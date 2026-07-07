Zoznam a Topky zažívajú náročné obdobie. Prevádzkovateľovi výrazne klesli zisky

Jedna z legiend slovenského internetu prechádza najťažším obdobím svojej takmer tridsaťročnej existencie. Skupina Zoznam, do ktorej patria portály Zoznam.sk a Topky.sk, sa podľa dostupných firemných dokumentov postupne prepadáva do stále hlbšieho zadlženia. Hoci si na trhu digitálnych médií stále drží silnú pozíciu, spoločnosti sa minulý rok na papieri nedarilo.
Z účtovných výkazov aj verejne dostupných registrov vyplýva, že firma zápasí s výrazným zadlžením, zhoršujúcimi sa hospodárskymi výsledkami a problémami s likviditou. Hoci si na slovenskom internetovom trhu stále udržiava významné postavenie, ekonomické ukazovatele naznačujú, že situácia nie je priaznivá. Informoval o tom portál Index.
Zisk takmer na nule
Najnovšie účtovné údaje za rok 2025 ukazujú významné zhoršenie hospodárenia. Celkové tržby medziročne klesli z takmer deviatich miliónov eur na približne 8,5 milióna eur, čo neznie katastroficky.
Oveľa dramatickejší bol však pokles čistého zisku. Ten sa znížil z viac ako 809 000 eur na približne 14 000 eur. Pri pohľade na predchádzajúce výsledky spoločnosti je to obrovský prepad. Firma totiž počas posledných piatich rokov nikdy nezaznamenala zisk nižší ako 500 000 eur.
Nepriaznivý obraz o finančných výsledkoch dopĺňajú aj údaje z verejných registrov o dlhoch spoločnosti. V júni 2026 evidoval Zoznam podľa dostupných údajov nedoplatok na daniach presahujúci 175 000 eur. Ďalších približne 35 000 eur dlhoval Sociálnej poisťovni.
Účtovná závierka zároveň ukazuje napätú finančnú situáciu. Krátkodobé záväzky prevyšovali obežný majetok približne o 2,4 milióna eur. Samotná spoločnosť tento stav vysvetľuje zhoršenou likviditou a nahromadenými neuhradenými záväzkami.
Ku koncu minulého roka mala firma na bankových účtoch len 7 365 eur, pričom celkové záväzky presahovali 12,7 milióna eur. Zoznam v tom čase zamestnával takmer 50 pracovníkov. Podľa portálu Index sa objavili aj informácie o oneskorených platbách niektorým externým spolupracovníkom.
Majiteľ dlžoby odmieta
Majiteľ spoločnosti Martin Mác pre redakciu Indexu uviedol, že zverejnené informácie o dlhoch voči štátu podľa neho nezachytávajú aktuálny stav, keďže registre sa neaktualizujú priebežne. Tvrdí, že so štátnymi inštitúciami má uzatvorené splátkové kalendáre a svoje záväzky spláca podľa dohodnutého harmonogramu.
Na otázky týkajúce sa dôvodov finančných problémov ani zmien vo vlastníckej štruktúre však odpovedať nechcel. Odkázal na obchodné aj bankové tajomstvo. Zároveň zdôraznil, že všetci interní zamestnanci dostávajú mzdy riadne a načas. K situácii externých dodávateľov sa nevyjadril.
Odkúpenie firmy vlastným šéfom
Korene portálu Zoznam.sk siahajú do druhej polovice 90. rokov. Za jeho vznikom stáli Ivan Debnár a Ivo Lukačovič, ktorý sa neskôr stal jednou z najvýraznejších osobností českého internetového biznisu vďaka spoločnosti Seznam.cz. Zoznam.sk sa zapísal do histórie ako vôbec prvý slovenský internetový vyhľadávač a zároveň patrí medzi legendy domáceho internetu.
Výrazná vlastnícka zmena prišla v roku 2005, keď 90-percentný podiel získal Slovak Telekom. O rok neskôr odkúpil aj zostávajúcu časť spoločnosti. Keďže štát bol v tom období spoluvlastníkom Telekomu, nepriamo sa stal na určitý čas aj akcionárom Zoznamu.
Až do roku 2020 patril Zoznam 15 rokov pod Slovak Telekom, ktorý si postupne kúpil celý stopercentný podiel. V roku 2020 firmu odkúpil jej vtedajší výkonný riaditeľ Martin Mác, ktorý bol so Zoznamom spojený už desať rokov. Podľa vlastného vyjadrenia ju financoval bankovým úverom bez účasti externého investora, konkrétnu sumu však nikdy nezverejnil.
Odhady hovorili o čiastke presahujúcej desať miliónov eur. Napriek komplikovanej finančnej situácii patrí Zoznam naďalej medzi najvýznamnejšie mediálne domy na slovenskom internete.
Podľa dát portálu IABmonitor sa so svojimi portálmi Zoznam.sk a Topky.sk bežne zaraďuje medzi 10 najnavštevovanejších webov na Slovensku.
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