Robo Opatovský spomína na prvé stretnutie s manželkou: Spojilo ich kúpalisko v Rakúsku

Robo Opatovský so svojou manželkou Katkou

Foto: Instagram (robo_opatovsky)

Frederika Lyžičiar
Jedno náhodné stretnutie na kúpalisku im zmenilo život.

Niektoré životné stretnutia prídu nenápadne, no časom sa ukáže, že mali oveľa väčší význam, než sa v danej chvíli zdalo. Svoje o tom vie aj spevák Robo Opatovský, ktorý si pripomenul výnimočný dátum spojený so svojou manželkou Katarínou.

Spevák Robo Opatovský sa podelil na svojom Instagrame o milú spomienku na to, ako sa spoznal so svojou manželkou Katarínou. Dvojica, ktorá spolu vybudovala rodinu a teší sa aj z 12-ročnej dcéry Hanky, má za sebou už dve desaťročia spoločného príbehu. Ich prvé stretnutie nebolo ničím plánované. Stalo sa počas obyčajného letného dňa na kúpalisku v Rakúsku, kam sa Kataríne najskôr ani veľmi nechcelo ísť. Napokon sa z nenápadného zoznámenia stal začiatok vzťahu, ktorý prerástol do manželstva a rodiny.

Robo Opatovský so svojou manželkou Katkou a Hankou
Foto: Instagram (robo_opatovsky)

Od ich prvého stretnutie ubehlo 20 rokov

Robo Opatovský sa pri tejto príležitosti vrátil v spomienkach do leta 2006. Práve 5. júl sa pre neho a jeho manželku stal dátumom, ktorý má v ich spoločnom živote špeciálne miesto. Vtedy ešte zrejme netušili, aké dôležité miesto bude mať toto stretnutie v ich živote.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Robo Opatovský – spevák (@robo_opatovsky)

Dnes sa naň môžu pozerať ako na začiatok spoločného príbehu, ktorý trvá už dve desaťročia. Na Instagrame k tomu napísal krásny príspevok. „Niekedy stačí jedno stretnutie… a zmení celý život. Presne pred 20 rokmi, 5. júla 2006, sme sa s Katkou prvýkrát stretli na kúpalisku v Rakúsku. Odvtedy sme spolu prežili všeličo. Občas svietilo slnko, občas aj poriadne zahrmelo. Ale vždy sme našli cestu ďalej. Dnes som vďačný za každú spoločnú chvíľu, za našu rodinu a za to, že ten príbeh stále pokračuje,“ zdôveril sa slovami, z ktorých cítiť veľkú lásku aj vďačnosť za spoločné roky.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Robo Opatovský – spevák (@robo_opatovsky)

Na kúpalisko sa jej najskôr vôbec nechcelo

Zaujímavé je, že ich prvé stretnutie sa nemuselo vôbec stať. Katarína Opatovská už v minulosti pre magazín Šarm prezradila, že na kúpalisko sa jej v ten deň najskôr veľmi nechcelo. Bola práve v Skalici a predstava, že sa má znovu vracať do Bratislavy, ju nelákala.

Napokon sa však dala presvedčiť kamarátkou, čo sa ukázalo ako rozhodnutie, ktoré jej zmenilo život. „Po vysokej škole s o m prišla pracovať do Bratislavy, takže tam žijem už dlhšie a mám tam okruh priateľov a známych. No a raz mi zavolala kamarátka Sylvia, aby som išla na kúpalisko. Dlho mi trvalo, kým som súhlasila, lebo som práve pricestovala do Skalice a vôbec sa mi nechcelo znovu vracať do Bratislavy. Ale zrejme to chcel osud, aby som sa dala presvedčiť, lebo tam sme sa s Robom zoznámili,“ prezradila dávnejšie ešte.

 

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Manželka Roba Opatovského mala spočiatku pochybnosti

Katarína sa netajila ani tým, že na začiatku mala voči Robovi určitý odstup. Predstava vzťahu s človekom zo šoubiznisu jej nebola úplne prirodzená a hoci na ňu Robo od prvej chvíle pôsobil milo, chvíľu si nebola istá, či je jeho správanie autentické.

„Ani mi nenapadlo, že by som si začala vzťah s človekom zo šoubiznisu. Aj keď Robo bol od prvej chvíle naozaj príjemný, stále som mala pocit, ako keby na mňa hral divadielko. Neverila som, že taký naozaj môže byť. Pamätám si, ako mi núkal krém s vysokým faktorom, lebo sa môžem spáliť, keď sa nenatriem. A to krémovanie mu zostalo dodnes. Nech sa vrátime z akejkoľvek dovolenky, vždy sme úplne bieli, lebo Robo nás natiera tými najvyššími faktormi. Vlastne nemáme šancu opáliť sa,“ vyjadrila sa pre spomínaný magazín.

 

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Dvadsať rokov od prvého stretnutia je vo vzťahu krásny míľnik. Robo a Katarína Opatovskí za ten čas prešli rôznymi obdobiami, no dnes ich spája nielen spoločná minulosť, ale aj rodina a dcéra Hanka.

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