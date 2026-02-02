V Dunaji sa schyľuje k pôrodu: Fanúšikovia majú teórie o rodičoch bábätka. Je v tom Kristína či Klára?

Zdá sa, že do sveta seriálu pribudne nová záhadná postava. Nečakajte žiadnu zápornú postavu, ktorá sa stane stredobodom zápletiek v deji. Je ňou bábätko, o ktorom sa vedú diskusie, koho bude.
Pred dvoma dňami sa na sociálnej sieti jednej castingovej agentúry, ktorá dlhodobo spolupracuje na seriáli Dunaj, k vašim službám, objavila informácia o hľadaní bábätka na nakrúcanie megahitu vo veku do jedného mesiaca. Okamžite sa tak rozprúdila diskusia medzi fanúšikmi, ktorí sa vyjadrujú nielen priamo k ponuke, ale špekulujú, ktoré postavy v seriáli by mohli byť jeho rodičmi.
Výzva na sociálnej sieti vyvolala špekulácie
Keďže je trinásta séria ešte len na svojom začiatku, diváci sú vo vytržení a tešia sa z príbehov obľúbených postáv, ale aj nových tvárí. Je preto pochopiteľné, že výzva na Facebooku v nich vyvoláva otázky, koho by mohlo byť hľadané bábätko.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Hoci agentúra neuvádza bližšie detaily, v príspevku spomenula, že ide o dlhodobú spoluprácu. Preto možno predpokladať, že na obraze bude častejšie, príp. bude bábätko patriť hlavným postavám. Detaily však nie sú známe, čím castingová agentúra ešte viac podnecuje zvedavosť divákov. Svedčia o tom ich domnienky v komentároch, kde tipujú, kto by mohol byť mamou a otcom.
Nahlásiť chybu v článku