Čekovský sa vyjadril k vystúpeniu na vládnych oslavách za 320-tisíc: Nechcem byť na žiadnej strane

Marián Čekovský a Robert Fico počas osláv na Devíne

Foto: STVR (reprofoto)/Facebook - Richard Raši﻿

Roland Brožkovič
TASR
Ku svojmu nečakanému vystúpeniu na oslavách sa teraz vyjadril aj samotný Marián Čekovský.

Vláda si tento rok opäť neodpustila Cyrilometodské oslavy na Devíne a hoci to bolo tentokrát bez ľudí a za 320-tisíc eur, medzi vystupujúcimi sa nečakane objavilo meno Mariána Čekovského.

Kým vlani sa podujatie konalo za účasti tisícov návštevníkov z celého Slovenska, tohtoročné oslavy sa uskutočnili bez verejnosti a boli určené predovšetkým politikom a pozvaným hosťom. Ľudia mohli sledovať len prenos v televízii. Tomu, ako oslavy vyzerali a čo hovorili politici, sme sa venovali v našom článku.

Pozornosť vzbudili aj náklady na podujatie. Podľa Denníka N a denníka SME zaplatila vláda za skladbu s názvom „Nádej a viera“, ktorú na pódiu odohrali manželia Marián Čekovský a Nataša Čekovská celkovo 26 814 eur. Celkové náklady na tohtoročné oslavy majú podľa dostupných informácií dosiahnuť najmenej 320 000 eur, čo je výrazne menej ako vlani, keď štát vynaložil na podujatie približne 750 000 eur. Vtedy sa ich však mohla zúčastniť aj široká verejnosť a tomu bol prispôsobený aj program.

Ku svojmu nečakanému vystúpeniu na oslavách sa teraz vyjadril aj samotný Marián Čekovský. Jeho honorár za interpretáciu skladby Nádej a viera bol podľa jeho slov minimálny. Poukázal, že oslavy boli štátne a nie stranícke. Zdôraznil, že nechce byť na žiadnej strane.

Cyrilometodské oslavy na Devíne
Foto: Facebook – Richard Raši

Konateľ spoločnosti Bemykey Music, ktorá projekt vystúpenia Čekovského a jeho manželky zabezpečovala, Michal Bugala TASR informoval, že v médiách spomínaných viac ako 26 000 eur nebol honorár, ale celý rozpočet na vystúpenie.

Suma zahŕňala celý projekt aj produkciu

„V médiách a na sociálnych sieťach bola opakovane uvádzaná suma 26 814 eur, pričom v mnohých prípadoch bola nesprávne interpretovaná ako honorár interpretov. Táto informácia nie je pravdivá. Uvedená suma predstavuje celkovú cenu za vytvorenie a kompletnú realizáciu autorského hudobného diela vrátane DPH. Cena bez DPH predstavovala 21 800 eur,“ vyhlásil Bugala.

Poukázal, že z tejto sumy firma financovala autorské honoráre vrátane hudby a textu, interpretačné honoráre sólistov, inštrumentalistov, sláčikového kvarteta a speváckeho zboru, hudobnú produkciu, aranžmány a ďalšie náklady.

Firma takisto uviedla, že Čekovský a Nataša Čekovská prijali jej ponuku na podujatí vystúpiť. „Zmluvný vzťah ich zastupujúcej agentúry vznikol výhradne so spoločnosťou Bemykey Music. V súvislosti s realizáciou skladby nemali uzatvorený žiadny zmluvný vzťah s organizátorom podujatia, ani sa nepodieľali na jeho dramaturgii, organizácii či produkcii,“ tvrdí spoločnosť. Pre TASR to potvrdil aj Čekovský.

Fico, Pellegrini a Raši počas osláv na Devíne
Foto: Facebook – Richard Raši

Poukázala tiež, že sa v mediálnom priestore objavili informácie, ktoré spájajú s projektom aj skladateľku Ľubicu Čekovskú. Tá sa na príprave podľa spoločnosti nepodieľala. „Vzhľadom na skutočnosť, že jej meno bolo v niektorých mediálnych výstupoch a príspevkoch na sociálnych sieťach uvádzané mylne, považujeme za svoju povinnosť túto skutočnosť jednoznačne uviesť na pravú mieru,“ uzavrela firma.

Fico chce návrat k hodnotovým základom

Na podujatí vystúpili aj vrcholoví vládni politici a prezident. Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas osláv Sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Hovoril najmä o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície, o proeurópskej orientácii aj o kultúre mieru.

Slovensko tiež podľa neho musí plniť úlohu spájania východu a západu. Premiér tvrdí, že kríza v „spoločnom európskom dome“ je spôsobená rozpadom duchovných a hodnotových základov západnej civilizácie. „Hybnou silou súčasnosti je najmä konfrontácia a vojenská sila. Pozorujeme, že európske elity stavajú náš európsky spoločný dom na jednu kartu. A to je konfrontácia a rusofóbia. Chcem sa spýtať, to naozaj potrebujeme konfrontáciu, aby sme opätovne nadobudli presvedčenie, že prežitie Európy je možné len vtedy, ak sa bude spájať východ so západom?“ vyhlásil premiér počas príhovoru na Devíne.

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