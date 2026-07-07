Počas prestupu na letisku sa stal multimilionárom: Muž vyhral takmer 2,9 milióna eur

Výherca 3 302 661,88 dolára (približne 2,89 milióna eur)

Foto: X/@IGTNews

Nina Malovcová
Na lietadlo nastupoval už ako milionár.

Väčšina ľudí sa počas prestupu na letisku snaží len nájsť svoju odletovú bránu alebo si uchmatnúť čo najpohodlnejšie miesto na ležanie. Jeden cestujúci v Las Vegas sa však rozhodol skúsiť šťastie na hracom automate a odchádzal ako multimilionár.

Na medzinárodnom letisku Harryho Reida v Las Vegas padol počas víkendu jackpot vo výške 3 302 661,88 dolára (približne 2,89 milióna eur). Výhercom sa stal muž menom Anthony, ktorý si zahral na automate Wheel of Fortune Gold Spin Triple Red Hot 7s Slots. Stačila mu jediná stávka vo výške 10 dolárov (približne 8,70 eura).

Ako píše TV Markíza, letisko na výhru upozornilo aj na sociálnej sieti X. „Takto vyzerá naozaj vydarený prestup. Gratulujeme šťastnému cestujúcemu, ktorý počas víkendu vyhral viac ako 3,3 milióna dolárov na automate Wheel of Fortune v hale C. Ďakujeme, že sa naše letisko stalo súčasťou vašej šťastnej cesty,“ napísalo.

Spoločnosť International Game Technology (IGT), ktorá automaty prevádzkuje, potvrdila identitu výhercu a zverejnila aj jeho fotografiu. Anthony na nej s úsmevom pózuje vedľa automatu, ktorý mu zmenil život.

Cesta lietadlom mu zmenila život

Výhra vo výške 3 302 661,88 dolára (približne 2,89 milióna eur) síce z Anthonyho urobila multimilionára. A dôvod na radosť má hneď dvojnásobnú. Štát Nevada totiž z výhier z hazardných hier ani z príjmu fyzických osôb nevyberá žiadnu daň. Zo svojej výhry tak štátu Nevada neodvedie ani euro.

Nie je to prvý milionár z letiska

Hracie automaty na letisku v Las Vegas už v minulosti priniesli niekoľko rekordných výhier. V máji 2025 získal iný cestujúci na automate Wheel of Fortune v hale D jackpot vo výške 1,8 milióna dolárov (približne 1,57 milióna eur).

Aj vlani v septembri sa na letisku usmialo šťastie na ďalšieho hráča. V termináli 1 stavil na automate Wheel of Fortune Triple Double Emeralds len 1,25 dolára (približne 1,09 eura) a vyhral 348 507,71 dolára (približne 304 700 eur).

Las Vegas patrí medzi málo letísk na svete, kde sú hracie automaty priamo v termináloch. Pre väčšinu cestujúcich sú len súčasťou kulisy a akousi pripomienkou toho, v akom meste sa práve nachádzajú. Občas sa však nájde niekto, kto si z prestupu neodnesie len palubný lístok, ale aj miliónový jackpot.

Šťastie prialo aj Slovákom

Anthonyho príbeh síce pôsobí ako scéna z filmu, no podobné správy sa v poslednom období objavujú čoraz častejšie. A netýkajú sa len Las Vegas. Dôvod na radosť mali v uplynulých týždňoch aj slovenskí hráči. Len pred niekoľkými dňami sa jackpot usmial na hráča z Trnavského kraja, ktorý v hre LOTO 5 z 35 vyhral 85 847,11 eura. Zaujímavé pritom je, že víťazné čísla vôbec nevyberal. Rozhodol sa pre náhodnú stávku a práve jeden z automaticky vygenerovaných tipov mu priniesol hlavnú výhru.

Šťastie prialo Slovákom aj v lotérii Eurojackpot. V poslednom júnovom žrebovaní sa jeden slovenský hráč zaradil medzi troch úspešných tipujúcich v celej Európe. Na svoj účet si pripísal 415 489 eur, rovnakú sumu získali aj výhercovia z Chorvátska a Nemecka.

Tikety spoločnosti TIPOS
Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Ani tým sa séria výrazných výhier neskončila. V júni získal hráč z nemeckého regiónu Sauerland jackpot vo výške 87 264 546,90 eura, keď ako jediný správne uhádol všetky vyžrebované čísla. Ešte o mesiac skôr sa z rozprávkovej výhry 120 miliónov eur tešil hráč z Českej republiky. A v apríli si jackpot Eurojackpotu rozdelili dvaja výhercovia, jeden zo Slovenska a druhý z Fínska. Každý z nich si odniesol 5 miliónov eur.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ukrajinské drony zasiahli najväčšiu ruskú rafinériu v Omsku: Ide o jeden z najhlbších úderov od…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Slováci a Česi v zahraničí
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac