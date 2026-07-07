V prípade zavraždenej učiteľky malo dôjsť k viacerým zlyhaniam: Žilinkove slová potvrdilo aj Suskovo ministerstvo

Nina Malovcová
TASR
Ministerstvo potvrdilo zistenia prokuratúry.

Vyšetrovanie okolností, ktoré predchádzali tragickej vražde učiteľky v Gelnici, odhaľuje ďalšie vážne zistenia. Po Generálnej prokuratúre hovorí o pochybeniach aj Ministerstvo spravodlivosti SR, podľa ktorého predbežné výsledky dohľadu naznačujú zlyhania na všetkých úrovniach trestného konania.

Predbežné výsledky dohľadu Ministerstva spravodlivosti (MS) SR a previerky spisov v prípade tragickej vraždy učiteľky z Gelnice potvrdzujú vyjadrenia prokuratúry. Pre TASR to uviedli z tlačového oddelenia MS. Rezort sa stotožňuje s vyjadreniami generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

Ministerstvo potvrdzuje závery prokuratúry

Predbežné výsledky podľa MS naznačujú, že k pochybeniam došlo na všetkých úrovniach trestného konania. Dohľad by malo MS ukončiť na konci júla, vtedy bude informovať o všetkých zisteniach. „Ministerstvo spravodlivosti SR sa stotožňuje s vyjadrením generálneho prokurátora, ktoré potvrdzuje aj doterajšie zistenia ministerstva z vykonávaného dohľadu a nariadenej previerky spisov v prípade tragickej vraždy učiteľky z Gelnice,“ uviedol rezort spravodlivosti v reakcii pre TASR.

Predbežné výsledky dohľadu zároveň naznačujú, že k pochybeniam prišlo na všetkých úrovniach trestného konania. „Rozsah týchto pochybení, ich charakter a miera zodpovednosti jednotlivých subjektov budú predmetom ďalšieho prešetrovania a konečných záverov dohľadu,“ pripomenulo MS.

Minister avizuje opatrenia

Dohľad nariadil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). „Je zrejmé, že ak sa pochybenia potvrdia, nesmú zostať bez jasnej zodpovednosti. Každé zlyhanie musí byť dôsledne objasnené a každý, kto zlyhal, musí niesť primeranú zodpovednosť. Našou ambíciou však nie je len pomenovať individuálne chyby. Rovnako dôležité je prijať také opatrenia, aby sa podobná tragédia už nikdy neopakovala,“ vyhlásil.

Minister spravodlivosti Boris Susko
Foto: SITA/Úrad vlády SR

MS predpokladá, že dohľad ukončí na konci júla a vtedy chce informovať o všetkých zisteniach. „Zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní, bez ohľadu na túto tragédiu,“ avizuje minister. Pôjde podľa neho o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.

GP odhalila závažné porušenia zákona

Generálna prokuratúra (GP) SR zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka v stanovisku GP SR. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom.

GP tiež zistila závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania. Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, trestné stíhanie malo byť vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.

Žilinka žiada vyvodenie zodpovednosti

Zistené závažné pochybenia v prípade sú podľa Žilinku takého charakteru, že ich nie je možné tolerovať. „Preto bolo krajskej prokurátorke v Košiciach uložené prijať účinné opatrenia, aby k obdobným porušeniam zákonnosti v budúcnosti nedošlo a zároveň aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves vyvodila zodpovednosť adekvátnu zisteným pochybeniam a následku. O vážnych zisteniach bude informovaná aj prezidentka Policajného zboru,“ zdôraznil.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka
Foto: TASR/Maroš Herc

Generálna prokuratúra preskúmala vec Tomáša V., ktorému ešte 9. júna uložil Okresný súd Spišská Nová Ves podmienečný trest odňatia slobody v trvaní ôsmich mesiacov za nebezpečné vyhrážanie s podmienečným odkladom na 15 mesiacov a zároveň mu uložil ochranné protialkoholické liečenie ambulantnou formou.

„Po preskúmaní veci treba konštatovať, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Boli zistené závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania, ktoré možno označiť za absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia,“ vyhlásil Žilinka.

Poškodená opísala dlhodobé násilie

Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, hoci pri správnom právnom posúdení malo byť trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Získané dôkazy boli podľa GP nesprávne vyhodnotené. „Poškodená uviedla vážne skutočnosti o dlhodobých útokoch obvineného, ktoré označovala za psychický teror, nátlak, prieky – spálené veci, zničené oblečenie, ataky voči maloletej dcére, dávanie soli, liekov či prostriedku na riad do jedla a nápojov, ale aj fyzické napadnutia,“ skonštatoval generálny prokurátor.

Dokazovanie nebolo zamerané na podstatné okolnosti a nebolo vykonané v potrebnom rozsahu. „Prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol vykonaný nesprávne, nebolo jej umožnené spontánne vypovedať, otázky jej boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom,“ zdôraznil. Riadne vedenie trestného stíhania by našlo podľa GP svoje vyjadrenie aj v rozhodnutí o uložených sankciách, ktoré by zodpovedali faktu, že v danom prípade išlo o konanie z kategórie domáceho násilia.

Chýbala kontrola aj špecializovaný prokurátor

GP tiež zistila, že dozor nad zákonnosťou prípravného konania, hoci išlo zjavne o skutok patriaci do kategórie domáceho násilia, nevykonával prokurátor špecialista napriek zriadenej špecializácii na tento druh trestnej činnosti. „Taktiež nedošlo k súčinnosti s netrestným úsekom prokuratúry, aj napriek tomu, že dotknutou útokmi mala byť aj maloletá dcéra. Zo strany vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry nebola náležite vykonávaná kontrolná činnosť,“ skonštatoval Žilinka.

Policajná prezidenta Jana Maškarová minulý týždeň informovala o výsledkoch kontroly postupu polície v súvislosti s tragédiou v Gelnici. Výsledky podľa nej potvrdili, že príslušníci Policajného zboru (PZ) postupovali bez zbytočných prieťahov, v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Dodala tiež, že zo strany príslušníkov PZ, ktorí sa prípadom zaoberali, nedošlo k porušeniu služobných povinností ani právnych predpisov.

Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne.

Hnutie Slovensko žiada odstúpenie ministra

Opozičné strany reagujú na zistenia Generálnej prokuratúry (GP) SR v súvislosti s prípadom zavraždenej učiteľky Zuzany z Gelnice. Hnutie Slovensko požaduje odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), poukazuje, že závery prokuratúry potvrdili fatálne a absolútne nezvládnuté konanie zo strany štátnych orgánov pod vedením Šutaja Eštoka.

„Generálny prokurátor Maroš Žilinka vydal stanovisko, že prípravné konanie bolo jedným veľkým zlyhaním a celú vec označil za „absolútne nezvládnutú“ z hľadiska správneho vedenia trestného konania v kategórii domáceho násilia. Polícia pod vedením ministra Šutaja Eštoka stráca schopnosť chrániť obyčajných a bezbranných ľudí,” uvádza hnutie. Bývalý šéf rezortu vnútra Roman Mikulec sa vyjadril, že generálny prokurátor Maroš Žilinka jasne poukázal na to, že v trestnom konaní vykonanom pred vraždou zistil závažné porušenia zákona.

„Aj toto je obraz stavu, do ktorého priviedol Matúš Šutaj Eštok celý Policajný zbor. Mal by okamžite odstúpiť z funkcie ministra vnútra,“ myslí si Mikulec.

KDH hovorí o zlyhaní štátu

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) označilo zistenia GP SR za šokujúci dôkaz zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia. Upozornilo tiež, že kým prokuratúra potvrdila hrubé pochybenia, nesprávnu kvalifikáciu skutku aj viktimizáciu obete zo strany polície, vládna koalícia pred témou „zbabelo uteká a blokuje rokovania v parlamente”.

KDH pripomenulo, že GP SR po preskúmaní trestnej veci konštatovala, že prípravné konanie nebolo zvládnuté ani vykonané v súlade so zákonom. „Páchateľ dostal za dlhodobý psychický a fyzický teror len podmienečný trest na osem mesiacov, hoci skutok mal byť posudzovaný ako zločin týrania blízkej a zverenej osoby s trestnou sadzbou tri až osem rokov,” poukazujú kresťanskí demokrati. Ich predseda Milan Majerský je toho názoru, že zistenia prokuratúry sú obžalobou celého systému ochrany zraniteľných osôb.

Predseda KDH Milan Majerský
Foto: SITA/Viktor Zamborský

„Generálny prokurátor potvrdil to, pred čím sme ako hnutie varovali. Štát túto ženu neochránil a zlyhal na plnej čiare. Dnes jasne vidíme, akým nebezpečným a zlým odkazom pre všetky ženy, ktoré sa boja násilia, boli nedávne prázdne stoličky vládnej koalície na parlamentnom výbore. Ak žena požiada štát o pomoc, musí nájsť okamžitú a reálnu ochranu, nie byrokratické zlyhania, výsmech a ignoranciu od tých, ktorí majú štát riadiť,“ uviedol deklarujúc, že budú naďalej tvrdo trvať na tom, aby sa pri domácom násilí začalo rozhodovať podľa reálneho ohrozenia človeka.

KDH pripomenulo i to, že podľa zverejnenej správy GP SR orgány činné v trestnom konaní nesprávne vyhodnotili kľúčové dôkazy. Polícia napríklad ignorovala svedectvá o útoku na maloletú dcéru či fyzické napadnutia. Prvotný výsluch tiež bol podľa prokuratúry vykonaný nevhodne, na prípad ani nedohliadal prokurátor špecializovaný na domáce násilie.

„Je desivé čítať, ako štátne orgány nedokázali vyhodnotiť zjavné a vážne riziko. Tieto zistenia prokuratúry iba potvrdzujú, že náš systém ochrany obetí nie je dostatočne prepojený, preventívny a kontrolovaný. Nestačí mať v zákone zákaz priblíženia či možnosť vykázania z domácnosti, ak prvotný kontakt s políciou obeti ešte viac ublíži a ak nemáme personálne kapacity na to, aby tieto opatrenia niekto reálne kontroloval. Zásadne a urýchlene potrebujeme posilniť kapacity probačných a mediačných úradníkov a alokovať dostatočné financie na restoratívnu justíciu. V opačnom prípade nám systém fungovať nebude a štát bude pri ochrane životov naďalej zlyhávať,“ vraví podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas.

Polícia podľa KDH ignorovala dôležité dôkazy

Zdôraznil, že táto tragédia je dôsledkom chýbajúceho prepojenia v systéme. KDH pripomenulo, že nedávno sa uskutočnilo zasadnutie Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, kde mali ministri vnútra a spravodlivosti i prezidentka Policajného zboru vysvetliť, čo urobia, aby predišli podobným tragédiám. Koaliční poslanci a poslankyne ale na výbor neprišli a neumožnili ho vôbec otvoriť.

„Pri čítaní správy generálneho prokurátora o tom, čím si musela poškodená prejsť, je postoj vládnej koalície z ľudskoprávneho výboru ešte nepochopitelnejší a cynickejší. Pri téme vraždy matky dvoch detí mala ísť stranícka politika úplne bokom. Z postojov koalície však cítime nulovú empatiu a ľahostajnosť voči ochrane zraniteľných ľudí. Je to veľmi smutný obraz o tom, kam túto spoločnosť vedú. Namiesto hľadania súdržnosti a okamžitých riešení pre záchranu životov neboli ochotní prísť a ani len počúvať,“ kritizuje člen výboru a podpredseda KDH Marián Čaučík. Kresťanskí demokrati uvítali, že GP SR nariadila vyvodenie zodpovednosti voči prokurátorom na okresnej úrovni, žiadajú však aj vyvodenie dôsledkov a zodpovednosti na strane polície.

„Prezidentka PZ ešte minulý týždeň tvrdila, že polícia v tomto prípade nepochybila, no závery generálneho prokurátora jasne dokazujú opak. Hnutie zároveň apeluje na občanov: Nikto nie je povinný znášať fyzické či psychické násilie. Je to hrubé pošliapanie ľudskej dôstojnosti. KDH prosí všetky obete, aby sa nebáli vyhľadať pomoc a obrátiť sa na krízové centrá či políciu,” uzavrelo KDH.

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