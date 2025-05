Nečakaný koniec obľúbenej postavy v Dunaji, k vašim službám: Takéto vyústenie drámy nik nečakal, ostáva dôležitá otázka

Osudy postáv v Dunaji, k vašim službám sú väčšinu času nepredvídateľné. Ako sa totiž ukázalo, v minulosti dokázali diváci predvídať niektoré udalosti, ale teraz si tvorcovia seriálu dávajú pozor na to, čo a ako naznačia. Desiata séria je tak plná prekvapení a nečakaných zvratov a smrť Maríny nebola tým najviac šokujúcim okamihom.

Desiata séria sa blíži ku koncu, no napriek tomu je dráma stále v plnom prúde. Nik netuší, čo sa stane s Annou či Thomasom, Klára sa stále pokúša o pomstu a rodina Klausovcov je rozvrátená vďaka Ludwigovi. Netreba však zabúdať ani na Hanákovcov a najmä na Oľgu, ktorá neustále komplikuje život Dávidovi. Teraz to však spravila neúmyselne, keďže netušila, že list, ktorý mu napísala, nájde jej manžel.

Čakali, že bude tehotná, nie mŕtva

Zatiaľ čo sa Dávid obáva o svoj život, keďže odmietol spraviť Hanákovej dieťa, ukázalo sa, že to nebol on, kto sa mal báť. Oľga totiž túto skutočnosť v návale hnevu prezradila svojmu mužovi, a to predtým, než sa ho rozhodla opustiť. Táto veta sa jej stala osudnou. Anna len v panike počúvala cez odpočúvacie zariadenie ako Hanák v amoku vraždí svoju vlastnú manželku a to tak, že ju uškrtil.

Nakoniec jej bezvládne telo nájde Dávid a zdá sa, že Hanák bude postavený pred rozhodnutie – poslať Dávida do koncentračného tábora ako pomstu, alebo na neho hodiť vraždu Oľgy. Tak či onak, zdá sa, že aj jeho osud je spočítaný.

Do konca série pritom ostáva len zopár epizód, a preto je otázne, čo sa s ním a Evou stane. Jej predstaviteľka sa už totiž, ako sme vás informovali v článku, chystá na materskú a hoci sa očakávalo, že ona bude tá, ktorá zo seriálu pre tehotenstvo odíde a Barbore Bezákovej, ktorá je tiež tehotná, bude tehotenstvo vpísané do deja, po smrti Oľgy sa už s touto možnosťou počítať nedá.

Divákom tak opäť zostáva nezodpovedaná otázka: Koho bude bábätko, ktoré televízia zháňala do komparzu?