Štefan Skrúcaný v 1 na 1: Ak opozícia prešvihne šancu, je možné, že Slovensko už nebude

Foto: interez

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom relácie interezu bol tentoraz herec a spevák, Štefan Skrúcaný.

Premiér Robert Fico verbálne zaútočil na novinárku STVR. Po stretnutí premiérov V4 povedal: „Úplne mimo, hlupaňa, prepáčte za výraz. Normálna hlupaňa. A takých tam je strašne veľa v tých médiách, pretože nechápu podstatu veci. Normálne sto litrov studenej vody, takto by som vystriekal hadicou jak v blázinci na tú redaktorku zo Slovenskej televízie.

Verejnoprávna televízia a rozhlas 5 dní na útoky nereagovala a ani si vlastnú redaktorku nezastala. Až v utorok, 30. júna, vydala generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková stanovisko k výrokom na adresu redaktorky spravodajstva STVR Diany Trnkusovej.

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„V uplynulých dňoch sa výroky na adresu redaktorky spravodajstva STVR Diany Trnkusovej stali súčasťou verejnej a politickej diskusie. Na dnešnom zasadnutí Rady STVR som preto považovala za potrebné jasne povedať, že stojím za profesionálnou prácou našich redaktorov a redaktoriek,“ uviedla.

„Kritika práce novinárov je legitímnou súčasťou demokratickej spoločnosti. Osobné označenia a znevažujúce vyjadrenia však do verejnej diskusie nepatria. Rešpektujúca komunikácia medzi médiami a predstaviteľmi politického a verejného života je v záujme nás všetkých,“ dodala generálna riaditeľka. Podľa mnohých však toto stanovisko prišlo neskoro a jednoznačne neodsúdilo výroky premiéra.

Rozhovor sa však nahrával ešte pred vydaním oficiálneho stanoviska STVR. Karolína Piliarová sa Štefana Skrúcaného v rozhovore pýtala, že keď sa ani verejnoprávna inštitúcia nedokáže jasne postaviť za vlastnú redaktorku po útoku premiéra, akú zmenu spoločnosti vlastne očakávame? Zhodli sa, že nestačí len kritizovať politikov. Problém je aj v nás a v spoločnosti, že verbálne útoky na novinárov tolerujeme.

Čoraz viac ľudí volí ticho. Zo strachu, z pohodlnosti alebo preto, že si myslia, že keď sa neozvú, problémy sa im vyhnú. Lenže práve mlčanie vytvára priestor, aby si moc zvykla, že nemusí niesť následky. Verejnoprávna inštitúcia patrí nám všetkým. Nie politikom, nie vedeniu, ale občanom. Aj preto by nám nemalo byť jedno, čo sa v nej deje. Lebo v momente, keď prestaneme cítiť spoluzodpovednosť za verejné inštitúcie, stávame sa len divákmi vlastného štátu.

V rozhovore sa venovali aj referendu, ktoré nás čaká už o pár dní. Skrúcaný tvrdí, že ide o nástroj priamej demokracie, ktorý by mal byť prejavom občianskej angažovanosti, a preto sa ho aj zúčastní. Odporúča, aby sa ho ľudia zúčastnili. Myslí si, že nielen v otázke referenda by sa mala opozícia spojiť. Ak sa totiž opozícia nespojí a prešvihnú v parlamentných voľbách budúci rok šancu, je možné, že Slovensko už nebude.

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