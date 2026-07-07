Odtajnili dokumenty o vojenskej pomoci Ukrajine: Ide o vybavenie za miliardy eur

Poľsko odtajnilo údaje o vojenskej pomoci poskytnutej Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 v hodnote približne 16,45 miliardy zlotých (3,83 mld. eur). V pondelok to oznámil poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz s tým, že väčšina materiálu bola odovzdaná v rokoch 2022 až 2023.
Podľa šéfa rezortu obrany dosiahla hodnota pomoci poskytnutej počas prvých dvoch rokov vojny približne 14,9 miliardy zlotých. V období rokov 2024 až 2026 to bolo približne 1,55 miliardy zlotých, čo zodpovedá 9,4 percenta celkového objemu poľských darov pre Ukrajinu.
Nešlo iba o zastaranú techniku
Medzi odovzdanou technikou boli tanky T-72, PT-91 a Leopard 2A4, obrnené transportéry Rosomak, húfnice Krab, lietadlá MiG-29, vrtuľníky Mi-24, protivzdušné systémy a rôzna munícia. Od roku 2024 Poľsko podľa ministra poskytlo aj rakety PAC-3 pre systémy Patriot, bezpilotné systémy Scan Eagle a ďalšie vybavenie.
Kosiniak-Kamysz odmietol, že Poľsko odovzdávalo iba zastaranú alebo nepotrebnú techniku. Každému rozhodnutiu o darovaní vojenského vybavenia predchádza podľa neho analýza generálneho štábu a posúdenie vplyvu na vlastnú obranyschopnosť. „Vláda nepodľahne žiadnemu populistickému kriku a neodstúpi z cesty podpory Ukrajiny,“ vyhlásil minister. Dodal, že skutočný nepriateľ je v Kremli a Rusko naďalej predstavuje hrozbu pre Ukrajinu aj členské štáty NATO.
Kosiniak-Kamysz potvrdil, že Poľsko naďalej rokuje s Ukrajinou o možnom odovzdaní stíhačiek MiG-29 výmenou za vybrané technológie bezpilotných systémov. Podľa neho súčasný priebeh rozhovorov dáva šancu na dosiahnutie dohody.
Predstavitelia poľskej prezidentskej kancelárie v uplynulých dňoch kritizovali vládu pre dodávky najmodernejších rakiet protivzdušnej obrany PAC-3 Patriot Ukrajine a tvrdili, že rozhodnutia o vojenskej pomoci patria výlučne do kompetencie vládneho kabinetu. Zdôraznili pritom, že takéto kroky nepodliehajú konzultáciám s prezidentom ani prezidentským Národným bezpečnostným úradom (BBN).
Minister obrany následne v utorok na sieti X uviedol, že otázka pomoci Ukrajine vrátane rakiet PAC-3 bola prerokúvaná na zasadnutiach Vládneho výboru pre bezpečnosť za účasti zástupcu BBN a informácie o nej dostávali aj predstavitelia prezidentskej kancelárie.
Ukrajina útočí
Ukrajina pritom medzitým nezaháľa a vyslala viac ako štyri stovky dronov smerom k ruskej metropole. Informoval o tom starosta Moskvy Sergej Sobianin. Pri raketovom útoku v Belgorodskej oblasti zase zahynula jedna osoba. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, RBC-Ukraine a stanice BBC.
“Od večera až do rána letelo smerom k Moskovskej oblasti viac ako 430 dronov,“ napísal Sobianin na štátom podporovanej platforme MAX. Dodal, že väčšina z nich bola zneškodnená vo väčších vzdialenostiach, pričom 36 strojov bolo „zničených pri priblížení sa k Moskve“.
Na moskovskom letisku Šeremetievo lety prevádzkujú len so súhlasom príslušných úradov pre dočasné obmedzenia využívania vzdušného priestoru. Gubernátor Belgorodskej oblasti Alexandr Šuvajev uviedol, že niekoľko ukrajinských raketových útokov zasiahlo mesto Belgorod na juhozápade Ruska a jeho okolie. „V obci Belovskoje v Belgorodskom okrese bol, žiaľ, v dôsledku prvého raketového útoku zabitý civilista,“ napísal na MAX.
Už skôr počas noci Šuvajev informoval, že región zasiahol masívny raketový útok. „Aj keď väčšina projektilov bola zachytená, niektoré zasiahli aj civilnú infraštruktúru,“ informovala o jeho ozname BBC. Podľa gubernátora bola poškodená energetická infraštruktúra, čo spôsobilo výpadky dodávok elektriny a vody v niektorých oblastiach Belgorodu a niekoľkých obciach.
Ruské kanály platformy Telegram uvádzajú, že mohlo ísť o rakety typu HIMARS alebo Flamingo, píše RBC-Ukraine. Okrem útoku na tepelnú elektráreň uvádza, že úlomky rakiet spôsobili požiar aj v jednej obytnej budove v Belgorode.
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