Začala sa krvavá tradícia, ktorá zabila už 16 ľudí: V Španielsku opäť behajú s býkmi, hlásia zranených

Záber na beh s býkmi

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Ulice historického centra sa približne 90 minút pred štartom uzatvoria a začína sa beh o život.

Tradičný beh s býkmi je dlhoročnou, no zároveň poriadne kontroverznou slávnosťou v španielskom meste Pamplona. Organizátori pritom aj tento rok hlásia viacero zranených.

Pri prvom tohtoročnom behu s býkmi počas tradičných slávností sv. Firmína v severošpanielskej Pamplone utrpelo v utorok zranenia päť ľudí. Ani jeden z nich nie je v ohrození života a žiadne zo zranení nebolo spôsobené býčími rohmi. Slávnosti na počesť patróna mesta sv. Firmína sa začali v pondelok a potrvajú do budúceho utorka. Ich súčasťou sú okrem behov s býkmi aj koncerty, náboženské procesie a pouličné oslavy; ich súčasťou je aj pitie vína.

Beh o život

Najväčšiu pozornosť každoročne priťahuje osem behov s býkmi (španielsky encierro). Konajú sa každé ráno o 8.00 h; ich pôvodným účelom bolo presunúť býky z ohrád do arény, kde sa večer konajú býčie zápasy. Ulice historického centra sa približne 90 minút pred štartom uzatvoria.

Záber na beh s býkmi
Foto: SITA/AP

Šesť býkov sprevádza šesť volov, ktoré pomáhajú držať stádo pokope na trase dlhej asi 850 metrov cez úzke dláždené ulice starého mesta. Celý beh zvyčajne trvá len dve až tri minúty. Bežci (starší ako 18 rokov) sa rozostavia na trase a väčšina nebeží celú trasu. Tradične majú oblečené biele odevy s červenými šatkami a šerpami.

Každoročne sa zrania desiatky ľudí, najmä pri pádoch, niekedy ich býky pošliapu alebo naberú na rohy. Od roku 1924 zomrelo pri behoch 16 ľudí. Aj tento rok behy sprevádzajú protesty ochrancov zvierat, ktorí ich označujú za „stredoveké mučenie“. Napriek kritike festival stále priťahuje tisíce návštevníkov z celého sveta, najmä z Európy, Austrálie, Ázie a Spojených štátov.

Rekordný počet turistov

Španielsko pritom tento rok pravdepodobne priláka 100 miliónov zahraničných turistov, predpokladá minister cestovného ruchu Jordi Hereu. Druhá najnavštevovanejšia krajina sveta po Francúzsku privítala vlani 96,8 milióna turistov, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

„Ak tento trend bude pokračovať, pravdepodobne dosiahneme (100 miliónov). Bol by to prirodzený výsledok,“ povedal Hereu. Podľa vládnych odhadov turisti v období od júna do septembra prispejú do ekonomiky sumou 64 miliárd eur, čo je o 10 percent viac ako v minulom roku.

Záber na beh s býkmi
Foto: SITA/AP

Podľa talianskeho ministerstva vnútra dosiahol cestovný ruch v krajine v prvom polroku tohto roku rekordnú úroveň, pričom najväčší nárast zaznamenali v Kalábrii a na Sardínii. Vyplýva to z údajov webovej platformy Alloggiati ministerstva vnútra a oficiálnych štatistík ministerstva cestovného ruchu, napísal web euronews.

Na základe online rezervačných platforiem sú ubytovacie zariadenia obsadené na 51,2 percenta, čím Taliansko predbehlo Španielsko (42,8 percenta) a Francúzsko (32,9 percenta). Z hľadiska príjmov zostáva priemerná cena za noc (153 eur) nižšia ako v Španielsku (170 eur) a v Grécku (195 eur). Napätá situácia na Blízkom východe zvýšila v posledných mesiacoch dopyt po stabilnejších krajinách v Stredomorí.

„Pred tromi mesiacmi sme si mysleli, že konflikt na Blízkom východe by mohol spomaliť príchod turistov, ale údaje ukazujú pozoruhodnú odolnosť napriek okolnostiam,“ povedal Hereu.

Otvoriť galériu (5)

Španielsko očakáva prírastok nielen v tradičných destináciách zameraných na slnko a pláže, ale tiež vo vnútrozemí. Pomôže tomu napríklad aj tohtoročné zatmenie Slnka, ku ktorému dôjde 12. augusta, pričom pás totality zasiahne územie od Biskajského zálivu až po ostrov Malorka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obrovská maľba v Bratislave zaujala celý svet: Neuveriteľný mural videli milióny ľudí, stojí za ňou…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Slováci a Česi v zahraničí
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac