Päť hodín v rade na benzín: Rusom dochádza trpezlivosť, konflikty na pumpách pribúdajú

Na čerpacích staniciach čakajú v radoch celé hodiny, nervozita rastie a hádky už nie sú ničím výnimočným. V niektorých prípadoch musela zasahovať aj polícia. Hoci Rusko patrí medzi najväčších producentov ropy na svete, obyčajní vodiči majú čoraz väčší problém natankovať. Ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru totiž začínajú citeľne zasahovať aj bežný život ďaleko od frontovej línie.
Podľa informácií denníka The Guardian sa podobné scény odohrávajú vo viacerých častiach Ruska. Jedna z najvýraznejších sa stala počas víkendu v sibírskom meste Usť-Ordynskij. Motoristi stáli v rade na benzín už približne päť hodín, keď ich obišlo luxusné Audi Q7 a zamierilo priamo k výdajnému stojanu. Nasledovali hádky, ľudia začali celú situáciu natáčať na mobilné telefóny a napokon musela zasiahnuť polícia so zbraňami.
Ruské rafinérie sú pod tlakom
Podobné situácie už nie sú ojedinelé. V posledných mesiacoch zasiahli ukrajinské drony viacero najväčších ruských rafinérií a poškodili približne tretinu kapacity krajiny na spracovanie ropy. Výroba benzínu medziročne klesla približne o 25 %, pričom problémy sa naplno prejavili práve počas letnej dovolenkovej sezóny a obdobia poľnohospodárskych prác, keď je spotreba palív najvyššia.
Situation in Russia. 🔥🔥🔥
“It is 200 km to Chita. People have been waiting for three days already. Queues are forming from three directions.” The fuel situation in the Transbaikal region remains disastrous; queues of historic proportions are forming at gas stations. pic.twitter.com/tb0dXVBtZJ
— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) July 7, 2026
Prvé výpadky sa objavili ešte v máji na okupovanom Kryme. Dnes už hlásia nedostatok palív takmer zo všetkých častí Ruska. Podľa dostupných informácií zostali bez väčších problémov iba dva regióny. Pre Kremeľ ide o nepríjemnú situáciu. Dlhé rady pred čerpacími stanicami totiž narúšajú obraz krajiny, v ktorej sa podľa oficiálnej rétoriky napriek vojne život výraznejšie nezmenil.
Moskva uvažuje o dovoze palív
Ruské úrady už otvorene hovoria o možnostiach dovozu palív z Bieloruska, Kazachstanu či Indie. Pre krajinu, ktorá patrí medzi najväčších exportérov ropných produktov na svete, ide o mimoriadne nezvyčajný krok. Vláda zároveň zvažuje dočasné uvoľnenie kvalitatívnych noriem, aby rafinérie mohli vyrábať menej kvalitný benzín a naftu.
Ukrajina medzitým v útokoch pokračuje. Začiatkom týždňa zasiahli ukrajinské drony rafinériu v Omsku, vzdialenú približne 2 900 kilometrov od Kyjeva. Podľa analytikov išlo o jeden z najhlbších útokov na ruskú energetickú infraštruktúru od začiatku vojny.
Nedostatok benzínu zasahuje dopravu aj turistické oblasti
Dôsledky už pociťujú logistické firmy, taxislužby aj dovolenkári. Niektoré kamióny zostali stáť niekoľko dní, pretože vodiči jednoducho nemali kde natankovať. Zástupcovia taxislužieb tvrdia, že počet jázd klesol približne o pätinu, keďže vodiči sa obávajú prijímať dlhšie objednávky.
Na juhu Ruska úrady dokonca nasadili hliadky, ktoré pomáhajú udržiavať poriadok pri čerpacích staniciach počas vrcholiacej turistickej sezóny. S nedostatkom palív sa objavil aj čierny trh. Benzín sa ponúka cez Telegram aj inzertné portály za výrazne vyššie ceny. Niektorí Rusi dokonca vyrážajú tankovať do Kazachstanu alebo Číny. Tento jav už dostal prezývku palivová turistika.
Problémy už cíti aj Moskva
Kríza sa postupne presúva aj do ruskej metropoly. Po júnovom útoku na jednu z moskovských rafinérií zostali viaceré čerpacie stanice dočasne zatvorené a vodiči hovoria, že na natankovanie čakajú jednu až dve hodiny.
Situácia sa začína odrážať aj na nálade verejnosti. Podľa nezávislého centra Levada klesla v júni podpora Vladimira Putina na 74 %, čo je najnižšia hodnota za posledné štyri roky. Menej Rusov si zároveň myslí, že krajina smeruje správnym smerom.
Transbaikal Krai, 200 km from Chita.
A line of freight trucks waiting for fuel means that somewhere, people will soon start going hungry. pic.twitter.com/R9tEaXmBMW
— 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) July 3, 2026
Napriek tomu zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Kremeľ plánoval zmeniť svoj postup vo vojne. Vladimir Putin priznal, že Rusko čelí „určitému nedostatku“ palív, zároveň však tvrdí, že nejde o kritickú situáciu. Štátne médiá medzitým vyzývajú obyvateľov, aby zachovali pokoj a vydržali.
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