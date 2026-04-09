Scenár, ktorý už predtým zažili. S nečakaným zvratom v Dunaji sa diváci začínajú báť o bábätko

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Už dvakrát sa diváci zmýlili a tak teraz nechcú nechať nič na náhodu.

Nielen posledné udalosti deja, ale aj popisy ďalších epizód donútili divákov zamyslieť sa. V Dunaji, k vašim službám totiž často zažívajú scenár oko za oko, alebo skôr život za život, a vždy keď nejaká postava pribudne, s inou sa zas rozlúčia. Už skôr sa pritom ukázalo, že tento vzorec neobchádza ani deti.

Zatiaľ v prípade Adely správa o jej tehotenstve vniesla do jej života chaos a ona sa musela vyrovnať s tým, že otec jej dieťaťa s ňou nechce mať nič spoločné, v prípade Bočkayovcov šlo o šťastnejšiu novinku. Nie je to totiž tak dávno, čo prišli o syna a po dlhom smútku sa na nich usmialo šťastie, keď Irena zistila, že je opäť tehotná. Teraz sa však ponúka otázka, či diváci uvidia v seriáli obe bábätká.

Scenár, ktorý už zažili

Už na začiatku februára sa objavil inzerát, v ktorom tvorcovia Dunaja hľadali do seriálu bábätko. Diváci okamžite začali špekulovať, koho by mohlo byť, a hoci sa žiaden z ich pôvodných tipov o Kláre či Kristíne nepotvrdil, nakoniec predsa len identitu budúcej mamičky zistili.

Keďže sa však tvorcovia seriálu snažia vždy udržiavať fanúšikov na vážkach a zmiasť ich natoľko, aby nedokázali predvídať dej, nebolo by prekvapivé, ak by ani teraz nebolo všetko také, ako sa na prvý pohľad zdalo. V minulosti totiž takýto inzerát donútil divákov myslieť si, že hľadané dieťatko malo byť Marínine, no tú nakoniec postihol horší osud. Následne tvorcovia hľadali ďalšie bábätko a to zas diváci prisudzovali Eve (aby mohla ostať v deji) alebo Oľge, no ani tieto predtuchy im nevyšli.

Vďaka tomu už dobre vedia, že to, čo sa zvyčajne ponúka ako jednoznačná odpoveď, nemusí byť vždy tak. Aj teraz sa tak naskytá otázka, či bábätko hľadali pre Adelu alebo pre Irenu.

Popis k piatej epizóde 14. série pritom spomína, že „niekto dostane zdrvujúcu informáciu a naskytne sa mu najhorší pohľad v živote“ a následne je v popise šiestej epizódy uvedené, že bude Lukáš hľadať spôsob, ako vrátiť Adele chuť do života. Diváci preto začali v komentároch špekulovať, či to neznamená, že potratí.

Bábätko z inzerátu by tak hľadali pre Irenu a nie pre ňu a dávalo by to zmysel. Na oficiálnu odpoveď si však diváci budú musieť počkať najbližšie dva týždne.

