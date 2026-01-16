Nový poľský reťazec otvorí ďalšie predajne, pribudne aj v malom meste. Známa spoločnosť na Slovensku expanduje

Vlaňajší rok prial novým konceptom, ktoré si našli svoju cestu na tuzemský trh. Pod Tatrami okrem lacných diskontov so zmiešaným tovarom otvorila brány aj prvá prevádzka značky WorldBox. Ide o módny brand z portfólia poľskej skupiny CCC (na Slovensku Modivo, pozn. red.), ktorý v súčasnosti hlási ďalšie expanzné plány.
WorldBox má byť akýmsi sviežim vzduchom so zameraním na mladšiu generáciu zákazníkov, ponúka „streetwearovejší“ a mestský štýl reflektujúci aktuálne trendy. Aj veľkosť predajní či výber produktov sú koncipované tak, aby efektívne oslovili predovšetkým mladšie ročníky a vhodne tak doplnili aktuálnu ponuku veľkej poľskej skupiny.
V jeho produktovom portfóliu nechýbajú značky ako Vans, Nike, Adidas či New Balance. Predajne má v súčasnosti otvorené napríklad v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Michalovciach, Žiline či Spišskej Novej Vsi. Už čoskoro by k nim mali pribudnúť ďalšie lokality, pre náš portál to potvrdili zástupcovia reťazca.
Dočká sa aj malé mesto na východe
Už istý čas bolo známe, že nový obchod pripravuje WorldBox v kúpeľných Piešťanoch. Zároveň sa na pracovných portáloch objavili aj ponuky, ktoré naznačovali jeho kroky na ďaleký východ – do Stropkova. „WorldBox už budúci mesiac otvorí svoje predajne v Piešťanoch a Stropkove,“ potvrdila pre interez marketingová manažérka Alena Langová.
Ako ďalej dodala, nový reťazec by chcel v priebehu najbližších dvanástich mesiacov otvoriť ešte dva obchody. Stať by sa tak malo v druhej polovici aktuálneho roka, konkrétne lokality však zatiaľ kompetentní neprezradili. WorldBox chce teda dostupnú módu priniesť aj mimo najväčších slovenských miest, čoho dôkazom je práve stropkovská pobočka.
Rozširovať sa bude aj HalfPrice
Okrem toho Langová prezradila, že expanzia čaká aj ďalšieho člena Modivo Slovakia – HalfPrice. Ten funguje na takzvanom off-price koncepte, ktorý by mal zabezpečiť najlepšiu hodnotu za peniaze.
Obchodník v kampaniach láka na výhodné nákupy značkového oblečenia a v ponuke má mnohé svetové brandy, ktoré by mohli osloviť Slovákov. Tento typ prevádzok a princíp nakupovania je najviac podobný tomu americkému. Rôzne diskonty a off-price predajne sú navyše u nás čoraz viac populárne, čo podnecuje spoločnosti tohto typu v našom regióne investovať a rozrastať sa.
HalfPrice už dnes môžeme nájsť v Bratislave, Košiciach, Nitre, Prešove, Žiline či vo Zvolene. Čoskoro s týmto lokalitám pridá aj ďalšie krajské mesto. „Najbližšie má HalfPrice v pláne otvoriť predajňu v Trnave a pre veľký záujem zväčšujeme aj priestor predajne vo Zvolene,“ dodala Langová.
