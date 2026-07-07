Začala sa krvavá tradícia, ktorá zabila už 16 ľudí: V Španielsku opäť behajú s býkmi, hlásia zranených

Tradičný beh s býkmi je dlhoročnou, no zároveň poriadne kontroverznou slávnosťou v španielskom meste Pamplona. Organizátori pritom aj tento rok hlásia viacero zranených.
Pri prvom tohtoročnom behu s býkmi počas tradičných slávností sv. Firmína v severošpanielskej Pamplone utrpelo v utorok zranenia päť ľudí. Ani jeden z nich nie je v ohrození života a žiadne zo zranení nebolo spôsobené býčími rohmi. Slávnosti na počesť patróna mesta sv. Firmína sa začali v pondelok a potrvajú do budúceho utorka. Ich súčasťou sú okrem behov s býkmi aj koncerty, náboženské procesie a pouličné oslavy; ich súčasťou je aj pitie vína.
Beh o život
Najväčšiu pozornosť každoročne priťahuje osem behov s býkmi (španielsky encierro). Konajú sa každé ráno o 8.00 h; ich pôvodným účelom bolo presunúť býky z ohrád do arény, kde sa večer konajú býčie zápasy. Ulice historického centra sa približne 90 minút pred štartom uzatvoria.
Šesť býkov sprevádza šesť volov, ktoré pomáhajú držať stádo pokope na trase dlhej asi 850 metrov cez úzke dláždené ulice starého mesta. Celý beh zvyčajne trvá len dve až tri minúty. Bežci (starší ako 18 rokov) sa rozostavia na trase a väčšina nebeží celú trasu. Tradične majú oblečené biele odevy s červenými šatkami a šerpami.
Každoročne sa zrania desiatky ľudí, najmä pri pádoch, niekedy ich býky pošliapu alebo naberú na rohy. Od roku 1924 zomrelo pri behoch 16 ľudí. Aj tento rok behy sprevádzajú protesty ochrancov zvierat, ktorí ich označujú za „stredoveké mučenie“. Napriek kritike festival stále priťahuje tisíce návštevníkov z celého sveta, najmä z Európy, Austrálie, Ázie a Spojených štátov.
Rekordný počet turistov
Španielsko pritom tento rok pravdepodobne priláka 100 miliónov zahraničných turistov, predpokladá minister cestovného ruchu Jordi Hereu. Druhá najnavštevovanejšia krajina sveta po Francúzsku privítala vlani 96,8 milióna turistov, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Ak tento trend bude pokračovať, pravdepodobne dosiahneme (100 miliónov). Bol by to prirodzený výsledok,“ povedal Hereu. Podľa vládnych odhadov turisti v období od júna do septembra prispejú do ekonomiky sumou 64 miliárd eur, čo je o 10 percent viac ako v minulom roku.
Podľa talianskeho ministerstva vnútra dosiahol cestovný ruch v krajine v prvom polroku tohto roku rekordnú úroveň, pričom najväčší nárast zaznamenali v Kalábrii a na Sardínii. Vyplýva to z údajov webovej platformy Alloggiati ministerstva vnútra a oficiálnych štatistík ministerstva cestovného ruchu, napísal web euronews.
Na základe online rezervačných platforiem sú ubytovacie zariadenia obsadené na 51,2 percenta, čím Taliansko predbehlo Španielsko (42,8 percenta) a Francúzsko (32,9 percenta). Z hľadiska príjmov zostáva priemerná cena za noc (153 eur) nižšia ako v Španielsku (170 eur) a v Grécku (195 eur). Napätá situácia na Blízkom východe zvýšila v posledných mesiacoch dopyt po stabilnejších krajinách v Stredomorí.
„Pred tromi mesiacmi sme si mysleli, že konflikt na Blízkom východe by mohol spomaliť príchod turistov, ale údaje ukazujú pozoruhodnú odolnosť napriek okolnostiam,“ povedal Hereu.
Španielsko očakáva prírastok nielen v tradičných destináciách zameraných na slnko a pláže, ale tiež vo vnútrozemí. Pomôže tomu napríklad aj tohtoročné zatmenie Slnka, ku ktorému dôjde 12. augusta, pričom pás totality zasiahne územie od Biskajského zálivu až po ostrov Malorka.
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