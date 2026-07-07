Svet prišiel o hlas zo známeho hitu LMFAO: Vo veku 37 rokov zomrela Lauren Bennett z Party Rock Anthem

Videoklip k piesni, v ktorom sa Bennett objavila po boku členov LMFAO

Reprofoto: Youtube/ LMFAOVEVO

Nina Malovcová
Účinkovala v piesni, ktorú si na YouTube pustili miliardy ľudí.

Za jedným z najväčších hudobných hitov minulého desaťročia stál aj hlas britskej speváčky Lauren Bennett. Umelkyňa, ktorá sa preslávila skladbou Party Rock Anthem, zomrela vo veku 37 rokov. Správu o jej úmrtí oznámila skupina G.R.L., v ktorej neskôr pôsobila. Príčina smrti zatiaľ nebola zverejnená.

Ako informuje BBC, bývalé kolegyne sa s Bennettovou rozlúčili prostredníctvom príspevku na Instagrame. „S veľkým zármutkom oznamujeme odchod našej milovanej Lauren. Naše srdcia sú zlomené a ani nedokážeme vyjadriť, koľko pre nás znamenala,“ uviedli.

Celý svet ju spoznal vďaka Party Rock Anthem

Lauren Bennett sa dostala do povedomia miliónov fanúšikov v roku 2011, keď spolupracovala na skladbe Party Rock Anthem skupiny LMFAO. Pieseň sa stala obrovským hitom, šesť týždňov viedla americký rebríček Billboard Hot 100 a podľa Billboardu patrí medzi päť najúspešnejších skladieb všetkých čias.

Lauren Bennett z Party Rock Anthem
Foto: Instagram/laurenbennett

Videoklip k piesni, v ktorom sa Bennett objavila po boku členov LMFAO, si na YouTube pozrelo viac ako 2,5 miliardy ľudí. Okrem spolupráce s LMFAO sa Bennett podieľala aj na soundtrackoch k filmom Date Night a 21 Jump Street.

V roku 2014 sa pridala k dievčenskej skupine G.R.L., ktorá vznikla ako nový projekt tvorcov The Pussycat Dolls. Spolu s ňou v nej pôsobili Paula Van Oppen, Natasha Slayton, Simone Battle a Emmalyn Estrada.

Najznámejšou skladbou skupiny sa stala Ugly Heart. G.R.L. účinkovala aj v piesni Wild Wild Love rapera Pitbulla. Skupina však dlho nevydržala. V roku 2015 ukončila činnosť po tragickej smrti členky Simone Battle, ktorá si siahla na život.

Bývalé kolegyne na ňu spomínajú s láskou

Vo svojom vyhlásení členky G.R.L. uviedli, že na Lauren Bennett nikdy nezabudnú. „Navždy si budeme vážiť lásku, smiech a nespočetné množstvo spomienok, ktoré nám dala. Jej krásny duch sa dotkol života mnohých ľudí a bude nám veľmi chýbať. Navždy zostane milovaná,“ napísali.

S emotívnym odkazom sa pridala aj bývalá kolegyňa zo skupiny Paradiso Girls Aria Crescendo. „Odpočívaj v pokoji, Lauren, moja sestra a moja najlepšia priateľka. Hovorili sme spolu len týždeň predtým a vôbec som si nevedela predstaviť, že to bude náš posledný rozhovor. Milujem ťa a navždy mi budeš chýbať,“ odkázala na Instagrame. Speváčka po sebe zanechala aj 6-ročnú dcéru.

Zástupcovia Lauren Bennettovej sa k príčine jej úmrtia zatiaľ nevyjadrili.

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