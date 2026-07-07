Počas prestupu na letisku sa stal multimilionárom: Muž vyhral takmer 2,9 milióna eur

Väčšina ľudí sa počas prestupu na letisku snaží len nájsť svoju odletovú bránu alebo si uchmatnúť čo najpohodlnejšie miesto na ležanie. Jeden cestujúci v Las Vegas sa však rozhodol skúsiť šťastie na hracom automate a odchádzal ako multimilionár.
Na medzinárodnom letisku Harryho Reida v Las Vegas padol počas víkendu jackpot vo výške 3 302 661,88 dolára (približne 2,89 milióna eur). Výhercom sa stal muž menom Anthony, ktorý si zahral na automate Wheel of Fortune Gold Spin Triple Red Hot 7s Slots. Stačila mu jediná stávka vo výške 10 dolárov (približne 8,70 eura).
Ako píše TV Markíza, letisko na výhru upozornilo aj na sociálnej sieti X. „Takto vyzerá naozaj vydarený prestup. Gratulujeme šťastnému cestujúcemu, ktorý počas víkendu vyhral viac ako 3,3 milióna dolárov na automate Wheel of Fortune v hale C. Ďakujeme, že sa naše letisko stalo súčasťou vašej šťastnej cesty,“ napísalo.
Now that’s one way to spend a layover. 🎰✈️ Congratulations to Anthony, who won over $3.3 million in the C Gates at @LASairport!
Anthony won this massive jackpot playing Wheel of Fortune Gold Spin Triple Red Hot 7s Slots on a $10 bet. Please help us celebrate the winner and… pic.twitter.com/pa7rk1JCNL
— IGT (@IGTNews) June 30, 2026
Spoločnosť International Game Technology (IGT), ktorá automaty prevádzkuje, potvrdila identitu výhercu a zverejnila aj jeho fotografiu. Anthony na nej s úsmevom pózuje vedľa automatu, ktorý mu zmenil život.
Cesta lietadlom mu zmenila život
Výhra vo výške 3 302 661,88 dolára (približne 2,89 milióna eur) síce z Anthonyho urobila multimilionára. A dôvod na radosť má hneď dvojnásobnú. Štát Nevada totiž z výhier z hazardných hier ani z príjmu fyzických osôb nevyberá žiadnu daň. Zo svojej výhry tak štátu Nevada neodvedie ani euro.
Nie je to prvý milionár z letiska
Hracie automaty na letisku v Las Vegas už v minulosti priniesli niekoľko rekordných výhier. V máji 2025 získal iný cestujúci na automate Wheel of Fortune v hale D jackpot vo výške 1,8 milióna dolárov (približne 1,57 milióna eur).
Aj vlani v septembri sa na letisku usmialo šťastie na ďalšieho hráča. V termináli 1 stavil na automate Wheel of Fortune Triple Double Emeralds len 1,25 dolára (približne 1,09 eura) a vyhral 348 507,71 dolára (približne 304 700 eur).
Las Vegas patrí medzi málo letísk na svete, kde sú hracie automaty priamo v termináloch. Pre väčšinu cestujúcich sú len súčasťou kulisy a akousi pripomienkou toho, v akom meste sa práve nachádzajú. Občas sa však nájde niekto, kto si z prestupu neodnesie len palubný lístok, ale aj miliónový jackpot.
Šťastie prialo aj Slovákom
Anthonyho príbeh síce pôsobí ako scéna z filmu, no podobné správy sa v poslednom období objavujú čoraz častejšie. A netýkajú sa len Las Vegas. Dôvod na radosť mali v uplynulých týždňoch aj slovenskí hráči. Len pred niekoľkými dňami sa jackpot usmial na hráča z Trnavského kraja, ktorý v hre LOTO 5 z 35 vyhral 85 847,11 eura. Zaujímavé pritom je, že víťazné čísla vôbec nevyberal. Rozhodol sa pre náhodnú stávku a práve jeden z automaticky vygenerovaných tipov mu priniesol hlavnú výhru.
Šťastie prialo Slovákom aj v lotérii Eurojackpot. V poslednom júnovom žrebovaní sa jeden slovenský hráč zaradil medzi troch úspešných tipujúcich v celej Európe. Na svoj účet si pripísal 415 489 eur, rovnakú sumu získali aj výhercovia z Chorvátska a Nemecka.
Ani tým sa séria výrazných výhier neskončila. V júni získal hráč z nemeckého regiónu Sauerland jackpot vo výške 87 264 546,90 eura, keď ako jediný správne uhádol všetky vyžrebované čísla. Ešte o mesiac skôr sa z rozprávkovej výhry 120 miliónov eur tešil hráč z Českej republiky. A v apríli si jackpot Eurojackpotu rozdelili dvaja výhercovia, jeden zo Slovenska a druhý z Fínska. Každý z nich si odniesol 5 miliónov eur.
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