšími výnimkami uvedenými v oficiálnych podmienkach.

Rodina napokon na dovolenku vôbec neodcestovala. Okrem sklamania prišla približne o 5 000 libier (takmer 6 000 €), ktoré za cestu zaplatila.

„Cítim sa zradená. Neviem, kým – leteckou spoločnosťou, systémom? Bolo to veľmi nespravodlivé. Jersey má rovnaké výhody a konzulárne práva ako britskí občania z Londýna či iných častí Spojeného kráľovstva. Všetko sme kontrolovali šesť mesiacov, mali sme platné cestovné doklady a relatívne nové pasy. Boli sme naozaj dôkladne pripravení. Neviem, čo viac sme mohli urobiť,“ povedala Iwona.

Letecké spoločnosti musia mať správne informácie

Trojica navyše neuspela ani so žiadosťou o náhradu škody z cestovného poistenia. Poisťovňa im oznámila, že ak chcú získať zaplatené peniaze späť, budú musieť podniknúť právne kroky voči leteckej spoločnosti.

Lietadlo spoločnosti China Eastern Airlines
Ilustračná foto: Pexels

Hovorca ministerstva zahraničných vzťahov Jersey uviedol, že o nezvyčajnom prípade vedia a pracujú na tom, aby sa podobná situácia už neopakovala.

„Od čínskych úradov sme dostali potvrdenie, že britskí občania s pasmi vydanými na ostrove Jersey majú nárok na bezvízový vstup do Číny za rovnakých podmienok ako občania s pasmi vydanými v Spojenom kráľovstve. Spolupracujeme s partnermi na čínskom veľvyslanectve a s britským ministerstvom zahraničných vecí (FCDO), aby sme zabezpečili, že letecké spoločnosti budú mať k dispozícii správne informácie,“ uzatvára.

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