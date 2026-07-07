Čech ochutnal vyprážaný syr za 62 eur: Z reštaurácie odchádzal so zmiešanými pocitmi

Nejedna reštaurácia sa snaží prilákať zákazníkov zaujímavosťou na menu, ktorá môže byť drahšia. Podnik v Česku ale hlási, že chce odradiť „batôžkárov“. Preto je súčasťou jedálneho lístka napríklad vyprážaný syr za 62 eur. Český youtuber Pan Plešatý sa ho vybral ochutnať.
Reštaurácia chce odradiť „batôžkárov“
Pan Plešatý počas jedného daždivého dňa vyrazil na Šumavu. Zlákal ho vyprážaný syr za 1 501 českých korún (v prepočte približne 62 eur). Podnik, v ktorom ho núkajú, vyvolal vlnu kontroverzie tvrdením, že drahá položka má vyfiltrovať ľudí, ktorí chcú niečo extra a nechcú byť rušení „batôžkármi“.
Lákadlom vraj má byť už aj to, že sem hostia vchádzajú po červenom koberci. Nie je však červený koberec ako červený koberec. Tento podľa slov youtubera pripomínal „zmoknutý kus niečoho“. Čím je spomínaný vyprážaný syr taký výnimočný? Na jeho vrchu nájdete jedlý plátok z pravého 24-karátového zlata. K tomu dostanete domácu tatárku, hranolčeky a uhorkový šalát.
Pan Plešatý uvádza, že nemá nič proti syru za takú cenu, ani proti výrokom majiteľa. Všetko ostatné by však malo pri takej odvahe šliapať ako hodinky. Čo sa týka zvyšku jedálneho lístka, našiel na ňom napríklad toskánsku paradajkovú polievku za 115 korún (4,75 eura), lievance za 210 korún (8,70 eura) či kuracie stripsy s hranolčekmi za 290 korún (12 eur).
Hrá sa na niečo, čím nie je
Netrvalo dlho a youtuber zhodnotil, že má z podniku zmiešané pocity. Podnik je síce čistý a pekný, ale obsluha nie je to pravé orechové. Nie je vyslovene nepríjemná, ale ani nebudí dojem, že ste v reštaurácii vítaní. Vyprážaný syr za 62 eur by sa podľa youtubera mal servírovať s úsmevom a nie so znechuteným skonštatovaním, že Fanta nie je. Pan Plešatý uvažuje, či sa reštaurácia tak trochu nehrá na niečo, čím nie je.
Na druhej strane, na mieste bola aj pochvala. Reštaurácia má hodnotenie 4 hviezdičky z 5 pri 640 recenziách. Niektorí chvália jedlo, ďalší však kritizujú obsluhu. Domáce limonády za 105 korún (4,30 eura) boli podľa Pana Plešatého výborné a ani jedlu nebolo čo vytknúť. Problémom však bolo, že naň čakal pomerne dlho.
Stálo však to čakanie za to? Servírovanie vyprážaného syra pôsobí trochu zvláštne. Je uložený samostatne na tanieri plnom pažítky. Práve tá ovplyvnila aj chuť syra, ktorý podľa Pana Plešatého chutil práve po pažítke. Samotné zlato nemá žiadnu chuť ani výživovú hodnotu.
Domácim je na smiech
Youtuber ochutnal aj kuracie stripsy a dukátové buchtičky s vanilkovým krémom. Tieto pokrmy ho očarili a hodnotil ich vskutku pozitívne. Pri káve za 85 korún (3,50 eura) ale komentuje, že by mohla byť aj trochu lepšia.
Za kávu, limonády, pozlátený syr, kuracie stripsy, dukátové buchtičky a polievku zaplatil youtuber celkovo 2 685 korún (111 eur). Odchádzal spokojný a dobre najedený. Konštatuje ale, že majiteľ o podniku hovorí ako o nóbl mieste, hoci to tak v skutočnosti nie je.
Podnik rozdelil ľudí v komentároch na dva tábory. Niektorí si myslia, že to návštevníkov skôr odradí, a nielen batôžkárov. Normálny človek tam vraj nevkročí. Ozvali sa aj miestni, ktorí neďaleko reštaurácie bývajú, vraj im je na smiech. Radšej sa vyberú do skvelého hostinca naproti, kde čapujú lokálne pivo za normálne ceny. Ďalší si vyhľadali cenu potravinárskeho zlata, ktorá podľa nich vychádza na 223 korún (9,20 eura) za plátok.
Pan Plešatý nedávno navštívil aj Liptov. Ak chcete vedieť, prečo sa musel premiestniť do iného hotela, prečítajte si náš článok tu.
Nahlásiť chybu v článku