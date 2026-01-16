Nový poľský reťazec otvorí ďalšie predajne, pribudne aj v malom meste. Známa spoločnosť na Slovensku expanduje

Foto: CCC

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Poliakom sa na slovenskom trhu darí a svoju sieť postupne rozširujú o ďalšie predajne.

Vlaňajší rok prial novým konceptom, ktoré si našli svoju cestu na tuzemský trh. Pod Tatrami okrem lacných diskontov so zmiešaným tovarom otvorila brány aj prvá prevádzka značky WorldBox. Ide o módny brand z portfólia poľskej skupiny CCC (na Slovensku Modivo, pozn. red.), ktorý v súčasnosti hlási ďalšie expanzné plány.

WorldBox má byť akýmsi sviežim vzduchom so zameraním na mladšiu generáciu zákazníkov, ponúka „streetwearovejší“ a mestský štýl reflektujúci aktuálne trendy. Aj veľkosť predajní či výber produktov sú koncipované tak, aby efektívne oslovili predovšetkým mladšie ročníky a vhodne tak doplnili aktuálnu ponuku veľkej poľskej skupiny.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Žena išla k samoobslužnej pokladnici a ostala tam stáť: Odmietla si nablokovať nákup, situáciu zachránil zákazník
2.
Slováci budú nakupovať v nových lacných predajniach. Veľkú expanziu plánuje Biedronka aj Woolworth, diskontov pribúda
3.
Nový obchodný reťazec sa rozrastá. Plánuje otvorenie v ďalšom meste, chystá tam obrovskú predajňu
Zobraziť všetky články (260)

V jeho produktovom portfóliu nechýbajú značky ako Vans, Nike, Adidas či New Balance. Predajne má v súčasnosti otvorené napríklad v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Michalovciach, Žiline či Spišskej Novej Vsi. Už čoskoro by k nim mali pribudnúť ďalšie lokality, pre náš portál to potvrdili zástupcovia reťazca.

Dočká sa aj malé mesto na východe

Už istý čas bolo známe, že nový obchod pripravuje WorldBox v kúpeľných Piešťanoch. Zároveň sa na pracovných portáloch objavili aj ponuky, ktoré naznačovali jeho kroky na ďaleký východ – do Stropkova. „WorldBox už budúci mesiac otvorí svoje predajne v Piešťanoch a Stropkove,“ potvrdila pre interez marketingová manažérka Alena Langová.

Ako ďalej dodala, nový reťazec by chcel v priebehu najbližších dvanástich mesiacov otvoriť ešte dva obchody. Stať by sa tak malo v druhej polovici aktuálneho roka, konkrétne lokality však zatiaľ kompetentní neprezradili. WorldBox chce teda dostupnú módu priniesť aj mimo najväčších slovenských miest, čoho dôkazom je práve stropkovská pobočka.

Rozširovať sa bude aj HalfPrice

Okrem toho Langová prezradila, že expanzia čaká aj ďalšieho člena Modivo Slovakia – HalfPrice. Ten funguje na takzvanom off-price koncepte, ktorý by mal zabezpečiť najlepšiu hodnotu za peniaze.

Foto: HalfPrice

Obchodník v kampaniach láka na výhodné nákupy značkového oblečenia a v ponuke má mnohé svetové brandy, ktoré by mohli osloviť Slovákov. Tento typ prevádzok a princíp nakupovania je najviac podobný tomu americkému. Rôzne diskonty a off-price predajne sú navyše u nás čoraz viac populárne, čo podnecuje spoločnosti tohto typu v našom regióne investovať a rozrastať sa.

HalfPrice už dnes môžeme nájsť v Bratislave, Košiciach, Nitre, Prešove, Žiline či vo Zvolene. Čoskoro s týmto lokalitám pridá aj ďalšie krajské mesto. „Najbližšie má HalfPrice v pláne otvoriť predajňu v Trnave a pre veľký záujem zväčšujeme aj priestor predajne vo Zvolene,“ dodala Langová.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensko prichádza obrovská značka. Tesla oficiálne otvorí svoj prvý showroom, hľadá už aj zamestnancov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac