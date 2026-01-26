Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice

Poľskej módnej skupine LPP sa pod Tatrami darí. Pod svojimi krídlami prevádzkuje úspešné značky Reserved, Cropp, House, Mohito a Sinsay, pričom v súčasnosti sa môže hrdiť titulom najväčšieho predajcu módy v krajine. Spoločnosť však ešte ani zďaleka na Slovensku nepovedala posledné slovo, o čom nás v rozhovore presvedčil Patrik Čanecký, konateľ LPP Slovakia.
„Vnímame, že zákazníci prehodnocujú svoje nákupy, priemerná výška nákupu klesá a klesá zároveň aj periodicita, v akej ľudia nakupujú. Toto je momentálna situácia na trhu,“ skonštatoval aktuálny stav vo svojom maloobchodnom segmente Čanecký. Ako zároveň dodal, úspešným sa dá byť aj v časoch recesie, ak značka dokáže ponúknuť kvalitný produkt.
Ďalej nám šéf LPP priblížil, akým spôsobom bude prebiehať expanzia siete kamenných prevádzok a tiež sa vyjadril k medializovanej téme krádeží v obchodných reťazcoch.
Nedávno ste kvôli transformácii obchodného centra VIVO! zatvorili všetky vaše predajne v tejto lokalite. Prehodnocujete aj iné lokality v hlavnom meste?
Čo sa týka prehodnocovania, sledujeme výkon našich prevádzok v každej lokalite. Ak to je potrebné, zasahujeme a hľadáme možnosti, ako to vyriešiť a byť efektívnejší.
Minulý rok sme otvorili pomerne veľa prevádzok, časť z nich aj v Bratislave a jej okolí. My, samozrejme, potrebujeme nejaký čas, aby sme vedeli vyhodnotiť, či dané predajne spĺňajú naše očakávania a plány, na základe ktorých sme do daných lokalít vstupovali. Momentálne je štruktúra retailu v hlavnom meste optimalizovaná a stabilizovaná, no nevylučujeme, že sa počas roka môže vyskytnúť niečo, čo bude vyžadovať našu akciu.
V čom sa v posledných rokoch najviac zmenil retail na Slovensku?
Veľkou zmenou bol rozhodne covid, ktorý zrýchlil online predaj a presvedčil mnohých zákazníkov, že ide o funkčný kanál a dá sa mu dôverovať. Tento trend pokračuje aj po pandémii a záujem o online pretrváva. Pandémia bola zásadnou zmenou a ako my hovoríme, urýchlili sme implementáciu zásadných riešení aj o 5 rokov.
V podstate sme behom 2 – 4 mesiacov upravili naše systémy tak, ako sme to plánovali zrealizovať v horizonte možno až piatich rokov. V tomto náš IT tím a e-commerce tím dosiahli neskutočné výsledky.
Celkovo sa život zrýchľuje, zákazníci hľadajú komfort a chcú si nakupovanie zjednodušiť – v tomto je práve ten e-commerce cesta a predpokladáme, že sa bude ďalej rozvíjať. Mení sa tiež pozícia klasických nákupných centier, ktoré si síce viac-menej udržiavajú návštevnosť, no transformáciou prechádza účel týchto návštev. Smerujú skôr do iných typov prevádzok, najmä za službami, respektíve do gastra. Dosah na tento trend majú aj retail parky, ktorých stále pribúda.
Kamenné prevádzky stále predstavujú dominantnú časť vašich predajov. Pozorujete aj vy nárast e-commerce podielu?
Pri takom počte kamenných prevádzok ako máme my je jednoznačné, že budú dominovať. Aby sa tento trend zmenil, muselo by z našej strany prísť k redukcii obchodov. Ak niekto má, napríklad ako my, viac ako 100 predajní Sinsay, tak je zrejmé, že ten e-commerce nenarastá takou úmerou, ako predaj v kamenných pobočkách. Zároveň však vyšší predaný objem v prevádzkach zvyšuje povedomie o značke a takto ruka v ruke zvyšuje aj predaj v e-shope.
V rámci nášho portfólia máme 5 značiek a pri každej závisí, akým spôsobom je saturovaná na trhu. Pri brandoch ako House, Cropp či Mohito ten pomer predaného tovaru cez internet môže narastať výraznejšie ako pri Reserved či Sinsay. Rolu hrá tiež cieľová skupina zákazníkov konkrétnej značky.
Ako to vyzerá s expanziou v roku 2026?
Naša expanzia bude v roku 2026 pokračovať najmä v značke Sinsay. Stále evidujeme oblasti a regióny, kde nepôsobíme a kde by sme chceli byť k zákazníkom bližšie. Kolegovia z leasingu aktívne pracujú na hľadaní vhodných lokalít či už v nových retailových parkoch, prípadne na iných miestach, ktoré umožňujú otváranie pobočiek.
Chceli by sme otvoriť minimálne 20 nových predajní Sinsay a objavíme sa aj v regiónoch, kde sme doteraz neboli. Na druhej strane, čaká nás tiež prehodnocovanie aktuálnych lokalít a môže sa stať, že niektoré existujúce prevádzky zatvoríme. Budú to ale skôr ojedinelé prípady.
Rozšíria sa aj značky Reserved, House, Cropp či Mohito?
Aj tu budú nové otvorenia, niektoré súvisiace s relokáciou značiek. Napríklad, pôjde o relokáciu značky House v obchodnom centre Laugarício Trenčín, ktorá sa sťahuje do bývalej, tiež presťahovanej, jednotky značky Reserved. Vo februári teda otvoríme novú zväčšenú prevádzku House v Trenčíne a bývalú jednotku House zase preberie značka Mohito. V tomto meste sa tak po dlhých rokoch objavíme aj s touto značkou, konkrétne by sa tak malo stať v máji.
Zásadné zmeny v portfóliu týchto značiek však neočakávame, keďže distribúcia je v tomto prípade na takej úrovni, keď už nie je veľa nových možností.
Akým spôsobom si vyberáte konkrétne lokality pre vaše predajne?
V rámci schvaľovacieho procesu máme niekoľko krokov a nejde o schvaľovanie jedným človekom. V spoločnosti sú leasingoví manažéri zvlášť pre Reserved, Mohito, Cropp a House, zvlášť pre Sinsay, ktorí vyhľadávajú vhodné lokality. Nasledujú analýzy dát, dnes už aj za pomoci AI, a niekoľko úrovní schvaľovacích procesov či rokovanie s prenajímateľmi. Až po týchto krokoch sa rozhodneme, či do danej lokality vstúpime.
V posledných mesiacoch sa spomínala najmä popularita značky Sinsay. Čomu pripisujete úspech tohto konceptu?
Určite je to dostupnosť a módnosť – kvalitný produkt za dostupné ceny. Skrátka dobrá kombinácia tovaru a šírka sortimentu. Či už ide o dámsky, detský alebo pánsky tovar, čo možno mnohí muži ani nevedia.
Ako vnímate reťazce typu Action, Woolworth, Pepco, respektíve najnovšie možno aj Mueller? Bojujete o rovnakých zákazníkov?
Vstupy konkurencie vnímame a je to pre nás výzva byť lepšími. Zdravá konkurencia je vždy dobrá a posúva nás ďalej. V konečnom dôsledku konkurenčný boj prináša benefit zákazníkovi.
Čo sa týka sortimentu, niekde tam je prienik. My sme ale spoločnosť, ktorá pôsobí v móde a naším cieľom je, aby aj značka Sinsay toto potvrdzovala. Chceme zákazníkom ponúkať hlavne fashion. To, že zasahujeme do iných segmentov, je všeobecný vývoj, ktorý je možné badať tiež u ďalších predajcov.
Vplyv na súčasný slovenský biznis má viacero faktorov – znižujúca sa kúpyschopnosť obyvateľov, daňovo-odvodové zaťaženie či iné legislatívne implementácie, ktorým sa pripisuje napríklad zvyšujúca sa miera krádeží. Ako vnímate súčasnú trhovú situáciu vy?
Všetky spomenuté faktory nás ovplyvňujú, pričom sme museli prehodnocovať aj naše plány. V rámci našej skupiny vyhodnocujeme päť značiek a vidíme, kam sa trh uberá.
LPP zaberá širokú škálu zákazníkov – napríklad Sinsay, kde zákazník hľadá cenovo atraktívny a dostupný tovar, potom tu máme stredné značky Cropp, House a Mohito a tiež náš Reserved, najznámejšiu značku z nášho portfólia. Na všetkých našich brandoch vidíme, čo dokáže urobiť dobrý produkt a že aj v časoch recesie vie takýto produkt zaujať.
Vnímame však, že zákazníci prehodnocujú svoje nákupy, priemerná výška nákupu klesá a klesá zároveň aj periodicita, v akej ľudia nakupujú. Toto je momentálna situácia na trhu.
Ako sa s týmto všetkým vyrovnáva skupina LPP Slovakia?
Musíme prehodnocovať procesy, plány či investície a hľadať riešenia, aby sme dokázali pokrývať všetky legislatívne potreby, daňové zákony a zároveň, aby sme boli efektívni. V praxi sa prehodnocuje ľudský faktor, teda zamestnanosť, ale aj automatizácia. V najbližších mesiacoch, pravdepodobne na prelome júla a augusta, budeme implementovať samoobslužné pokladnice, prioritne v prevádzkach značky Sinsay.
Čo si od samoobslužných pokladníc sľubujete?
V prvom rade ide o to, aby boli naše prevádzky atraktívne a prístupné zákazníkom. Vieme, že časť obyvateľov uprednostňuje práve samoobslužné pokladnice.
Zároveň ide o krok, keď z pohľadu efektivity a atraktivity vieme udržať danú prevádzku produktívnu, a to z viacerých uhlov pohľadu. Príliš veľa zamestnancov môže znamenať, že obchod nebude produktívny, lebo bude mať zvyšujúce sa náklady.
Na druhej strane máme regióny, kde je problém nájsť zamestnancov. Nejde tu teda o to, že my nechceme ponúkať ľuďom prácu, LPP má viac ako tisíc zamestnancov, ale máme regióny, kde skrátka nevieme nájsť pracovníka. Samoobslužné pokladnice nám pomôžu optimalizovať procesy v prevádzkach a zároveň uspokojiť zákazníka – nebude čakať v rade, personál bude mať viac priestoru pripravovať tovar pre zákazníkov a tak udržiavať predajňu atraktívnu.
Načrtli sme aj tému krádeží, aký je momentálny stav?
Koncom minulého roka opätovne vstúpil do platnosti takzvaný horalkový zákon. Podľa informácií, ktoré momentálne mám, to vyzerá, že pomohol. Problém bol práve to, že recidíva nebola trestaná. Vnímame to teda pozitívne, ale situácia stále nie je vyriešená. Ide o oblasť, ktorej venujeme veľa času, veľa administratívy a veľa energie. Vytvára nám to ďalšie náklady, ktoré sú naozaj vysoké.
Nejde iba o krádeže, ale aj o vyhrážky, ktorým musia naši pracovníci v prevádzkach čeliť a ktoré im do značnej miery uberajú na motivácii. Toto je, bohužiaľ, stav, v akom sa momentálne ako krajina nachádzame. Je to taký náš spoločenský problém.
V minulosti ste spomínali, že nárast krádeží bol aj 300-percentný. Politici a kompetentní však vo verejných vyhláseniach obviňovali médiá a naznačovali, že obchodníci to “preháňajú”. Ako to vnímate z vašej pozície?
Po zavedení novely som dostal viacero otázok o tom, ako to vnímame. Ja som vtedy hovoril, že sa k tomu ešte nebudem vyjadrovať, že je to skoro a uvidíme, ako sa to prejaví v praxi. Potom sa táto téma dostala do médií a je jedno, či to riešila opozícia alebo koalícia, nastala akási aktivácia. Viem, že podobné navyšovanie v rámci Trestného zákona prebehlo aj v Česku či Poľsku, no nikde nebol taký dosah ako u nás.
Zlom u mňa nastal približne pred rokom, keď som cestoval do Poľska a bol som kontaktovaný nemenovaným denníkom, pričom som sa odmietol vyjadrovať. V ten deň som však dostal informáciu, že sme mali verbálny útok a napadnutie, tak som obratom kontaktoval redaktora.
Situácia sa rapídne zhoršila, a to nás presvedčilo, že bez ohľadu na to, či niekto z vlády povie, že zveličujeme, my vyjadríme náš názor. Nie, nezveličujeme, my to vieme doložiť – dáta, komunikáciu, sumy. To je hmotný charakter, ale druhá vec je, že ja budem mať vždy ústa otvorené, ak ide o mojich kolegov, našich zamestnancov a ich bezpečnosť.
V konečnom dôsledku by som ale vinu v tejto problematike nezvaľoval na jednu ani druhú stranu, je to náš spoločenský problém.
Aký bol pre vás z hľadiska hospodárenia rok 2025?
Uplynulý rok, ktorý práve ukončujeme, vnímame ako jeden z tých ťažších rokov. Dôvodom boli veci, ktoré sa nedali predvídať a vstupovali sme do obdobia, keď sa implementovala transakčná daň či iné konsolidačné opatrenia. Situácii neprospieva ani geopolitická situácia.
Čo sa týka ekonomických ukazovateľov, naplnili sme naše strategické plány týkajúce sa otvárania prevádzok Sinsay. Na druhej strane, naše finančné plány sme, aj vplyvom uvedených faktorov, nedosiahli. Výnosy síce dosiahnu uspokojivý výsledok, ale nebude to výsledok, aký sme očakávali.
V konečnom dôsledku je však LPP najväčším predajcom módy na Slovensku, a na to sme hrdí. Som hrdý na svojich kolegov, naše úspechy sú tímová práca a každý jeden človek, či už ten v prevádzke, respektíve centrále, prispel, aby LPP ukončila hospodársky rok ziskom.
